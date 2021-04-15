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Новини Фото Агресія Росії проти України Окуповані території
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Окупований Донецьк облаштовує бомбосховища і готується до можливої ​​активізації бойових дій, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

В окупованому Донецьку місцева так звана "влада" дала розпорядження до підготовки адміністративних будівель і установ до можливої ​​активізації бойових дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент "Новостей Донбасса" в Донецьку, також про це повідомляють користувачі соцмереж.

Учора в місцевих пабліках з'явилася фотографія будівлі Донецької міської "адміністрації", в якій деякі вікна заклали мішками з піском.

Також користувачі повідомляють про появу мішків з піском і біля інших донецьких будинків.

За деякими даними, з "держустанов" при "ДНР" вивозять архіви, а працівникам видають на руки трудові книжки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія перекинула 15-25 тис. військовослужбовців у Крим або ближче до кордонів України, - представниця місії США в ОБСЄ Австріан

Також почалося підготовка бомбосховищ, а в деяких медичних установах ще й просять підготувати ліжка.

"Сьогодні сказали звільнити 60% ліжок і привести до ладу бомбосховища до 21 квітня", - сказав співрозмовник в Донецькій обласній травматології ("ДНР" її називає "Республіканський травматологічний центр").

Окупований Донецьк облаштовує бомбосховища і готується до можливої ​​активізації бойових дій, - ЗМІ 01
Окупований Донецьк облаштовує бомбосховища і готується до можливої ​​активізації бойових дій, - ЗМІ 02
Окупований Донецьк облаштовує бомбосховища і готується до можливої ​​активізації бойових дій, - ЗМІ 03

Автор: 

окупація (6751) Донбас (22357) найманці рф (2065)


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Топ коментарі
+18
интересно, а какаю радиостанцию ,будут захватывать ,переодетая русня , у Донецку?
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15.04.2021 15:51 Відповісти
+14
Оккупированный Донецк обустраивает бомбоубежища и готовится к возможной активизации боевых действий, - СМИ - Цензор.НЕТ 2020
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15.04.2021 16:04 Відповісти
+8
Настання ты очьолиш зебила кусок, а мы очолим наступ
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15.04.2021 16:10 Відповісти
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Та це цукор ахметка привіз гуманітарний і вигрузив під парканом. І кому там ховатися в бомбосховищах, як там тільки собаки залишилися.
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15.04.2021 15:50 Відповісти
Собаки и шавки. Шавки на двух ногах.
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15.04.2021 15:53 Відповісти
Вангую - 21-22 апреля начнется грандиозный шухер......(((
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15.04.2021 15:50 Відповісти
ожидание хуже боя - пущай готовятся.. при первом же своем шухере пердаки порвет
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15.04.2021 15:53 Відповісти
хтось тут публікував сайт з відліком часу якому вже десять років... якраз на 21 число. а я знайшов ось таке https://www.watchisup.com/countdown/event/the-end-of-the-world-2021-04-20-04-20 the end of the world Tuesday, April 20 2021 at 04:20 UTC+10:00
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15.04.2021 15:54 Відповісти
прикольно.

