Наемники РФ с начала суток трижды нарушили режим "тишины", - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток трижды нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В частности, недалеко от населенного пункта Новозвановка противник открывал огонь в сторону позиций наших защитников из гранатометов различных систем, а у поселка Зайцево - из стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Новгородское враг совершил дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

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