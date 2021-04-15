Зеленський заявив про нові санкції проти контрабандистів - у списку 12 осіб

Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення про введення нового пакету санкцій проти контрабандистів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це президент Володимир Зеленський сказав після засідання РНБО.

Зеленський заявив: "Рада національної безпеки та оборони буде вводити санкції стосовно другої частини контрабандистів. Застосують санкції до 12 осіб. І це не фінал".

За словами глави держави, "за ці 30 років в Україні з'явився пласт контрабандистів".

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"Таке відчуття, що це як окрема професія. Хоча держава і не робила державного замовлення, але такі професії існують. Контрабандистами сьогодні займається Служба безпеки України, вони знають, скільки у них є паспортів, скільки громадянств, а багато хто з них дійсно мають подвійне громадянство або навіть три громадянства. З цією ситуацією ми розберемося, думаю, досить швидко", - додав Зеленський.

Сьогодні президент не повідомив подробиць і імен контрабандистів.