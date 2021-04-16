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Меркель долучиться до переговорів Макрона і Зеленського, - Кулеба

Меркель долучиться до переговорів Макрона і Зеленського, - Кулеба

Канцлер Німеччини Ангела Меркель через відеозв'язок долучиться до переговорів президента Франції Емманюеля Макрона і президента України Володимира Зеленського.

Як передає Цензор.НЕТ, цю інформацію підтвердив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1"

"Між президентами України і Франції завтра буде відверта абсолютно розмова, і запевняю вас, що президент України не поступиться ні однією принциповою позицією України і не перетне жодної "червоної лінії" нашої країни, захищаючи наші інтереси. А розмовляти з французами необхідно, тому що вони є важливим міжнародним гравцем і учасником Нормандського формату, і долучиться пані Меркель до них, яка виступила з дуже чіткою заявою, настільки чіткою, що Росія навіть була змушена спростовувати цю заяву", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що Меркель дуже чітко закликала президента РФ Володимира Путіна припинити нарощування Збройних сил на кордоні з Україною.

"Ми готові провести повноцінний саміт Нормандської четвірки і говорити з Путіним у цьому форматі безпосередньо, але, на жаль, РФ уникає такого формату", - додав Кулеба.

Також читайте: Меркель долучиться до переговорів Макрона і Зеленського через відеозв'язок, - ЗМІ

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) Меркель Ангела (1139) Кулеба Дмитро (3604) нормандська четвірка (1526) Макрон Емманюель (1515)


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Топ коментарі
+3
разом найвеличнішого уламувати будуть?
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16.04.2021 00:22 Відповісти
+2
их давно никто не читает, кроме сторонников. Варятся в своем токсичном бульоне искаженной реальности. IMHO пропаганда ru уже давно безвредна. Украинцы выработали иммунитет. В отличии от вранья доморощенных манипуляторов.
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16.04.2021 00:34 Відповісти
+1
Да как то насрать на трясущуюся бабульку .
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16.04.2021 00:23 Відповісти
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разом найвеличнішого уламувати будуть?
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16.04.2021 00:22 Відповісти
А чего его уламывать, он и сам рад. Видите же как спрашивает: " Так мы в НАТО или нет?" Типа последнее предупреждение.
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16.04.2021 08:35 Відповісти
Да как то насрать на трясущуюся бабульку .
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16.04.2021 00:23 Відповісти
А Осел хоть знает о чем будет идти речь?
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16.04.2021 00:23 Відповісти
Конечно . ***** в бункере поэтому и сидит что его все сношают
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16.04.2021 00:28 Відповісти
Во Франции популярны антиамериканские настроения, больше чем в других странах ЕС. И Макрон заложник этого. Не столько союзник Украине, сколько амортизатор для сил противодействия Москве. Германия тоже больше интересуется коммерческими интересами нежели безопасностью. Тем более не своей безопасностью.
Зеленский между молотом и наковальней. А дома еще Ермак сидит.
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16.04.2021 00:30 Відповісти
А ещё скабеевские тролли всякую муйню пишут
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16.04.2021 00:31 Відповісти
их давно никто не читает, кроме сторонников. Варятся в своем токсичном бульоне искаженной реальности. IMHO пропаганда ru уже давно безвредна. Украинцы выработали иммунитет. В отличии от вранья доморощенных манипуляторов.
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16.04.2021 00:34 Відповісти
А теперь самое интересное - к чему будет вести ЗеОсла на этой встрече в обмен на "мир" -

Хотелки Кремля в отношении Украины: 1. Отказ от евроинтеграции 2. Внеблоковый статус 3. Демилитаризация 4. Признание Крыма российским 5. Подача воды в Крым 6. Признание ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей с полной автономией, своими армией, полицией 7. Русский язык .... Это капитуляция !!! Если произойдет такое то проглотим или ..!?
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16.04.2021 01:25 Відповісти
Игорешка,осел- это ты .
Мели, Емеля-твоя неделя. Но не путайся под ногами...
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16.04.2021 04:21 Відповісти
Это и есть красные линии
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16.04.2021 07:47 Відповісти
то что вспомнили "красные линии" уже настораживает!
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16.04.2021 07:18 Відповісти
Мы узнаем о предательстве так поздно, что некоторые даже не поверят.
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16.04.2021 08:34 Відповісти
 
 