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Зеленский заявил о новых санкциях против контрабандистов - в списке 12 человек

Зеленский заявил о новых санкциях против контрабандистов - в списке 12 человек

Совет национальной безопасности и обороны принял решение о введении нового пакета санкций против контрабандистов.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский после заседания СНБО.

Зеленский заявил: "Совет национальной безопасности и обороны будет вводить санкции по отношению ко второй части контрабандистов. Применят санкции ук 12 человек. И это не финал".

По словам главы государства, "за эти 30 лет в Украине появился пласт контрабандистов".

"Такое ощущение, что это как отдельная профессия. Хотя государство и не делало государственного заказа, но такие профессии существуют. Контрабандистами сегодня занимается Служба безопасности Украины, они знают, сколько у них есть паспортов, сколько гражданств, а многие из них действительно имеют двойное гражданство или даже три гражданства. С этой ситуацией мы разберемся, думаю, достаточно быстро", - добавил Зеленский.

Сегодня президент не сообщил подробностей и имен контрабандистов.

Также читайте: Плинский назвал фамилии тех, против кого действительно должны быть введены санкции СНБО за контрабанду. СПИСОК

Автор: 

контрабанда (2410) санкции (11471)


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Топ комментарии
+10
Хорошие контрабандирсты вводят санкции против плохих контрабандистов.
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15.04.2021 19:52 Ответить
+10
Зеленский заявил о новых санкциях против контрабандистов - в списке 12 человек - Цензор.НЕТ 6794
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15.04.2021 19:58 Ответить
+6
Имитация бурной деятельности продолжается..
ГДЕ РЕФОРМЫ, зеленое???
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15.04.2021 19:58 Ответить
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И все россияне -- персоны, приближённые к Императору!
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15.04.2021 19:47 Ответить
12 приматов рулят всем контрабасом страны? Кто-то в это верит?=))
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15.04.2021 19:47 Ответить
Зеленский заявил: "Совет национальной безопасности и обороны будет вводить санкции по отношению ко второй части контрабандистов. Применят санкции ук 12 человек. И это не финал".Источник: https://censor.net/ru/n3260015
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15.04.2021 20:03 Ответить
+++
Поверить в истинность намерений можно, если Зе утвердит ЭТОТ список.
(спойлер: но - не утвердит)

