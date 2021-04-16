Меркель долучиться до переговорів Макрона і Зеленського, - Кулеба
Канцлер Німеччини Ангела Меркель через відеозв'язок долучиться до переговорів президента Франції Емманюеля Макрона і президента України Володимира Зеленського.
Як передає Цензор.НЕТ, цю інформацію підтвердив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1"
"Між президентами України і Франції завтра буде відверта абсолютно розмова, і запевняю вас, що президент України не поступиться ні однією принциповою позицією України і не перетне жодної "червоної лінії" нашої країни, захищаючи наші інтереси. А розмовляти з французами необхідно, тому що вони є важливим міжнародним гравцем і учасником Нормандського формату, і долучиться пані Меркель до них, яка виступила з дуже чіткою заявою, настільки чіткою, що Росія навіть була змушена спростовувати цю заяву", - сказав Кулеба.
Він зазначив, що Меркель дуже чітко закликала президента РФ Володимира Путіна припинити нарощування Збройних сил на кордоні з Україною.
"Ми готові провести повноцінний саміт Нормандської четвірки і говорити з Путіним у цьому форматі безпосередньо, але, на жаль, РФ уникає такого формату", - додав Кулеба.
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Зеленский между молотом и наковальней. А дома еще Ермак сидит.
Хотелки Кремля в отношении Украины: 1. Отказ от евроинтеграции 2. Внеблоковый статус 3. Демилитаризация 4. Признание Крыма российским 5. Подача воды в Крым 6. Признание ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей с полной автономией, своими армией, полицией 7. Русский язык .... Это капитуляция !!! Если произойдет такое то проглотим или ..!?
Мели, Емеля-твоя неделя. Но не путайся под ногами...