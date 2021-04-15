Наемники РФ с начала суток трижды нарушили режим "тишины", - штаб ООС
Российско-оккупационные войска с начала суток трижды нарушали режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В частности, недалеко от населенного пункта Новозвановка противник открывал огонь в сторону позиций наших защитников из гранатометов различных систем, а у поселка Зайцево - из стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Новгородское враг совершил дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.
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Yuriy Karyy
показать весь комментарий15.04.2021 17:56 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Дмитро Черних #470343
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Юрий Шмалько
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Nikita Ratmi
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