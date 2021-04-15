РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11140 посетителей онлайн
Новости
731 10

Кулеба обсудил с главой внешнеполитического комитета Палаты представителей США Миксом укрепление сотрудничества на фоне агрессии РФ

Кулеба обсудил с главой внешнеполитического комитета Палаты представителей США Миксом укрепление сотрудничества на фоне агрессии РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил по телефону с главой комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Грегори Миксом укрепление стратегического партнерства двух стран для противодействия агрессивным действиям РФ на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Украины.

"Министр отметил особую роль Конгресса США в углублении украинско-американской безопасности взаимодействия, поддержки Украины в сфере обороны, повышении санкционного давления на Россию, в частности с целью не допустить завершения строительства Северного потока-2. Стороны отметили общность взглядов на угрозы, которые этот геополитический проект РФ несет для энергетической безопасности Европы", - говорится в сообщении.

Глава комитета по иностранным делам заверил Кулебу в непоколебимой поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, готовности США и в дальнейшем решительно реагировать на подрывные действия РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенат США внес в законопроект по "Северному потоку-2" правку о поддержке Украины

Министр подчеркнул, что Украина высоко ценит многолетнюю двухпартийную поддержку Конгресса США, которая имеет большое значение для эффективного противодействия Украине агрессии РФ, демократических и экономических трансформаций внутри нашего государства.

Стороны пришли к согласию с необходимостью дальнейшего развития межпарламентского сотрудничества между Конгрессом США и Верховной Радой Украины.

Также Кулеба пригласил Микса посетить Украину с визитом, когда обстоятельства карантина в связи с пандемией COVID-19 это позволять.

Также читайте: В Конгрессе США инициировали законодательный запрет признания Крыма российской территорией

Автор: 

Конгресс США (1243) США (27149) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+2
Кулеба обсудил с главой внешнеполитического комитета Палаты представителей США Миксом укрепление сотрудничества на фоне агрессии РФ - Цензор.НЕТ 7980
показать весь комментарий
15.04.2021 22:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Інакше склепаємо свою ядрьону бімбу, як сказав наш посол в Ірманії.
показать весь комментарий
15.04.2021 22:06 Ответить
А что обшего между чёткой позицией США и безхребетной позицией Германии?
Тем более, что Мельник все верно сказал.
показать весь комментарий
15.04.2021 22:16 Ответить
Америка и ЕС не против называть умом непонятное образование Россия, прежним историческим названием МОСКОВИЯ, интересно почему наше государство Украина пока на это не реагирует?
показать весь комментарий
15.04.2021 22:12 Ответить
И новороссия будет звучать новомосковия.
показать весь комментарий
15.04.2021 22:16 Ответить
Откуда взята инфа, что не против?
показать весь комментарий
15.04.2021 22:17 Ответить
Нужно эту инфу распространять на весь Мир, тогда Расея может рассыпаться на Московию и независимые колонии.
показать весь комментарий
15.04.2021 22:22 Ответить
Детский сад.
показать весь комментарий
15.04.2021 22:22 Ответить
Кулеба обсудил с главой внешнеполитического комитета Палаты представителей США Миксом укрепление сотрудничества на фоне агрессии РФ - Цензор.НЕТ 7980
показать весь комментарий
15.04.2021 22:21 Ответить
 
 