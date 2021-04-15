Оккупированный Донецк обустраивает бомбоубежища и готовится к возможной активизации боевых действий, - СМИ. ФОТОрепортаж

В оккупированном Донецке местная так называемая "власть" дала распоряжения к подготовке административных зданий и учреждений к возможной активизации боевых действий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент "Новостей Донбасса" в Донецке, также об этом сообщают пользователи соцсетей.

Вчера в местных пабликах появилась фотография здания Донецкой городской "администрации", в которой некоторые окна заложили мешками с песком.

Также пользователи сообщают о появлении мешков с песком и у других донецких зданий.

По некоторым данным, из "госучреждений" при "ДНР" вывозят архивы, а работникам выдают на руки трудовые книжки.

Также началось подготовка бомбоубежищ, а в некоторых медицинских учреждениях еще и просят подготовить койки.

"Сегодня сказали освободить 60% коек и привести в порядок бомбоубежища к 21 апреля", - сказал собеседник в Донецкой областной травматологии ("ДНР" ее называет "Республиканский травматологический центр").

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