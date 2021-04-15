МЗС Великої Британії викликав російського посла через "зловмисні дії" Москви

МЗС Великої Британії 15 квітня викликав посла РФ Андрія Келіна. Російському дипломату висловили занепокоєння "зловмисними діями" Москви, а також нарощуванням військ Росії біля кордону з Україною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило міністерство закордонних справ Великої Британії.

"Міністерство закордонних справ Сполученого Королівства викликало російського посла у зв'язку з глибоким занепокоєнням зловмисною діяльністю (Москви - ред.), включно з кібератаками, втручанням у демократичні процеси і нарощуванням збройних сил (РФ, - ред.) поблизу українського кордону й анексованого Криму", - зазначається в пресрелізі.

У британському МЗС російському дипломату дали зрозуміти, що Лондон підтримує запроваджені президентом США Джо Байденом санкції проти Росії. Також послу вказали на плани Великої Британії продовжити підтримку своїх союзників щодо протидії "зловмисним" діям російських спецслужб.

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