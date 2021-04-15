Меркель присоединится к переговорам Макрона и Зеленского по видеосвязи, - СМИ

Это свидетельствует, что Путин не сможет говорить об Украине без Украины.

Как стало известно ZN.UA из дипломатических источников, во время пребывания Владимира Зеленского в Париже канцлер Германии Ангела Меркель примет участие в переговорах с Зеленским и французским президентом Эммануэлем Макроном в видеоформате, передает Цензор.НЕТ.

По словам нашего источника, это будут полноценные переговоры в формате N3 с участием Зеленского, Макрона и Меркель.

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"Эти переговоры в формате трио показывают, что разговоры, что якобы Путин будет говорить об Украине без Украины, не соответствует действительности. Цель Путина - расколоть нормандский формат. Эти переговоры в видеоформате является свидетельством поддержки Украины со стороны Франции и Германии", - заявил наш источник.