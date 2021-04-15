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Новини Агресія Росії проти України
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МЗС Великої Британії викликав російського посла через "зловмисні дії" Москви

МЗС Великої Британії викликав російського посла через

МЗС Великої Британії 15 квітня викликав посла РФ Андрія Келіна. Російському дипломату висловили занепокоєння "зловмисними діями" Москви, а також нарощуванням військ Росії біля кордону з Україною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило міністерство закордонних справ Великої Британії.

"Міністерство закордонних справ Сполученого Королівства викликало російського посла у зв'язку з глибоким занепокоєнням зловмисною діяльністю (Москви - ред.), включно з кібератаками, втручанням у демократичні процеси і нарощуванням збройних сил (РФ, - ред.) поблизу українського кордону й анексованого Криму", - зазначається в пресрелізі.

У британському МЗС російському дипломату дали зрозуміти, що Лондон підтримує запроваджені президентом США Джо Байденом санкції проти Росії. Також послу вказали на плани Великої Британії продовжити підтримку своїх союзників щодо протидії "зловмисним" діям російських спецслужб.

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Автор: 

Велика Британія (5663) росія (66070)


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Топ коментарі
+22
И сразу же на бутылку, это первое дело
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15.04.2021 21:31 Відповісти
+11
Депортируйте семейства роспида российских политиков и олигархов обратно в россию.
МИД Великобритании вызвал российского посла из-за "злонамеренных действий" Москвы - Цензор.НЕТ 6612
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15.04.2021 21:48 Відповісти
+6
неужели мир очнулся?
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15.04.2021 21:46 Відповісти
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И сразу же на бутылку, это первое дело
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15.04.2021 21:31 Відповісти
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15.04.2021 21:50 Відповісти
Инструкции?😂🌷
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15.04.2021 22:04 Відповісти
Записывай.Записываешь?😂🌷
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15.04.2021 22:08 Відповісти
ну погугли!
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15.04.2021 22:10 Відповісти
Лапті не гуглять, а яндексять.
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15.04.2021 22:41 Відповісти
вибачаюсь! то нехай в яндексі загуглить
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15.04.2021 23:02 Відповісти
Взял блокнот?😂🌷
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15.04.2021 22:12 Відповісти
Где пропал?Бумаги вообще нет?Знаешь где есть?В Чите😂🌷
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15.04.2021 22:16 Відповісти
Попою,глибоко-глибоко))
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15.04.2021 22:11 Відповісти
А бюракраты в ЕС ещё месяц будут консолидировать свою позицию.
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15.04.2021 21:34 Відповісти
нехай! головне що у москалєй консолідатори пекли і боліли
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15.04.2021 21:37 Відповісти
Вы всегда стараетесь не расплескать, чтобы чушь была полной?
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15.04.2021 21:45 Відповісти
дави карлика
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15.04.2021 21:42 Відповісти
неужели мир очнулся?
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15.04.2021 21:46 Відповісти
вызвала попку-дурака!
Попугаям ********* ***** бесполезно что либо объяснять и ждать адекватного ответа...
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15.04.2021 21:47 Відповісти
Депортируйте семейства роспида российских политиков и олигархов обратно в россию.
МИД Великобритании вызвал российского посла из-за "злонамеренных действий" Москвы - Цензор.НЕТ 6612
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15.04.2021 21:48 Відповісти
Назови хоть одного, чьи родственники там живут.
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15.04.2021 22:02 Відповісти
https://tvernews.ru/blog/2619/194660/ Где живут дети российской правящей элиты?

ФАЛЛОМОРФИРУЙ, ШВАЙНХУНДЕ!
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15.04.2021 22:05 Відповісти
Не понял.
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15.04.2021 22:08 Відповісти
А под своей тряпкой,гордо?😂🌷×××
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15.04.2021 22:09 Відповісти
Наведи курсор мишки на літери написані синім кольором,клацни лівою кнрпкою мишки. Так понятно?))
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15.04.2021 22:28 Відповісти
))) Можно только посмеяться над этим бредом))) С "дочкой Путина" из Голландии было интервью, она сказала, что ее уже достали папараци, которые следят за ней, и что она никакого отношения к нему, не имеет. Дочь Лаврова, жила в США, когда тот послом там был, говорит, что за ней постоянно следили, что в общем-то понятно. Сейчас Лаврова в МСК, муж - бизнесмен из Краснодара, у нее аукционный дом по торговле предметами АРТ искусства. Аукционы каждый месяц. Остальные "позиции" комментировать не хочу
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16.04.2021 07:09 Відповісти
сложнее не назвать
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15.04.2021 22:11 Відповісти
Дочка Толстого, супер-пропагандона и депутата вашей ГосДуры, пламенноого патриота московии, который тебя учит любви к ***** и ненависти к США, - гражданка США. Так понятнее?
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15.04.2021 22:35 Відповісти
Дочь усатого ершика во Франции.
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15.04.2021 22:40 Відповісти
Ты о дочери Пескова? Она в МСК. Училась в МГИМО, сейчас вице-президент фонда развития франко-русских исторических инициатив. Во Франции посещала какие-то курсы, а работает в европарламенте.
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16.04.2021 07:35 Відповісти
Я знаю кто такой Лев Толстой, Алексей Толстой..., депутат Толстой? Не знаю. А кто запрещает дочери какого-то депутата, быть американкой? Это что, позорно? Ты же знаешь, что моя сестра американка, причем уже 35 лет.
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16.04.2021 07:24 Відповісти
Пора бы уже не вызывать,а высылать.
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15.04.2021 21:48 Відповісти
"просто русофобию затевают,...... эту,..... ту,...."
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15.04.2021 21:52 Відповісти
МЗС Великої Британії викликав російського посла через "зловмисні дії" Москви - Цензор.НЕТ 3124
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15.04.2021 21:57 Відповісти
МЗС Великої Британії викликав російського посла через "зловмисні дії" Москви - Цензор.НЕТ 5332
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15.04.2021 21:58 Відповісти
Кому-то англосаксы начинают зажимать бубенчики, а если душевнобольной Ху..о не успокоится могут и оторвать.
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15.04.2021 22:13 Відповісти
Мені цікаво. От наша срана, зелена влада хоч трохи може адекватно реагувати на виклики та небезпеки? Ці тупі мародери, готують бомбосховища для цивільних громадян? От чи багато з вас (українців) знає, де є найближче до вас та доступне бомбосховище? Всі чомусь "вилупились" на повідомлення та й гадають: вдарить кремлівське хуʼло по Україні, чи ні? Воно вже безповоротно втратило глузд, чи трохи ще залишилось? А може саме зараз терміново треба вирішувати проблему із захаращеними та зруйнованими бомбосховищами?
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15.04.2021 22:25 Відповісти
Байден дає заяву по РФ в 23.15 по кч
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15.04.2021 22:39 Відповісти
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK

·https://twitter.com/Rage4oK/status/1382756850727329796 1 ч Весь мир, как по команде, синхронно устроил вато
экзорцизм. Куда прилетит ответка? МЗС Великої Британії викликав російського посла через "зловмисні дії" Москви - Цензор.НЕТ 3989
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15.04.2021 22:47 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
раSSія це країна ФЕЙК:
http://www.euvsdisinfo.eu/ www.euvsdisinfo.eu/
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15.04.2021 23:03 Відповісти
МЗС Великої Британії викликав російського посла через "зловмисні дії" Москви - Цензор.НЕТ 9319
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15.04.2021 23:13 Відповісти
 
 