Путин любит даты - может всех взорвать, вот Байден и обосрался и умоляет не делать тараканов следующей цивилизацией
но дед помладше - тверд, решим, лыс и сидит глубоко под Ямантау))
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15.04.2021 16:24 Відповісти
Началось вот это все это пару недель назад: мер какого-то Мухосранска издал распоряжение, об усилении работы больниц, в связи с ожидаемым наплывом раненых, дальше --- больше: в некоторых городах власти озаботились повышением пропускной работы кладбищ --- ожидается большое количество захоронений...
Теперь -- эти идиоты с песком, лучше бы сахар-песок по подвалам искали... Все это называется:"Держите меня семеро, щас нападу!"
Потом начнется: --- Байден испугался, просил о переговорах, униженно кланялся, еле ***** уговорил, ******** ********ович снизошел, отвел войска, спас мир от Третьей мировой, Ура! Аллилуйя!
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15.04.2021 17:10 Відповісти
нє сцать
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15.04.2021 15:57 Відповісти
90% на то, что ничего не будет. Если же ***** сунется, то отгребет по полной.
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15.04.2021 16:02 Відповісти
Проблема в том, что как раз на этот аспект ему совершенно наплевать - он и так уже одной ногой в могине
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15.04.2021 16:14 Відповісти
Головне після початку швидко взяти владу у Киїєві, після того як Слуги поразбігаються з країни і організувати ефективний спротив
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15.04.2021 18:29 Відповісти
Оккупированный Донецк обустраивает бомбоубежища и готовится к возможной активизации боевых действий, - СМИ - Цензор.НЕТ 7853
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15.04.2021 15:51 Відповісти
интересно, а какаю радиостанцию ,будут захватывать ,переодетая русня , у Донецку?
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15.04.2021 15:51 Відповісти
А там ще щось лишилося?
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15.04.2021 16:03 Відповісти
из Гляйвица привезут
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15.04.2021 16:05 Відповісти
телефонную будку с интернетом. она там одна, не ошибутся ))
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15.04.2021 16:26 Відповісти
Капают на мозги... *******
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15.04.2021 15:52 Відповісти
Понты колотят по приказу с рашки. Это все, на что он способны.
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15.04.2021 15:52 Відповісти
а шо ? крематории не готовят?
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15.04.2021 15:52 Відповісти
А чирвакам шо жрать.
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15.04.2021 20:41 Відповісти
А наше чмо разрешит обратно арту вернуть на передок? И работу разведгрупп, чтобы не были слепыми?
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15.04.2021 15:53 Відповісти
нет конечно, не хочет пуйла дразнить, единственное шо он может сделать это отдать приказ встречать кацапов с цветами...
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15.04.2021 15:54 Відповісти
Настання ты очьолиш зебила кусок, а мы очолим наступ
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15.04.2021 16:10 Відповісти
Тільки колеса до свого дивану приробиш, і відразу у наступ.
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15.04.2021 16:14 Відповісти
Шо прямо ат бритав.
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15.04.2021 20:43 Відповісти
Арту, которую Порошенко отвел по мирным Минским соглашениям?
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15.04.2021 16:03 Відповісти
Йой, які ви дурнуваті в тій Росії!
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15.04.2021 17:04 Відповісти
А вы у Омерике ат бальшова ума ************* выбираете.
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15.04.2021 20:45 Відповісти
гомодрилы и прочие обезьяны трясут и шумят ветками что бы запугать кого либо.
Кремлевские приматы пошли дальше
- они заставили ещё и ямы копать нормальных граждан...
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15.04.2021 15:53 Відповісти
Ко дню рождения дедушки членина готовятся...
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15.04.2021 15:53 Відповісти
Тетушка членин скассал, что ваину панарошку не ведут.
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15.04.2021 20:47 Відповісти
Оккупированный Донецк обустраивает бомбоубежища и готовится к возможной активизации боевых действий, - СМИ.

Оккупированный Донецк обустраивает бомбоубежища и готовится к возможной активизации боевых действий, - СМИ - Цензор.НЕТ 2551
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15.04.2021 15:54 Відповісти
совковыми плакатами можно пытать(если человек не дебил)))
б*же, ну и рожи(((
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15.04.2021 16:25 Відповісти
Идеальный народ для совковых правителей.. Я даже догадываюсь, какой они национальности..)
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15.04.2021 16:48 Відповісти
Где я видел эти одухотворенные лица??...
Вспомнил --- в учебнике по психиатрии, а именно в разделе "Идиотия"))
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15.04.2021 16:55 Відповісти
А БубАчка для захисту українців щось робить, чи какаяразніца?
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15.04.2021 15:54 Відповісти
он им дороги построил, что б им легче было захватывать Украину

