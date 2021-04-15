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Новини Коронавірус і карантин
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Вакцина напрацює імунітет проти COVID-19 незалежно від його штаму, - ЦГЗ

Вакцина напрацює імунітет проти COVID-19 незалежно від його штаму, - ЦГЗ

Виявлення нових штамів коронавірусу не впливає на реалізацію Дорожньої карти вакцинації населення від COVID-19.

Про це під час пресконференції повідомив генеральний директор Центру громадського здоров'я Роман Родина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас вакцинація йде за Дорожньою картою і вона не залежить від реєстрації того чи іншого штаму, оскільки вакцина має виробити імунітет саме проти COVID-19, незалежно від штаму", - сказав Родина.

Він підкреслив, що нині Україна має виконувати Дорожню карту з вакцинації для того, щоб вакцинувати людей, що входять до груп ризику, а потім коло осіб, які вакцинуються, буде розширено. Родина зазначив, що для придбання колективного імунітету потрібно вакцинувати понад 70% українців.

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вакцина (4419) карантин (18172) ЦГЗ (264) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Вакцина наработает иммунитет против COVID-19 независимо от его штамма, - ЦОЗ

Спохватились. Придумали формулировку. Нужно ж как-то это безполезное фуфло впаривать. Нужно ещё объявить, что она и против цирроза печени, и от туберкулёза...
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15.04.2021 18:59 Відповісти
+4
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https://twitter.com/porosheldon Порошелдон @porosheldon

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Блін...щойно зателефонували з села.
Помер батьків кум 48 років. Ковід. Був під киснем.
Два тижні тому зробили онучці ДН. На той момент у селі було вже багато хворих...
Але ж прийшли тільки свої
Що цих людей зможе навчити...
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15.04.2021 18:58 Відповісти
+4
Все у зели в будущем вот и вакцина не сработает а нароботает. Ушлепки, штама еще нет но вакцина уже работает в этом направлении. Только уколись и будет тебе счастье.
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15.04.2021 19:25 Відповісти
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https://twitter.com/porosheldon Порошелдон @porosheldon

https://twitter.com/porosheldon https://twitter.com/porosheldon



Блін...щойно зателефонували з села.
Помер батьків кум 48 років. Ковід. Був під киснем.
Два тижні тому зробили онучці ДН. На той момент у селі було вже багато хворих...
Але ж прийшли тільки свої
Що цих людей зможе навчити...
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15.04.2021 18:58 Відповісти
Вакцина наработает иммунитет против COVID-19 независимо от его штамма, - ЦОЗ

Спохватились. Придумали формулировку. Нужно ж как-то это безполезное фуфло впаривать. Нужно ещё объявить, что она и против цирроза печени, и от туберкулёза...
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15.04.2021 18:59 Відповісти
Вместо того, чтобы тратить деньги на безопасность и отражение агрессии врага, который стоит у ворот и бьет копытом, наша тупезная власть втюхивает вакцину и закупает, тратя миллионы. А что будут делать люди при наступлении врага? Где гражданская оборона? Где подготовка и обучение людей? 7 лет война, а они ничего не подготовили, суки.Такое впечатление, что их война не касается и они бессмертные. Горе стране, у которой во власти клоуны и олигофрены.
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15.04.2021 19:16 Відповісти
маланци
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15.04.2021 20:11 Відповісти
Какая оборона? У нас обычные болезни никогда толком не лечили и не лечат. Нет ковида - ложись и помирай, особенно, если денег нет, ковид тебе потом нарисуют посмертно. Есть у родственников деньги - зачеркнут. Какое обучение? Скажут - карантин - низзя, могут в ЗУМе предложить, как школоте.
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15.04.2021 20:23 Відповісти
Лариса, как что делать? мы тебя поставим во главе колонны отражателей нападения армии РФ. Всех положишь, стопудово.
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15.04.2021 20:45 Відповісти
Я с кацапскими ботами не общаюсь, ты готовься к цинковому гробу, скот.
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15.04.2021 20:50 Відповісти
Оце номер. Кацапський бот не спілкується з кацапськими ботами
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15.04.2021 21:08 Відповісти
даже производители уклончиво отвечают на все вопросы, а наши ковидные руководители с засекреченными покупками блин знают ВСЕ ответы
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15.04.2021 19:18 Відповісти
почеу - уклончиво? вы читать не умеете? все производители утверждают, что даже введение 1 вакцины гарантирует на 75-90% отсутсвия осложнений. Вторая вакцина - не заболеешь вообще, с такой же долей вероятия.
И все подходят от любых штаммов, т.к. делались не на основе ковид-19.
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15.04.2021 20:47 Відповісти
"Вторая вакцина - не заболеешь вообще"

