Вакцина напрацює імунітет проти COVID-19 незалежно від його штаму, - ЦГЗ
Виявлення нових штамів коронавірусу не впливає на реалізацію Дорожньої карти вакцинації населення від COVID-19.
Про це під час пресконференції повідомив генеральний директор Центру громадського здоров'я Роман Родина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У нас вакцинація йде за Дорожньою картою і вона не залежить від реєстрації того чи іншого штаму, оскільки вакцина має виробити імунітет саме проти COVID-19, незалежно від штаму", - сказав Родина.
Він підкреслив, що нині Україна має виконувати Дорожню карту з вакцинації для того, щоб вакцинувати людей, що входять до груп ризику, а потім коло осіб, які вакцинуються, буде розширено. Родина зазначив, що для придбання колективного імунітету потрібно вакцинувати понад 70% українців.
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Блін...щойно зателефонували з села.
Помер батьків кум 48 років. Ковід. Був під киснем.
Два тижні тому зробили онучці ДН. На той момент у селі було вже багато хворих...
Але ж прийшли тільки свої
Що цих людей зможе навчити...
Спохватились. Придумали формулировку. Нужно ж как-то это безполезное фуфло впаривать. Нужно ещё объявить, что она и против цирроза печени, и от туберкулёза...
И все подходят от любых штаммов, т.к. делались не на основе ковид-19.
ссылку на подобные чудеса, пожалуйста
Подозреваю, что отсутствие мозгов.
В Финляндии за прошлый год, например, было считанное на пальцах кол-во ДТП, в которых погиб... НОЛЬ человек.
Представляете, как все просто..
и иконки не нужны.
Шлепать языком очень просто. Вначале приминения первой (вообще первой!) вакцины от оспы, таких шлепальщиков было море. К пеликому сожалению, оспа исчезла, а шлепальщиков губами стало на 4 лярда больше, целый океан бесполезной биомассы образовался( Во где проблема! Ковид пришел и уйдет, а дебилы останутся(
Кто есть голубовские и радуцкие, не имею представления. Инфу стараюсь черпать не тз СМИ, а из публикаций уважаемых научных изданий. С переводом сложно, но основную суть получается уловить. На клятий полезных статей очень мало.( Меньше чешите ЧСВ, не так будет пухнуть, ученый вы наш.
Вот это ты лупанул.
по-моему, тебя где-то разводят
Израиль колол себе все что можно было купить. Итог - вакцинировано 95% населения, на данный момено на всю страны активных ковидников аж.. 3 тысячи. Ковидные отделения позакрывали за ненадобностью.
Как только начнется коммерческий ввоз вакцин от ковида - буду в числе первых кто ее купит по любой цене.
це теж саме що заправити жигуль соляркою або літак спиртом бо він теж горить
Але коли її немає- виробляються ковідні трупи.
это ж надо куча мозгов, чтоб бездумно и слепо верить в сказки из дебиловизора