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Новости Агрессия России против Украины
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МИД Великобритании вызвал российского посла из-за "злонамеренных действий" Москвы

МИД Великобритании вызвал российского посла из-за

МИД Великобритании 15 апреля вызвал посла РФ Андрея Келина. Российскому дипломату выразили обеспокоенность "злонамеренными действиями" Москвы, а также наращиванием войск России возле границы с Украиной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило министерство иностранных дел Великобритании.

"Министерство иностранных дел Соединенного Королевства вызвало российского посла в связи с глубокой обеспокоенностью злонамеренной деятельностью (Москвы - ред.), включая кибератаки, вмешательство в демократические процесс и наращивание вооруженных сил (РФ, - ред.) вблизи украинской границы и аннексированного Крыма", - отмечается в пресс-релизе.

В британском МИД российском дипломату дали понять, что Лондон поддерживает введенные президентом США Джо Байденом санкции против России. Также послу указали на планы Великобритании продолжить поддержку своих союзников по противодействию "злонамеренным" действиям российских спецслужб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания привела войска в повышенную боевую готовность из-за действий России, - Mirror

Автор: 

Великобритания (5027) россия (96192)


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Топ комментарии
+22
И сразу же на бутылку, это первое дело
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15.04.2021 21:31 Ответить
+11
Депортируйте семейства роспида российских политиков и олигархов обратно в россию.
МИД Великобритании вызвал российского посла из-за "злонамеренных действий" Москвы - Цензор.НЕТ 6612
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15.04.2021 21:48 Ответить
+6
неужели мир очнулся?
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15.04.2021 21:46 Ответить
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И сразу же на бутылку, это первое дело
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15.04.2021 21:31 Ответить
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15.04.2021 21:50 Ответить
Инструкции?😂🌷
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15.04.2021 22:04 Ответить
Записывай.Записываешь?😂🌷
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15.04.2021 22:08 Ответить
ну погугли!
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15.04.2021 22:10 Ответить
Лапті не гуглять, а яндексять.
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15.04.2021 22:41 Ответить
вибачаюсь! то нехай в яндексі загуглить
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15.04.2021 23:02 Ответить
Взял блокнот?😂🌷
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15.04.2021 22:12 Ответить
Где пропал?Бумаги вообще нет?Знаешь где есть?В Чите😂🌷
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15.04.2021 22:16 Ответить
Попою,глибоко-глибоко))
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15.04.2021 22:11 Ответить
А бюракраты в ЕС ещё месяц будут консолидировать свою позицию.
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15.04.2021 21:34 Ответить
нехай! головне що у москалєй консолідатори пекли і боліли
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15.04.2021 21:37 Ответить
Вы всегда стараетесь не расплескать, чтобы чушь была полной?
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15.04.2021 21:45 Ответить
дави карлика
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15.04.2021 21:42 Ответить
неужели мир очнулся?
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15.04.2021 21:46 Ответить
вызвала попку-дурака!
Попугаям ********* ***** бесполезно что либо объяснять и ждать адекватного ответа...
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15.04.2021 21:47 Ответить
Депортируйте семейства роспида российских политиков и олигархов обратно в россию.
МИД Великобритании вызвал российского посла из-за "злонамеренных действий" Москвы - Цензор.НЕТ 6612
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15.04.2021 21:48 Ответить
Назови хоть одного, чьи родственники там живут.
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15.04.2021 22:02 Ответить
https://tvernews.ru/blog/2619/194660/ Где живут дети российской правящей элиты?

ФАЛЛОМОРФИРУЙ, ШВАЙНХУНДЕ!
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15.04.2021 22:05 Ответить
Не понял.
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15.04.2021 22:08 Ответить
А под своей тряпкой,гордо?😂🌷×××
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15.04.2021 22:09 Ответить
Наведи курсор мишки на літери написані синім кольором,клацни лівою кнрпкою мишки. Так понятно?))
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15.04.2021 22:28 Ответить
))) Можно только посмеяться над этим бредом))) С "дочкой Путина" из Голландии было интервью, она сказала, что ее уже достали папараци, которые следят за ней, и что она никакого отношения к нему, не имеет. Дочь Лаврова, жила в США, когда тот послом там был, говорит, что за ней постоянно следили, что в общем-то понятно. Сейчас Лаврова в МСК, муж - бизнесмен из Краснодара, у нее аукционный дом по торговле предметами АРТ искусства. Аукционы каждый месяц. Остальные "позиции" комментировать не хочу
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16.04.2021 07:09 Ответить
сложнее не назвать
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15.04.2021 22:11 Ответить
Дочка Толстого, супер-пропагандона и депутата вашей ГосДуры, пламенноого патриота московии, который тебя учит любви к ***** и ненависти к США, - гражданка США. Так понятнее?
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15.04.2021 22:35 Ответить
Дочь усатого ершика во Франции.
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15.04.2021 22:40 Ответить
Ты о дочери Пескова? Она в МСК. Училась в МГИМО, сейчас вице-президент фонда развития франко-русских исторических инициатив. Во Франции посещала какие-то курсы, а работает в европарламенте.
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16.04.2021 07:35 Ответить
Я знаю кто такой Лев Толстой, Алексей Толстой..., депутат Толстой? Не знаю. А кто запрещает дочери какого-то депутата, быть американкой? Это что, позорно? Ты же знаешь, что моя сестра американка, причем уже 35 лет.
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16.04.2021 07:24 Ответить
Пора бы уже не вызывать,а высылать.
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15.04.2021 21:48 Ответить
"просто русофобию затевают,...... эту,..... ту,...."
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15.04.2021 21:52 Ответить
МЗС Великої Британії викликав російського посла через "зловмисні дії" Москви - Цензор.НЕТ 3124
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15.04.2021 21:57 Ответить
МЗС Великої Британії викликав російського посла через "зловмисні дії" Москви - Цензор.НЕТ 5332
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15.04.2021 21:58 Ответить
Кому-то англосаксы начинают зажимать бубенчики, а если душевнобольной Ху..о не успокоится могут и оторвать.
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15.04.2021 22:13 Ответить
Мені цікаво. От наша срана, зелена влада хоч трохи може адекватно реагувати на виклики та небезпеки? Ці тупі мародери, готують бомбосховища для цивільних громадян? От чи багато з вас (українців) знає, де є найближче до вас та доступне бомбосховище? Всі чомусь "вилупились" на повідомлення та й гадають: вдарить кремлівське хуʼло по Україні, чи ні? Воно вже безповоротно втратило глузд, чи трохи ще залишилось? А може саме зараз терміново треба вирішувати проблему із захаращеними та зруйнованими бомбосховищами?
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15.04.2021 22:25 Ответить
Байден дає заяву по РФ в 23.15 по кч
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15.04.2021 22:39 Ответить
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK

·https://twitter.com/Rage4oK/status/1382756850727329796 1 ч Весь мир, как по команде, синхронно устроил вато
экзорцизм. Куда прилетит ответка? МЗС Великої Британії викликав російського посла через "зловмисні дії" Москви - Цензор.НЕТ 3989
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15.04.2021 22:47 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
раSSія це країна ФЕЙК:
http://www.euvsdisinfo.eu/ www.euvsdisinfo.eu/
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15.04.2021 23:03 Ответить
МЗС Великої Британії викликав російського посла через "зловмисні дії" Москви - Цензор.НЕТ 9319
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15.04.2021 23:13 Ответить
 
 