ссылку на подобные чудеса, пожалуйста
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15.04.2021 22:33 Відповісти
Двухкомпонентные вакцины могут работать и против разных штаммов. Даже однокомпонентные. Это в случае, если вырабатываются антитела на ту часть вируса, которая важна для его размножения или для проникновения в клетку носителя. Эти части вируса наименее изменчивы, точнее они так же изменчивы, но на выходе идут нежизнеспособные штаммы. ЭТИ ПОЯСНЕНИЯ НА УРОВНЕ РАСПАЛЬЦОВКИ. Зато доходчивы и поясняют суть процесса. Остальное зависит от везения разработчика. ДА ИМЕННО ОТ ВЕЗЕНИЯ. Пока не все во власти биохимии, есть и элемент случайности.
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15.04.2021 19:49 Відповісти
Капец, как поучительно. А шо ж. с такими знаниями до сих пор обычный грипп не придушили?
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15.04.2021 20:01 Відповісти
от обычного гриппа также есть вакцины. Каждый год колю себе и всей семье - покупаю в аптеке, Санофи от 3 штаммов, самых популярных. Что тебе мешало и себе такую колоть?
Подозреваю, что отсутствие мозгов.
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15.04.2021 20:40 Відповісти
Не-не. дорогой. Это для тебе, дуралея легковерного, придумали вакцину от грилла. Поспрашивай, тебе и средство от дорожно-транспортных происшествий продадут. Или ты, дурень.может. уже скупился? Иконку на верёвочке в кабине возишь?
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15.04.2021 20:45 Відповісти
есть такое средство и от ДТП. Если ты не знал, я тебе расскажу: строгое выполнение ПДД. Желательно - ВСЕМИ участниками дорожного движения.
В Финляндии за прошлый год, например, было считанное на пальцах кол-во ДТП, в которых погиб... НОЛЬ человек.
Представляете, как все просто..
и иконки не нужны.
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15.04.2021 20:50 Відповісти
Для тебя умного, придумали вакцину от избытка ума. Невероятно эффективная вакцина)

Шлепать языком очень просто. Вначале приминения первой (вообще первой!) вакцины от оспы, таких шлепальщиков было море. К пеликому сожалению, оспа исчезла, а шлепальщиков губами стало на 4 лярда больше, целый океан бесполезной биомассы образовался( Во где проблема! Ковид пришел и уйдет, а дебилы останутся(
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15.04.2021 21:44 Відповісти
Проблема, главным образом, в агрессивных баранах, которые в новостях нахватались каких-то верхов и наслушались радуцких и голубовских, не понимая, сдуру, элементарной разницы между оспой, к которой у переболевших или уколотых, вырабатывается устойчивый имунитет, и этим вирусом.
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15.04.2021 21:53 Відповісти
Разница между вирусами очевидна) Вот только реакция на вакцинацию схожа.
Кто есть голубовские и радуцкие, не имею представления. Инфу стараюсь черпать не тз СМИ, а из публикаций уважаемых научных изданий. С переводом сложно, но основную суть получается уловить. На клятий полезных статей очень мало.( Меньше чешите ЧСВ, не так будет пухнуть, ученый вы наш.
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15.04.2021 22:13 Відповісти
"Инфу стараюсь черпать не тз СМИ, а из публикаций уважаемых научных изданий. С переводом сложно, но основную суть получается уловить. "

