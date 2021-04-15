Вакцина напрацює імунітет проти COVID-19 незалежно від його штаму, - ЦГЗ

Виявлення нових штамів коронавірусу не впливає на реалізацію Дорожньої карти вакцинації населення від COVID-19.

Про це під час пресконференції повідомив генеральний директор Центру громадського здоров'я Роман Родина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас вакцинація йде за Дорожньою картою і вона не залежить від реєстрації того чи іншого штаму, оскільки вакцина має виробити імунітет саме проти COVID-19, незалежно від штаму", - сказав Родина.

Він підкреслив, що нині Україна має виконувати Дорожню карту з вакцинації для того, щоб вакцинувати людей, що входять до груп ризику, а потім коло осіб, які вакцинуються, буде розширено. Родина зазначив, що для придбання колективного імунітету потрібно вакцинувати понад 70% українців.

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