журналист Евгений Плинский.
"Список тем и фамилий которые должны быть на РНБО если это действительно борьба с контрабандой.
1. Александр Акст (почтовая контрабанда СБУ и курирование сигарет. Инкасатор всей таможни от СБУ)
2. Вадим Слюсарев (табачная контрабанда под ОП)
3. Илья Павлюк (политический куратор контрабанды в ОП)
4. Артур Гранц и Андрей Иванчук (Duty Free. Сигареты и алкоголь)
5. Сергей Бадяк "Дипломат" Куратор львовской контрабанды.
6. Юрий Дворак (куратор Кивской таможни. SANAHUNT и все все все....)
А так же кураторы контрабанды леса, янтаря, нефтепродуктов и цветных металов", - говорится в сообщении.
По его словам, кроме этого, должен быть предоставлен список сотрудников СБУ курирующих контрабанду.
"Первые две фамилии: Андрей Наумов, Артем Капелюха, и так 100-200 человек. Без всего этого, санкции СНБО и дальше будут выглядеть переделом рынка под людей список которых я составил выше", - отметил Плинский. Источник: https://censor.net/ru/n3259949
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15.04.2021 20:18 Ответить
Как пишет "https://t.me/stranaua/13491 Страна " в Telegram, речь идет о киевском предпринимателе Сеяре Куршутове, харьковском бизнесмене Александре Черепинском и бывшем руководителе Киевской таможни Юрие Двораке.
Стали известны также имена остальных лиц, попавших под санкции:
Черкасский Александр Ефимович
Кукоба Эдуард Якович
Доронин Олег Владимирович
Мелконян Тигран Сасуникович
Полуситок Владимир Михайлович
Аминев Денис Марселович
Сердюк Сергей Павлович
Грибанов Михаил Александрович
Попов Андрей Юрьевич
Богданов Олег Валерьевич
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15.04.2021 21:17 Ответить
дядя Байден заставив квартального чючєла щось робити.
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15.04.2021 19:52 Ответить
думаеш Байден заставил зюзю переделить рынок контрабаса под зюзиных дружков?
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15.04.2021 19:56 Ответить
нет
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16.04.2021 10:57 Ответить
Какая разница теперь, когда землю продали и стратегические предприятия на очереди? Нам останется только логотип "Украина" ???
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15.04.2021 20:18 Ответить
воно до жопи дверці - усі вони громадани України, а до громадян закон про санкції не приміняється. Зелениі собі вбили в голову, що закон Порошенка можна так сношать.
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15.04.2021 21:18 Ответить
Хорошие контрабандирсты вводят санкции против плохих контрабандистов.
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15.04.2021 19:52 Ответить
и снова в списках - конкуренты друзей вовки-шмаркли
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15.04.2021 19:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=lkWfhIruGEc Зелёный попугай
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15.04.2021 19:55 Ответить
А против бородатого еврея - главного контрабандиста с тремя паспортами тоже ввели санкции? Кстати он украл 5,5 млрд. долларов, может пора дело уголовное завести? Интересно что по этому думает ЗЕ, как главный борец с коррупцией
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15.04.2021 19:57 Ответить
нельзя! бо эти 5.5 млрд.долл выводились (в т.ч.) через офшорные счета квартал95 и личные счета вовки-шмаркли.. Собственно, зеленский и получил откат в 40+ млн.долл именно за это.. а потом за них купил "домик" в Италии.. в окружении вилл расейских политиков.
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15.04.2021 20:37 Ответить
А щодо Мертветчука ЗЕссикотно?!
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15.04.2021 19:58 Ответить
Нет не ЗЕссыкотно, а ПОссыкотно.
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15.04.2021 20:49 Ответить
Зеленский заявил о новых санкциях против контрабандистов - в списке 12 человек - Цензор.НЕТ 6794
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15.04.2021 19:58 Ответить
Липецк95
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15.04.2021 20:39 Ответить
Имитация бурной деятельности продолжается..
ГДЕ РЕФОРМЫ, зеленое???
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15.04.2021 19:58 Ответить
Без пограничников и таможенников контрабас по сути своей не возможен, потом еще куча ведомств которые следят за всем этим делом, а вводя санкции против главных не изменят картину, всегда можно все организовать на подставных лиц, желающих кормиться ничего не делая. Контрабанда есть везде, была и будет, это не излечимое явление, до тех пор пока службы не будут заинтересованы в контрабасе, вариантов куча, например высокая з.п. и высокая уголовная ответственность, тогда у людей не будет мотивации заниматься помощью контрабанде. А чтобы много платить нужно иметь сильную экономику, а сделать сильную экономику не так просто, нужно для начала научиться экономно жить.
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15.04.2021 20:01 Ответить
После этих инсинуаций, к Украине будут относиться как к странам вроде ЦАР, Зимбабве, Сьерра-Леоне...
Неужели в окружении Зеленского нет никого, кто бы объяснил ему, что вводить санкции против своих граждан, находящихся в Украине, это нарушение Конституции?!
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15.04.2021 20:03 Ответить
что можно объяснить чуду, которое умеет профессионально только одно-читать с бумажки?
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15.04.2021 20:07 Ответить
Так. Саме це має робити головнокомандувач при наявній ворожій армаді біля кордонів...
