Меркель долучиться до переговорів Макрона і Зеленського через відеозв'язок, - ЗМІ
Це свідчить, що Путін не зможе говорити про Україну без України.
Як стало відомо ZN.UA із дипломатичних джерел, під час перебування Володимира Зеленського в Парижі канцлер Німеччини Ангела Меркель візьме участь у переговорах із Зеленським і французьким президентом Емманюелем Макроном у відеоформаті, передає Цензор.НЕТ.
За словами нашого джерела, це будуть повноцінні переговори в форматі N3 за участю Зеленського, Макрона і Меркель.
"Ці переговори у форматі тріо демонструють, що розмови, що начебто Путін буде говорити про Україну без України, не відповідають дійсності. Мета Путіна - розколоти нормандський формат. Ці переговори у відеоформаті є свідченням підтримки України з боку Франції та Німеччини", - заявило наше джерело.
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причём и вообще мынетасторона и нам тут ничегонеинтересно.... такая себе девачка-
колокольчик янетакая яждутрамвая.........
https://censor.net/ru/news/3259792/merkel_i_bayiden_prizvali_rossiyu_sokratit_chislennost_voyisk_vblizi_granits_ukrainy
-- Лепи меня! Нет на свете тела, прекраснее моего! Она вошла и увидела. Вася в петле не висел.
-- Почему ты не повесился? Вася был нормальным, простым халтурщиком-середнячком. А Клотильда слишком много читала Шиллера.(с)
Какая ещё нах. федерализация, ты бредишь кацапскими нарративами.!
нам их втюхивают седьмой год войной а до этого *********** с рыгоаналами лет с 10
пытались начать федерализацию так что дядя вы не по адресу размахались просто когда
клоун ещё был клоуном а 1/4 уговаривала 3/4 за него не голосовать то именно эти доводы
приводились тут на форуме - и вода на Крым и капитуляция и федерализация
тить этим "кредитом" + процентики...........
- воду в Крым,
- отвод ВСУ за Днепр,
- автономию Донбассу,
- восстановление Донбасса и пр
Европа больна. Памятка Зеленскому.
1.Сначала Европа предала Чехословакию.
2.Потом Европа дала разорвать на клочки Польшу.
3.Потом Франция просто сдалась Гитлеру или схлопнулась.
Один полковник спас честь когда то великой державы.
4.Если бы не Черчиль, Британия также сдалась бы подписав в 1939 году "меморандум о свободной торговле", который она все равно подписала, после переговоров с Рузвельтом 12 августа 1941 года, на линкоре "Принц Уэльский". Но есть большая разница, между США и нацисткой Германией.
5.Если бы не США, господство СССР над половиной Европы, закончилось бы оккупацией второй половины.
6.Речь Черчиля в Фултоне в 1946 году дала старт сопротивлению империи Зла.
7.Президент США Рейган объявил войну империи Зла и развалил СССР.
8.Путинская Московия, накачанная нефтедолларами, развязала войну в Чечне, осуществила массовый подкуп французский и немецкой элиты, развязала террористическую войну с применением химического оружия в Европе, просто уничтожила всю правящую элиту Польши, "авария" под Смоленском, начала войну в Грузии, Сирии и в Украине...
9.США, Британия, Польша, Литва, Латвия это наши союзники в войне против Московитов.
Франция и Германия нас всегда предадут.
10. ЗСУ, гражданское общество, патриотическая элита Украины -- это наши внутренние резервы сопротивления Злу.
Мы найдем, если что, своих Черчиллей и де Голлев, они уже есть, просто про это еще не знают...
Судьбу Петена и Квислинга, можно загуглить самостоятельно...
И не надо, после встречи с любителем Путина, президентом несчастной Франции, возвращаться в Украину со словами "я привез вам мир"..., это уже было...и закончилось второй мировой...
https://site.ua/markgordienko1968/ Марк Гордиенко