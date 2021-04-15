Создание индустриальных парков в Украине. ВР приняла за основу проект закона

Верховная Рада приняла за основу законопроект 4416-1 о процессе создания индустриальных парков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, принятие данного проекта закона за основу поддержали 260 народных депутатов.

Авторы проекта отмечают, что в Украине действующее законодательство об индустриальных парках предоставляет незначительные преимущества их участникам, чего явно не достаточно для того, чтобы "они смогли стать катализатором развития отечественной экономики".

Новая редакция закона определяет объекты, которые могут размещаться в составе индустриального парка.

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Законопроект вносит изменения в Закон Украины "Об индустриальных парках". В частности, изменяется процедура создания индустриальных парков, вводится порядок прямой связи между инициатором создания парка и его потенциальными участниками, вводится запрет продавать земельные участки в сушествующих индустриальных парков.