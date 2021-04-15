Окупований Донецьк облаштовує бомбосховища і готується до можливої активізації бойових дій, - ЗМІ. ФОТОрепортаж
В окупованому Донецьку місцева так звана "влада" дала розпорядження до підготовки адміністративних будівель і установ до можливої активізації бойових дій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент "Новостей Донбасса" в Донецьку, також про це повідомляють користувачі соцмереж.
Учора в місцевих пабліках з'явилася фотографія будівлі Донецької міської "адміністрації", в якій деякі вікна заклали мішками з піском.
Також користувачі повідомляють про появу мішків з піском і біля інших донецьких будинків.
За деякими даними, з "держустанов" при "ДНР" вивозять архіви, а працівникам видають на руки трудові книжки.
Також почалося підготовка бомбосховищ, а в деяких медичних установах ще й просять підготувати ліжка.
"Сьогодні сказали звільнити 60% ліжок і привести до ладу бомбосховища до 21 квітня", - сказав співрозмовник в Донецькій обласній травматології ("ДНР" її називає "Республіканський травматологічний центр").
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Путин любит даты - может всех взорвать, вот Байден и обосрался и умоляет не делать тараканов следующей цивилизацией
но дед помладше - тверд, решим, лыс и сидит глубоко под Ямантау))
Теперь -- эти идиоты с песком, лучше бы сахар-песок по подвалам искали... Все это называется:"Держите меня семеро, щас нападу!"
Потом начнется: --- Байден испугался, просил о переговорах, униженно кланялся, еле ***** уговорил, ******** ********ович снизошел, отвел войска, спас мир от Третьей мировой, Ура! Аллилуйя!
Кремлевские приматы пошли дальше
- они заставили ещё и ямы копать нормальных граждан...
б*же, ну и рожи(((
Вспомнил --- в учебнике по психиатрии, а именно в разделе "Идиотия"))
К примеру Нацистская Германия почему не смогла захватить ссср? Да потому, что срач везде был и дорог нихрена не было, а Европа вся в дорогах и комуникациях была, по этому и захватили быстро
Наші злидні зв'язали нам руки і запоморочили розум...
Вірші Т.Щевченка дуже актуальні по сьогоднішній день але ми читаємо і тільки думка мелькає в той момент -- які слова . І все... Думки як прогодувати сім'ю , як оплатити рахунки, як купити хочаб саме необхідне витісняє саме головне, що ми дійсно скоро будемо без Батьківщини. К@цап з одного боку, і ненажерлива і по@@єстична влада з другого...
"Нада Фєдя. Нада."
недалеко от пр.М.Ульяновой
США, як і очікувалося зранку в четвер, запровадили нові санкції проти Росії, зокрема проти державного боргу. Обмежувальні заходи Вашингтон вводить також проти російських фізичних осіб та організацій.
Про введення санкцій йдеться на сайті Білого дому.
Мінфін США видав директиву, що забороняє фінансовим організаціям брати участь у розміщеннях на первинному ринку рублевих чи нерублевих облігацій.
США також вишлють з країни 10 працівників російської дипломатичної місії у Вашингтоні. Раніше про такі плани повідомляли американські ЗМІ.
Байден пообіцяв Зеленському не залишати Україну наодинці з агресивною Росією
Байден: Разом з Україною будемо протистояти агресії Росії
"Весь світ стежить за вами". Що Байден казав про Україну
У заяві Білого дому йдеться, що адміністрація Байдена чітко дає зрозуміти: США хочуть, щоб відносини з Росією були стабільними і передбачуваними, проте Вашингтон буде захищати національні інтереси і відповідатиме на дії російського уряду, спрямовані на завдання шкоди США.
За що санкції
Зокрема Білий дім вирішив відповісти на спроби РФ підірвати проведення вільних і справедливих виборів у США і країнах-союзниках, а також шкідливі дії в кіберпросторі.
Крім того, пояснюють у Вашингтоні, йдеться про те, щоб відповісти на переслідування опозиціонерів та журналістів у Росії, а також на порушення принципів міжнародного права - зокрема, поваги до територіальної цілісносі інших країн.
Раніше також повідомляли, що США готувалися до ще одного набору санкцій проти газопроводу "Північний потік-2". Йшлося про оператора будівництва і низку інших причетних до проєкту компаній.
Держсекретар США Ентоні Блінкен раніше вимагав від таких компаній припинити роботу. Він заявив, що будь-яка організація, залучена до будівництва газопроводу, ризикує потрапити під санкції.
никаких войск не копится, активности на фронте с нашей стороны нет, а бамбасяне в памперсах почему-то