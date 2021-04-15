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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ с начала суток трижды нарушили режим "тишины", - штаб ООС

Наемники РФ с начала суток трижды нарушили режим

Российско-оккупационные войска с начала суток трижды нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В частности, недалеко от населенного пункта Новозвановка противник открывал огонь в сторону позиций наших защитников из гранатометов различных систем, а у поселка Зайцево - из стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Новгородское враг совершил дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

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обстрел (27874) Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766)


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ну а наші хоть раз ******* мразей упоротих !?!?? Ну тільки й чути, що нащих ... ...-1, -2 ...-3 ......
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15.04.2021 17:56 Ответить
Отаке воно зелене всеосяжне перемир"я !!!)))
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15.04.2021 18:22 Ответить
Какой какой "режим" орки нарушили? Даже не смешно, блд...
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15.04.2021 19:57 Ответить
Дак войска или наёмники? Определитесь хоть, упоротые.
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20.06.2021 07:30 Ответить
 
 