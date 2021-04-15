Зеленский заявил о новых санкциях против контрабандистов - в списке 12 человек

Совет национальной безопасности и обороны принял решение о введении нового пакета санкций против контрабандистов.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский после заседания СНБО.

Зеленский заявил: "Совет национальной безопасности и обороны будет вводить санкции по отношению ко второй части контрабандистов. Применят санкции ук 12 человек. И это не финал".

По словам главы государства, "за эти 30 лет в Украине появился пласт контрабандистов".

"Такое ощущение, что это как отдельная профессия. Хотя государство и не делало государственного заказа, но такие профессии существуют. Контрабандистами сегодня занимается Служба безопасности Украины, они знают, сколько у них есть паспортов, сколько гражданств, а многие из них действительно имеют двойное гражданство или даже три гражданства. С этой ситуацией мы разберемся, думаю, достаточно быстро", - добавил Зеленский.

Сегодня президент не сообщил подробностей и имен контрабандистов.

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