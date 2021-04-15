Окупований Донецьк облаштовує бомбосховища і готується до можливої ​​активізації бойових дій, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

В окупованому Донецьку місцева так звана "влада" дала розпорядження до підготовки адміністративних будівель і установ до можливої ​​активізації бойових дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент "Новостей Донбасса" в Донецьку, також про це повідомляють користувачі соцмереж.

Учора в місцевих пабліках з'явилася фотографія будівлі Донецької міської "адміністрації", в якій деякі вікна заклали мішками з піском.

Також користувачі повідомляють про появу мішків з піском і біля інших донецьких будинків.

За деякими даними, з "держустанов" при "ДНР" вивозять архіви, а працівникам видають на руки трудові книжки.

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Також почалося підготовка бомбосховищ, а в деяких медичних установах ще й просять підготувати ліжка.

"Сьогодні сказали звільнити 60% ліжок і привести до ладу бомбосховища до 21 квітня", - сказав співрозмовник в Донецькій обласній травматології ("ДНР" її називає "Республіканський травматологічний центр").





