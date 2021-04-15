Зеленский заявил о новых санкциях против контрабандистов - в списке 12 человек
Совет национальной безопасности и обороны принял решение о введении нового пакета санкций против контрабандистов.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский после заседания СНБО.
Зеленский заявил: "Совет национальной безопасности и обороны будет вводить санкции по отношению ко второй части контрабандистов. Применят санкции ук 12 человек. И это не финал".
По словам главы государства, "за эти 30 лет в Украине появился пласт контрабандистов".
"Такое ощущение, что это как отдельная профессия. Хотя государство и не делало государственного заказа, но такие профессии существуют. Контрабандистами сегодня занимается Служба безопасности Украины, они знают, сколько у них есть паспортов, сколько гражданств, а многие из них действительно имеют двойное гражданство или даже три гражданства. С этой ситуацией мы разберемся, думаю, достаточно быстро", - добавил Зеленский.
Сегодня президент не сообщил подробностей и имен контрабандистов.
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Поверить в истинность намерений можно, если Зе утвердит ЭТОТ список.
(спойлер: но - не утвердит)
журналист Евгений Плинский.
"Список тем и фамилий которые должны быть на РНБО если это действительно борьба с контрабандой.
1. Александр Акст (почтовая контрабанда СБУ и курирование сигарет. Инкасатор всей таможни от СБУ)
2. Вадим Слюсарев (табачная контрабанда под ОП)
3. Илья Павлюк (политический куратор контрабанды в ОП)
4. Артур Гранц и Андрей Иванчук (Duty Free. Сигареты и алкоголь)
5. Сергей Бадяк "Дипломат" Куратор львовской контрабанды.
6. Юрий Дворак (куратор Кивской таможни. SANAHUNT и все все все....)
А так же кураторы контрабанды леса, янтаря, нефтепродуктов и цветных металов", - говорится в сообщении.
По его словам, кроме этого, должен быть предоставлен список сотрудников СБУ курирующих контрабанду.
"Первые две фамилии: Андрей Наумов, Артем Капелюха, и так 100-200 человек. Без всего этого, санкции СНБО и дальше будут выглядеть переделом рынка под людей список которых я составил выше", - отметил Плинский. Источник: https://censor.net/ru/n3259949
Стали известны также имена остальных лиц, попавших под санкции:
Черкасский Александр Ефимович
Кукоба Эдуард Якович
Доронин Олег Владимирович
Мелконян Тигран Сасуникович
Полуситок Владимир Михайлович
Аминев Денис Марселович
Сердюк Сергей Павлович
Грибанов Михаил Александрович
Попов Андрей Юрьевич
Богданов Олег Валерьевич
ГДЕ РЕФОРМЫ, зеленое???
Неужели в окружении Зеленского нет никого, кто бы объяснил ему, что вводить санкции против своих граждан, находящихся в Украине, это нарушение Конституции?!
Клоуна кусок...
ПС. І цікаво, що це за влада така прийде, що буде розгрібати? Лі Куан Ю? Навряд. У нас це неможливо. Навпаки, кожна наступна влада гірша попередньої, тому що насправді беззаконня владі вигідне, а, коли його подати правильно, то і мудрий нарід буде його підтримувати обома руками, знову ж, таємно сподіваючись що кожного з них воно омине...
говнокомандувач, когда уже наконец возьмёшься армию укреплять или хотя бы не грабить?.. странные у клоуна приоритеты