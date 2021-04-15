РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6142 посетителя онлайн
Новости
2 077 3

Создание индустриальных парков в Украине. ВР приняла за основу проект закона

Создание индустриальных парков в Украине. ВР приняла за основу проект закона

Верховная Рада приняла за основу законопроект 4416-1 о процессе создания индустриальных парков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, принятие данного проекта закона за основу поддержали 260 народных депутатов.

Авторы проекта отмечают, что в Украине действующее законодательство об индустриальных парках предоставляет незначительные преимущества их участникам, чего явно не достаточно для того, чтобы "они смогли стать катализатором развития отечественной экономики".

Новая редакция закона определяет объекты, которые могут размещаться в составе индустриального парка.

Читайте также: Зеленский анонсировал развитие мощной системы индустриальных парков в Украине

Законопроект вносит изменения в Закон Украины "Об индустриальных парках". В частности, изменяется процедура создания индустриальных парков, вводится порядок прямой связи между инициатором создания парка и его потенциальными участниками, вводится запрет продавать земельные участки в сушествующих индустриальных парков.

Автор: 

ВР (29285) индустриальный парк (9)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Очень краткий вывод. При самом оптимистичном прогнозе, где управляющая компания получает доходность не только с аренды площадей, но и всевозможных услуг участникам парка, инвестиционные капитальные затраты настолько высоки, что даже при гипотетической стоимости денег Libor+1% операционные расходы будут стабильно превышать доходы. То есть, средневзвешенный проект строительства индустриального парка общей площадью 20Га есть стабильно убыточным.
При этом ситуацию не спасает ни отмена таможенных пошлин на ввоз оборудования, ни возможные льготы и преференции по налогу на прибыль (которых сейчас еще нет), ни даже государственные беспроцентные кредиты и целевое финансирование по инженерному обустройству объекта.
Единственный приемлемый выход - вернуться к формату brownfield, то есть создавать промышленные кластеры на базе существующих промышленных комплексов.
Таким образом значительно снижаются капитальные затраты, уменьшается кредитная нагрузка, а при грамотном подходе достигается приемлемая экономическая эффективность.
показать весь комментарий
15.04.2021 17:51 Ответить
Ці індустрі парки у нас в кожному селі і ніхто не бідує..
показать весь комментарий
15.04.2021 18:05 Ответить
сбылась кучмовская мечта - сделать прачечные по отмыванию бабла "индустриальными"...
показать весь комментарий
15.04.2021 18:28 Ответить
 
 