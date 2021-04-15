Зеленський звільнив Назаренка з посади голови Кіровоградської ОДА
Президент України звільнив Андрія Назаренка з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ розміщено на офіційному сайті Глави держави.
У тексті указу наголошується: "Звільнити Назаренка Андрія Валерійовича з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою".
Іншим своїм указом Зеленський поклав виконання обов'язків голови ОДА на Валерія Жалдака.
Топ коментарі
+6 Лариса #401376
показати весь коментар15.04.2021 19:19 Відповісти Посилання
+3 амфаш
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+2 Amber
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Сьогодні ранком, Україна сплатила МІЛЬЯРД гривень окупантам - за прямий імпорт електроенергії з РФ.
Нагадаю: головний лобіст цієї схеми - людина Зеленського та Коломойського - Герус.
Той самий, що розповідав у лютому 2021 :"Є кілька трейдерів, які цей імпорт здійснюють і продають на український ринок (російську) електроенергію.
Далі, в березні буде потепління, і такої необхідності не буде".
Як ми бачимо, Герус черговий раз збрехав, чортяка !
И свечей в запасе нет
И оттает холодильник
И протухнет в нём обед.
Ты во тьме не верещи,
На судьбину не ропщи.
Лучше радиорозетку
Ты на кухне отыщи.
Подключай без разговоров
К этой точке все приборы!
Будет всё тебе к утру --
Сало з мэдом на икру...
Подъем - 6 часов утра
7 часов утра - разгон тумана, установление хорошей погоды...
С 8 до 10 утра - подвиг!
Ну где-то так...