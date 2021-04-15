Меркель долучиться до переговорів Макрона і Зеленського через відеозв'язок, - ЗМІ

Це свідчить, що Путін не зможе говорити про Україну без України.

Як стало відомо ZN.UA із дипломатичних джерел, під час перебування Володимира Зеленського в Парижі канцлер Німеччини Ангела Меркель візьме участь у переговорах із Зеленським і французьким президентом Емманюелем Макроном у відеоформаті, передає Цензор.НЕТ.

За словами нашого джерела, це будуть повноцінні переговори в форматі N3 за участю Зеленського, Макрона і Меркель.

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"Ці переговори у форматі тріо демонструють, що розмови, що начебто Путін буде говорити про Україну без України, не відповідають дійсності. Мета Путіна - розколоти нормандський формат. Ці переговори у відеоформаті є свідченням підтримки України з боку Франції та Німеччини", - заявило наше джерело.