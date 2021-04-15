Зеленський заявив про нові санкції проти контрабандистів - у списку 12 осіб
Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення про введення нового пакету санкцій проти контрабандистів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це президент Володимир Зеленський сказав після засідання РНБО.
Зеленський заявив: "Рада національної безпеки та оборони буде вводити санкції стосовно другої частини контрабандистів. Застосують санкції до 12 осіб. І це не фінал".
За словами глави держави, "за ці 30 років в Україні з'явився пласт контрабандистів".
"Таке відчуття, що це як окрема професія. Хоча держава і не робила державного замовлення, але такі професії існують. Контрабандистами сьогодні займається Служба безпеки України, вони знають, скільки у них є паспортів, скільки громадянств, а багато хто з них дійсно мають подвійне громадянство або навіть три громадянства. З цією ситуацією ми розберемося, думаю, досить швидко", - додав Зеленський.
Сьогодні президент не повідомив подробиць і імен контрабандистів.
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Поверить в истинность намерений можно, если Зе утвердит ЭТОТ список.
(спойлер: но - не утвердит)
журналист Евгений Плинский.
"Список тем и фамилий которые должны быть на РНБО если это действительно борьба с контрабандой.
1. Александр Акст (почтовая контрабанда СБУ и курирование сигарет. Инкасатор всей таможни от СБУ)
2. Вадим Слюсарев (табачная контрабанда под ОП)
3. Илья Павлюк (политический куратор контрабанды в ОП)
4. Артур Гранц и Андрей Иванчук (Duty Free. Сигареты и алкоголь)
5. Сергей Бадяк "Дипломат" Куратор львовской контрабанды.
6. Юрий Дворак (куратор Кивской таможни. SANAHUNT и все все все....)
А так же кураторы контрабанды леса, янтаря, нефтепродуктов и цветных металов", - говорится в сообщении.
По его словам, кроме этого, должен быть предоставлен список сотрудников СБУ курирующих контрабанду.
"Первые две фамилии: Андрей Наумов, Артем Капелюха, и так 100-200 человек. Без всего этого, санкции СНБО и дальше будут выглядеть переделом рынка под людей список которых я составил выше", - отметил Плинский. Источник: https://censor.net/ru/n3259949
Стали известны также имена остальных лиц, попавших под санкции:
Черкасский Александр Ефимович
Кукоба Эдуард Якович
Доронин Олег Владимирович
Мелконян Тигран Сасуникович
Полуситок Владимир Михайлович
Аминев Денис Марселович
Сердюк Сергей Павлович
Грибанов Михаил Александрович
Попов Андрей Юрьевич
Богданов Олег Валерьевич
ГДЕ РЕФОРМЫ, зеленое???
Неужели в окружении Зеленского нет никого, кто бы объяснил ему, что вводить санкции против своих граждан, находящихся в Украине, это нарушение Конституции?!
Клоуна кусок...
ПС. І цікаво, що це за влада така прийде, що буде розгрібати? Лі Куан Ю? Навряд. У нас це неможливо. Навпаки, кожна наступна влада гірша попередньої, тому що насправді беззаконня владі вигідне, а, коли його подати правильно, то і мудрий нарід буде його підтримувати обома руками, знову ж, таємно сподіваючись що кожного з них воно омине...
говнокомандувач, когда уже наконец возьмёшься армию укреплять или хотя бы не грабить?.. странные у клоуна приоритеты