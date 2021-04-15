Зеленский уволил Назаренко с должности главы Кировоградской ОГА
Президент Украины уволил Андрея Назаренко с должности главы Кировоградской областной государственной администрации.
Как передает Цензор.НЕТ, соответсвующий указ размещен на официальном сайте Главы государства.
В тексте указа отмечается: "Уволить Назаренко Андрея Валерьевича с должности главы Кировоградской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению".
Другим своим указом Зеленский возложил исполнение обязанностей главы ОГА на Валерия Жалдака.
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+6 Лариса #401376
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Сьогодні ранком, Україна сплатила МІЛЬЯРД гривень окупантам - за прямий імпорт електроенергії з РФ.
Нагадаю: головний лобіст цієї схеми - людина Зеленського та Коломойського - Герус.
Той самий, що розповідав у лютому 2021 :"Є кілька трейдерів, які цей імпорт здійснюють і продають на український ринок (російську) електроенергію.
Далі, в березні буде потепління, і такої необхідності не буде".
Як ми бачимо, Герус черговий раз збрехав, чортяка !
И свечей в запасе нет
И оттает холодильник
И протухнет в нём обед.
Ты во тьме не верещи,
На судьбину не ропщи.
Лучше радиорозетку
Ты на кухне отыщи.
Подключай без разговоров
К этой точке все приборы!
Будет всё тебе к утру --
Сало з мэдом на икру...
Подъем - 6 часов утра
7 часов утра - разгон тумана, установление хорошей погоды...
С 8 до 10 утра - подвиг!
Ну где-то так...