К примеру Нацистская Германия почему не смогла захватить ссср? Да потому, что срач везде был и дорог нихрена не было, а Европа вся в дорогах и комуникациях была, по этому и захватили быстро
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15.04.2021 15:58 Відповісти
Немецкая армия, БЕЗ дорог, менее чем за 4 месяца до Москвы дошла. А Красная армия обратно, уже по дорогам, без малого 4 года наступала.
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15.04.2021 18:40 Відповісти
добре було б зрозуміти , що ніхто за нас нічого не зробить.
Наші злидні зв'язали нам руки і запоморочили розум...
Вірші Т.Щевченка дуже актуальні по сьогоднішній день але ми читаємо і тільки думка мелькає в той момент -- які слова . І все... Думки як прогодувати сім'ю , як оплатити рахунки, як купити хочаб саме необхідне витісняє саме головне, що ми дійсно скоро будемо без Батьківщини. К@цап з одного боку, і ненажерлива і по@@єстична влада з другого...
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15.04.2021 16:02 Відповісти
Оккупированный Донецк обустраивает бомбоубежища и готовится к возможной активизации боевых действий, - СМИ - Цензор.НЕТ 2020
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15.04.2021 16:04 Відповісти
Гений Украины.
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15.04.2021 16:06 Відповісти
вірш вище не мій -https://www.facebook.com/SolomiaUkrainian Соломії Українець. Слава Україні! Горіть у пеклі к@цапи!
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15.04.2021 16:17 Відповісти
Судячи по тому, як "слуги" та їх хазяї "прибарахлились, за два роки, то злидні душать лише "мудрий" нарід, який мріяв про шару та низькі тарифи.
Окупований Донецьк облаштовує бомбосховища і готується до можливої ​​активізації бойових дій, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2640
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15.04.2021 16:15 Відповісти
Это ты посоветывал ему давить медведчука или петрусь?
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15.04.2021 16:02 Відповісти
Весна, загострення?
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15.04.2021 16:10 Відповісти
У кацапов до сих пор форма бойцов УПА в шкафах имеется. которую им MГБ выдавало в 1941 году...наверное уже и пыль стряхивают, чтобы в ней с огоньком "рэзать русскоязычных".
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15.04.2021 15:54 Відповісти
ДНР договорилась с Мацквой чтобы их побомбили и пошли в наступление в глубь Украины
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15.04.2021 15:55 Відповісти
скорее пустят пушилина на фарш как сакральную жертву, хоть последний наверное не согласен с этим
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15.04.2021 15:56 Відповісти
А хто його буде питати?
"Нада Фєдя. Нада."
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15.04.2021 16:18 Відповісти
Дениска, ради риспублеки или республику не любишь, враг народа?
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15.04.2021 16:22 Відповісти
Московия такое проделывала в Финляндии в 1939г.
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15.04.2021 15:59 Відповісти
ну так логічно. під виступ пуйла якраз. але це не головне. головне- наше сцикло готове до найтяжчого екзамену???
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15.04.2021 16:01 Відповісти
крысюки по норам готовятся )
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15.04.2021 16:03 Відповісти
ну при чём тут крысы?
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15.04.2021 16:24 Відповісти
ну а кто они ?
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15.04.2021 16:28 Відповісти
Какаяразнiца? Не надо унижать крыс сравнением с кацапами.
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15.04.2021 16:42 Відповісти
хiба шо
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15.04.2021 16:51 Відповісти
Для тих хто тут пише з Київа та Жмеринки,купіть квиток на Хюндай до Костянтинівки,я вас там зустріну,та відвезу під Шуми,шоб ви подивились чи щось там робе Зеля для захисту України чи ні.
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15.04.2021 16:05 Відповісти
Оккупированный Донецк обустраивает бомбоубежища и готовится к возможной активизации боевых действий, - СМИ - Цензор.НЕТ 2225
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15.04.2021 16:06 Відповісти
Подогревают градус для местной "ваты",типа-"укры пойдут в атаку".Понты дешёвые,нет ресурсов для войны ни у кацапов ни тем более лугандонов.Спокойно и без паники чистим оружие.
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15.04.2021 16:07 Відповісти
9-ти этажную общагу забаррикадировали на фотке
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15.04.2021 16:12 Відповісти
Что за общага? Где это вообще?
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15.04.2021 16:17 Відповісти
здание типичная 9-ти этажная совковая общага конца 70-х начала 80-х
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15.04.2021 16:43 Відповісти
Я думал Вы знаете где это именно в Донецке
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15.04.2021 17:13 Відповісти
Первое фото - это здание городского совета, напротив универмага "Белый лебедь", неработающий все 7 лет.. Вдали справа узнаю многоэтажку на пересечении пр.Мира и Артема.
Окупований Донецьк облаштовує бомбосховища і готується до можливої ​​активізації бойових дій, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9369
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15.04.2021 19:15 Відповісти
Горсовет я узнал. Не могу понять что «общежитие» на фото с мешками у бетонного забора
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15.04.2021 19:27 Відповісти
Ул.Ходаковского, 10. облОВИР и облГАИ.
недалеко от пр.М.Ульяновой
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15.04.2021 19:45 Відповісти
Фото сделано с дзержинского? По идее там больше нигде трамваи не ездили
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15.04.2021 20:06 Відповісти
Окопи потрібно їм рити 1х2х2 м (ш, д, г)
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15.04.2021 16:16 Відповісти
Шо это???)))
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15.04.2021 16:20 Відповісти
какаяразніца?
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15.04.2021 16:25 Відповісти
Могилка ватная
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15.04.2021 21:33 Відповісти
ну значит те здания, в которых бомбоубежища и куда позганяют дурных от рождения поклонников руцкого миро, они и поподрывают. сахар уже давно в них завезли )))
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15.04.2021 16:29 Відповісти
Декорации готовы.
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15.04.2021 16:30 Відповісти
ПОЛУЧИ, ФАШИСТ, ГРАНАТУ!

