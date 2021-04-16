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Меркель присоединится к переговорам Макрона и Зеленского, - Кулеба

Меркель присоединится к переговорам Макрона и Зеленского, - Кулеба

Канцлер Германии Ангела Меркель через видеосвязь присоединится к переговорам президента Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Владимира Зеленского.

Как передает Цензор.НЕТ, эту информацию подтвердил подтвердил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" 

"Между президентами Украины и Франции завтра будет откровенный абсолютно разговор, и заверяю вас, что президент Украины не поступится ни одной принципиальной позицией Украины и не пересечет ни одной "красной линии" нашей страны, защищая наши интересы. А разговаривать с французами необходимо, потому что они являются важным международным игроком и участником Нормандского формата, и присоединится госпожа Меркель к ним, которая выступила с очень четким заявлением, настолько четким, что Россия даже была вынуждена опровергать это заявление", - сказал Кулеба.

Он отметил, что Меркель очень четко призвала президента РФ Владимира Путина прекратить наращивание Вооруженных сил на границе с Украиной.

"Мы готовы провести полноценный саммит Нормандской четверки и говорить с Путиным в этом формате непосредственно, но, к сожалению, РФ избегает такого формата", - добавил Кулеба.

Читайте также: Меркель присоединится к переговорам Макрона и Зеленского по видеосвязи, - СМИ

Автор: 

Зеленский Владимир (20873) Меркель Ангела (2125) Кулеба Дмитрий (2880) нормандская четверка (1596) Макрон Эмманюэль (1361)


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Топ комментарии
+3
разом найвеличнішого уламувати будуть?
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16.04.2021 00:22 Ответить
+2
их давно никто не читает, кроме сторонников. Варятся в своем токсичном бульоне искаженной реальности. IMHO пропаганда ru уже давно безвредна. Украинцы выработали иммунитет. В отличии от вранья доморощенных манипуляторов.
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16.04.2021 00:34 Ответить
+1
Да как то насрать на трясущуюся бабульку .
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16.04.2021 00:23 Ответить
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разом найвеличнішого уламувати будуть?
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16.04.2021 00:22 Ответить
А чего его уламывать, он и сам рад. Видите же как спрашивает: " Так мы в НАТО или нет?" Типа последнее предупреждение.
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16.04.2021 08:35 Ответить
Да как то насрать на трясущуюся бабульку .
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16.04.2021 00:23 Ответить
А Осел хоть знает о чем будет идти речь?
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16.04.2021 00:23 Ответить
Конечно . ***** в бункере поэтому и сидит что его все сношают
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16.04.2021 00:28 Ответить
Во Франции популярны антиамериканские настроения, больше чем в других странах ЕС. И Макрон заложник этого. Не столько союзник Украине, сколько амортизатор для сил противодействия Москве. Германия тоже больше интересуется коммерческими интересами нежели безопасностью. Тем более не своей безопасностью.
Зеленский между молотом и наковальней. А дома еще Ермак сидит.
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16.04.2021 00:30 Ответить
А ещё скабеевские тролли всякую муйню пишут
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16.04.2021 00:31 Ответить
их давно никто не читает, кроме сторонников. Варятся в своем токсичном бульоне искаженной реальности. IMHO пропаганда ru уже давно безвредна. Украинцы выработали иммунитет. В отличии от вранья доморощенных манипуляторов.
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16.04.2021 00:34 Ответить
А теперь самое интересное - к чему будет вести ЗеОсла на этой встрече в обмен на "мир" -

Хотелки Кремля в отношении Украины: 1. Отказ от евроинтеграции 2. Внеблоковый статус 3. Демилитаризация 4. Признание Крыма российским 5. Подача воды в Крым 6. Признание ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей с полной автономией, своими армией, полицией 7. Русский язык .... Это капитуляция !!! Если произойдет такое то проглотим или ..!?
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16.04.2021 01:25 Ответить
Игорешка,осел- это ты .
Мели, Емеля-твоя неделя. Но не путайся под ногами...
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16.04.2021 04:21 Ответить
Это и есть красные линии
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16.04.2021 07:47 Ответить
то что вспомнили "красные линии" уже настораживает!
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16.04.2021 07:18 Ответить
Мы узнаем о предательстве так поздно, что некоторые даже не поверят.
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16.04.2021 08:34 Ответить
 
 