Вот это ты лупанул.
Вакцина наработает иммунитет против COVID-19 независимо от его штамма, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 2017
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15.04.2021 22:25 Відповісти
И к чему эта ссылка?
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15.04.2021 22:49 Відповісти
а я не колю и результат точно такой же
по-моему, тебя где-то разводят
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15.04.2021 22:33 Відповісти
Если бы еще от ZE-вируса помогала
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15.04.2021 19:01 Відповісти
Да Бог при створенні людини, мабуть не допрацював з імунним захистом. Упустив відать. Ну Нічо вся надєжда на вакциниторів...
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15.04.2021 19:01 Відповісти
Это относится только к платным вакцинам, бесплатные такими исцеляющими свойствами не обладают.
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15.04.2021 19:03 Відповісти
за "бесплатные" вакцины точно так же платят. И мудрые страны стоят за ЛЮБЫМИ вакцинами в ОЧЕРЕДИ, бьются за них - и за китайские и за индийские. Ну кроме Спутника конечно.
Израиль колол себе все что можно было купить. Итог - вакцинировано 95% населения, на данный момено на всю страны активных ковидников аж.. 3 тысячи. Ковидные отделения позакрывали за ненадобностью.
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15.04.2021 20:42 Відповісти
а как можете прокомментировать Китай - только 10 % вакцинировано, а ковид уже исчез))) - новых случаев заболевания десятки на всю страну...?
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15.04.2021 21:40 Відповісти
причем исчез еще до вакцинации) а надо было просто перестать тестировать своих жителей
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15.04.2021 22:32 Відповісти
это как туберкулез - 80 % населения носят его в себе, т.е. переболели в бессимптомной форме...
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16.04.2021 08:01 Відповісти
Та слышали. И ещё, тому, кто укололся, в карты и в лотерею прёт. И девки его по-всякому любят.
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15.04.2021 19:07 Відповісти
не переживай, тебе это не грозит. Ни вакцина ни бабы ни лотереи.
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15.04.2021 20:43 Відповісти
Та да. Где нам, мохнолапым. Это тебя, продуманного, со всех сторон ништяками облепили.
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15.04.2021 20:48 Відповісти
к сожалению, не облепили, т.к. я живу в Украине.
Как только начнется коммерческий ввоз вакцин от ковида - буду в числе первых кто ее купит по любой цене.
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15.04.2021 20:51 Відповісти
Дело хозяйское. Будем считать, что мнения экспертов разошлись.
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15.04.2021 21:04 Відповісти
от як вони можуть рятувати технічним киснем?
це теж саме що заправити жигуль соляркою або літак спиртом бо він теж горить
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15.04.2021 19:08 Відповісти
Так.Виробляє.При масовій вакцинації в короткі строки.
Але коли її немає- виробляються ковідні трупи.
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15.04.2021 19:08 Відповісти
Де вас таких беруть бл...?
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15.04.2021 19:08 Відповісти
І шо? Хворіли, помирали і помиратимуть від решти всіяких грипів та аденовірусів, та то не так страшно, правда ж?
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15.04.2021 19:09 Відповісти
Все у зели в будущем вот и вакцина не сработает а нароботает. Ушлепки, штама еще нет но вакцина уже работает в этом направлении. Только уколись и будет тебе счастье.
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15.04.2021 19:25 Відповісти
Шапочка из фольги так же хорошо работает.
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15.04.2021 19:27 Відповісти
труп Зє,дуже допомагає
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15.04.2021 20:13 Відповісти
если для вас вакцина и шапочка из фольги - одно и то же, то голова у вас пуста как и у любого обычного антивакцинатора.
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15.04.2021 20:44 Відповісти
главное у проваксеров в голове ума палата
это ж надо куча мозгов, чтоб бездумно и слепо верить в сказки из дебиловизора
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15.04.2021 22:30 Відповісти
Вакцина это очень хорошо, но чем вакцинироваться? По последним данным пришло 500к доз индийской вакцины и 200к китайской. Это то, что по факту появилось в наличии в стране. Сколько уже вкололи? Чем вакцинироваться?
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15.04.2021 22:54 Відповісти
Вакцина вырабатывает иммунитет против разных белков вируса только если она содержит целый ослабленный или убитый вирус. Современные РНК или векторные вакцины содержат только фрагменты РНК , то есть отдельные белки , в основном шипа вируса. И стоит произойти малейшей мутации этого шипа , как старые вакцины можно выкидывать на свалку и надо делать новые.Переболев вирусом , организм запоминает не один шип , а кучу разных фрагментов вируса и вырабатывает кучу антител на разные белки вируса .Поэтому иммунитет перестанет распознавать этот вирус при довольно серьезной мутации.К тому времени когда у нас появится достаточное количество вакцин , они станут малоэффективными , а может и наоборот - когда они станут малоэффективными , нам сольют никому не нужные вакцины!
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16.04.2021 01:00 Відповісти
всё верно.
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16.04.2021 07:07 Відповісти
 
 