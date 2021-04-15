Вакцина наработает иммунитет против COVID-19 независимо от его штамма, - ЦОЗ

Выявление новых штаммов коронавируса не влияет на реализацию Дорожной карты вакцинации населения от COVID-19.

Об этом во время пресс-конференции сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родына, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"У нас вакцинация идет по Дорожной карте и она не зависит от регистрации того или иного штамма, так как вакцина должна выработать иммунитет именно против COVID-19, независимо от штамма", - сказал Родына.

Он подчеркнул, что ныне Украина должна выполнять Дорожную карту по вакцинации для того, чтобы вакцинировать людей, входящих в группы риска, а затем круг лиц, которые вакцинируются, будет расширен. Родына отметил, что для приобретения коллективного иммунитета нужно вакцинировать более 70% украинцев.

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