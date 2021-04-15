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Зеленский уволил Назаренко с должности главы Кировоградской ОГА

Зеленский уволил Назаренко с должности главы Кировоградской ОГА

Президент Украины уволил Андрея Назаренко с должности главы Кировоградской областной государственной администрации.

Как передает Цензор.НЕТ, соответсвующий указ размещен на официальном сайте Главы государства. 

В тексте указа отмечается: "Уволить  Назаренко Андрея Валерьевича с должности главы Кировоградской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению".

Другим своим указом Зеленский возложил исполнение обязанностей главы ОГА на Валерия Жалдака.

Автор: 

Зеленский Владимир (20873) Назаренко (61) Кировоградская область (642)


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Топ комментарии
+6
Зеленский, почему враг 7 лет в Украине, а ты торгуешь с ним? Почему продаешь врагу титан, который он использует для вооружения против Украины? Почему люди не обучены ,что делать при нападении, куда идти, где бомбоубежища, вода, что делать в многоэтажках, где не будет ни воды, ни света, ни газа? и т.д. Где работа гражданской обороны? Ты падла думаешь о людях? Или сдрыснешь из Украины?
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15.04.2021 19:19 Ответить
+3
А Кировоградскую область он не хочет мпереименовать?
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15.04.2021 19:16 Ответить
+2
Торгівля на крові ЗЕленого ублюдка
Сьогодні ранком, Україна сплатила МІЛЬЯРД гривень окупантам - за прямий імпорт електроенергії з РФ.
Нагадаю: головний лобіст цієї схеми - людина Зеленського та Коломойського - Герус.
Той самий, що розповідав у лютому 2021 :"Є кілька трейдерів, які цей імпорт здійснюють і продають на український ринок (російську) електроенергію.
Далі, в березні буде потепління, і такої необхідності не буде".
Як ми бачимо, Герус черговий раз збрехав, чортяка !
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15.04.2021 19:27 Ответить
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Недозакинул?
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15.04.2021 19:16 Ответить
Зеленский, почему враг 7 лет в Украине, а ты торгуешь с ним? Почему продаешь врагу титан, который он использует для вооружения против Украины? Почему люди не обучены ,что делать при нападении, куда идти, где бомбоубежища, вода, что делать в многоэтажках, где не будет ни воды, ни света, ни газа? и т.д. Где работа гражданской обороны? Ты падла думаешь о людях? Или сдрыснешь из Украины?
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15.04.2021 19:19 Ответить
Очередного "Юзика" вкинуть надо.
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15.04.2021 19:41 Ответить
А Кировоградскую область он не хочет мпереименовать?
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15.04.2021 19:16 Ответить
В Грюнэбургскую?
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15.04.2021 19:25 Ответить
это важно?
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15.04.2021 20:27 Ответить
Торгівля на крові ЗЕленого ублюдка
Сьогодні ранком, Україна сплатила МІЛЬЯРД гривень окупантам - за прямий імпорт електроенергії з РФ.
Нагадаю: головний лобіст цієї схеми - людина Зеленського та Коломойського - Герус.
Той самий, що розповідав у лютому 2021 :"Є кілька трейдерів, які цей імпорт здійснюють і продають на український ринок (російську) електроенергію.
Далі, в березні буде потепління, і такої необхідності не буде".
Як ми бачимо, Герус черговий раз збрехав, чортяка !
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15.04.2021 19:27 Ответить
Если вдруг потухнет свет
И свечей в запасе нет
И оттает холодильник
И протухнет в нём обед.

Ты во тьме не верещи,
На судьбину не ропщи.
Лучше радиорозетку
Ты на кухне отыщи.
Подключай без разговоров
К этой точке все приборы!
Будет всё тебе к утру --

Сало з мэдом на икру...
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15.04.2021 19:41 Ответить
Распорядок дня барона Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхгаузена:
Подъем - 6 часов утра
7 часов утра - разгон тумана, установление хорошей погоды...
С 8 до 10 утра - подвиг!
Ну где-то так...
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15.04.2021 19:58 Ответить
Ого!Менее чем за год уже второе увольнение главы Кировоградской ОГА.
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16.04.2021 11:14 Ответить
 
 