Клоуна кусок...
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15.04.2021 20:03 Ответить
А против главных контрабандистов Украин Коломойского и ахметова тоже введут санкции??? или у зеленского на них кишка тонка???
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15.04.2021 20:03 Ответить
Это не контрабандисты.. Это - намного хуже
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15.04.2021 20:06 Ответить
То папутчіки рєвалюції!
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15.04.2021 20:14 Ответить
Народ, угомонитесь уже в комментах. Кто бы ни попал под раздачу в этот раз, в любом случае меньше станет уродов. Пусть чистит.
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15.04.2021 20:23 Ответить
А сама хоч згодна попасти під роздачу? Ось так, без суду і слідства, як кажуть, за рішенням незрозумілого органу з незрозумілими повноваженнями, який, крім того, виносить рішення (фактично вироки), порушуючи при цьому конституцію і всі закони, гірше, ніж сталінські трійки. Чи, думаєш, що тебе це обов"язково омине? Не зарікайся...
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15.04.2021 20:51 Ответить
То, что у нас уже 1,5 года не работает любое Законодательство, начиная с Конституции известно всему миру. Но тут..... хоть какой-то прок есть от телодвижений зеленой власти. Единственное что, не завидую наступной владе, им разгребать долго придется.
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15.04.2021 20:56 Ответить
Що? Півтора року? Вже майже сім років, а то і всі 30. Але, як я розумію, всі, хто задоволений такими діями влади, сподіваються, що їх це беззаконня омине. Ну дай то Бог... Але знову ж не зрозуміло, який "прок" від таких рухів влади. В передачі майна медведчука іншому олігархові? В переділі потоків контрабанди між іншими, близькими нинішній владі?
ПС. І цікаво, що це за влада така прийде, що буде розгрібати? Лі Куан Ю? Навряд. У нас це неможливо. Навпаки, кожна наступна влада гірша попередньої, тому що насправді беззаконня владі вигідне, а, коли його подати правильно, то і мудрий нарід буде його підтримувати обома руками, знову ж, таємно сподіваючись що кожного з них воно омине...
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15.04.2021 21:45 Ответить
Нет никакого прока от таких действий, ну разве что материал для видосиков. Все эти решения выеденного яйца не стоят и все они временные.
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15.04.2021 21:49 Ответить
порошенківський закон про санкції не містить можливості введення санкцій проти громадян України, лише іноземців. У Козака паспорт парашки, зелені увлєклися і пішли сношать тим законом усіх. хоча реально шлях лежить через суд.
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15.04.2021 21:22 Ответить
Да плевать он хотел на Законы. Парень решил, что Бога за бороду схватил, а не был выбран временным президентом. Они даже умудряются принимать Законы, которые требуют 2/3 голосов простым большинством.У нас сейчас всё, что угодно, только не правовое государство.
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15.04.2021 21:41 Ответить
Законів і судів нема, поліції нема, вводять дебіли санкції.
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15.04.2021 20:26 Ответить
А чого тільки по "чайній ложечці" і скільки ще тих стадій буде? Може пора діяти більш кардинально і масштабно, весна ж прийшла, треба "садити".
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15.04.2021 20:29 Ответить
Он через 2 года понял, что для посадок одного желания мало и нужна доказательная база и в итоге устроил шоу для лохтората. Все эти решения будут пачками отменяться в ЕСПЧ.
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15.04.2021 21:43 Ответить
Так він же "поняв". що не йому виплачувати компенсацію, вот за рахунок держави звично і влаштовує шоу.
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16.04.2021 07:24 Ответить
Президент США Джо Байден издал указ, объявляющий чрезвычайную ситуацию в стране в связи с деятельностью России."- а для "зе" Зеленский заявил о новых санкциях против контрабандистов - в списке 12 человек
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15.04.2021 20:32 Ответить
Этому дегенерату по телефону ясно объяснили, что оно маленькая тупая зеленожопая макака, и сейчас ее задача сидеть тихо, как мышь, и не кукарекать, когда дяди разговаривают.
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15.04.2021 20:41 Ответить
Санкции против контрабандистов. А когда против грабителей, угонщиков, воров?.
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15.04.2021 20:44 Ответить
Та і проти вбивць не були б зайвими...
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15.04.2021 20:52 Ответить
Не треба розмінюватись на дрібниці ! Пора вводити санкції проти COVID-19 !!!
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15.04.2021 21:33 Ответить
А перші 10 вже на кічі доїдають останні сухарі?
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15.04.2021 21:00 Ответить
налякав їжака голою сракою..
говнокомандувач, когда уже наконец возьмёшься армию укреплять или хотя бы не грабить?.. странные у клоуна приоритеты
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15.04.2021 21:21 Ответить
надеюсь в этом списке есть беня?))))
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16.04.2021 05:49 Ответить
И рыбку съесть и на хер сесть. Ликвидация конкурентов. То были плохие,а теперь хорошие, а то какое бабло мимо шло!
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16.04.2021 10:56 Ответить
 
 