США, як і очікувалося зранку в четвер, запровадили нові санкції проти Росії, зокрема проти державного боргу. Обмежувальні заходи Вашингтон вводить також проти російських фізичних осіб та організацій.

Про введення санкцій йдеться на сайті Білого дому.

Мінфін США видав директиву, що забороняє фінансовим організаціям брати участь у розміщеннях на первинному ринку рублевих чи нерублевих облігацій.

США також вишлють з країни 10 працівників російської дипломатичної місії у Вашингтоні. Раніше про такі плани повідомляли американські ЗМІ.

Байден пообіцяв Зеленському не залишати Україну наодинці з агресивною Росією
Байден: Разом з Україною будемо протистояти агресії Росії
"Весь світ стежить за вами". Що Байден казав про Україну
У заяві Білого дому йдеться, що адміністрація Байдена чітко дає зрозуміти: США хочуть, щоб відносини з Росією були стабільними і передбачуваними, проте Вашингтон буде захищати національні інтереси і відповідатиме на дії російського уряду, спрямовані на завдання шкоди США.

За що санкції
Зокрема Білий дім вирішив відповісти на спроби РФ підірвати проведення вільних і справедливих виборів у США і країнах-союзниках, а також шкідливі дії в кіберпросторі.

Крім того, пояснюють у Вашингтоні, йдеться про те, щоб відповісти на переслідування опозиціонерів та журналістів у Росії, а також на порушення принципів міжнародного права - зокрема, поваги до територіальної цілісносі інших країн.

Раніше також повідомляли, що США готувалися до ще одного набору санкцій проти газопроводу "Північний потік-2". Йшлося про оператора будівництва і низку інших причетних до проєкту компаній.

Держсекретар США Ентоні Блінкен раніше вимагав від таких компаній припинити роботу. Він заявив, що будь-яка організація, залучена до будівництва газопроводу, ризикує потрапити під санкції.
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15.04.2021 16:35 Відповісти
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15.04.2021 16:42 Відповісти
тю, та шош они такие ссыкливые.
никаких войск не копится, активности на фронте с нашей стороны нет, а бамбасяне в памперсах почему-то
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15.04.2021 16:52 Відповісти
так им же по ордынскому ящику уже мозги промыли.. хотя скорее всего кацапы от туда и будут переть ..
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15.04.2021 16:58 Відповісти
Вот такое и будет житьё при руском мире . Об этом - ли мечтали , в очередях на рехверендум семь лет назад ? .
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15.04.2021 16:55 Відповісти
Патрушев цукор завозить під шумок.
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15.04.2021 16:59 Відповісти
А у нас бомбоубежища давно готовы? Смотрим "шо там у ватанов"?
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15.04.2021 17:27 Відповісти
Так ще, у 2015 ремонти закінчили.
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15.04.2021 18:26 Відповісти
Повеселил. Я живу на крупнейшем жилмассиве в Днепре. В радиусе 1 км. бомбоубежищ нет. От слова "и не было"
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16.04.2021 11:07 Відповісти
 
 