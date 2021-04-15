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Меркель присоединится к переговорам Макрона и Зеленского по видеосвязи, - СМИ

Меркель присоединится к переговорам Макрона и Зеленского по видеосвязи, - СМИ

Это свидетельствует, что Путин не сможет говорить об Украине без Украины.

Как стало известно ZN.UA из дипломатических источников, во время пребывания Владимира Зеленского в Париже канцлер Германии Ангела Меркель примет участие в переговорах с Зеленским и французским президентом Эммануэлем Макроном в видеоформате, передает Цензор.НЕТ.

По словам нашего источника, это будут полноценные переговоры в формате N3 с участием Зеленского, Макрона и Меркель.

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"Эти переговоры в формате трио показывают, что разговоры, что якобы Путин будет говорить об Украине без Украины, не соответствует действительности. Цель Путина - расколоть нормандский формат. Эти переговоры в видеоформате является свидетельством поддержки Украины со стороны Франции и Германии", - заявил наш источник.

Автор: 

Зеленский Владимир (20867) Меркель Ангела (2125) переговоры (5073) Макрон Эмманюэль (1361)


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Топ комментарии
+15
Меркель присоединится к переговорам Макрона и Зеленского по видеосвязи, - СМИ - Цензор.НЕТ 8425
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15.04.2021 12:07 Ответить
+10
Т.е. Меркель не хочет участвовать в этом шоу по сдаче интересов Украины.
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15.04.2021 12:08 Ответить
+9
Шмеркель с Макороном будут вдвоем уламывать ваЗЕлина на капитуляцию куйлу....
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15.04.2021 12:09 Ответить
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Меркель присоединится к переговорам Макрона и Зеленского по видеосвязи, - СМИ - Цензор.НЕТ 8425
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15.04.2021 12:07 Ответить
Твій Байден смокче у Ху"ла))
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15.04.2021 12:11 Ответить
ти ягеля переїв ішак?
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15.04.2021 12:14 Ответить
Т.е. Меркель не хочет участвовать в этом шоу по сдаче интересов Украины.
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15.04.2021 12:08 Ответить
https://censor.net/ru/news/3259867/merkel_prisoedinitsya_k_peregovoram_makrona_i_zelenskogo_po_videosvyazi_smi.
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15.04.2021 12:10 Ответить
как не хочет.... очень хочет просто надо выглядеть нечётко и туманно типа настутнет мытутни
причём и вообще мынетасторона и нам тут ничегонеинтересно.... такая себе девачка-
колокольчик янетакая яждутрамвая.........
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15.04.2021 12:13 Ответить
Меркель вчера имела разговор с Байденом.
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15.04.2021 12:17 Ответить
круг замкнулся ???
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15.04.2021 12:20 Ответить
Нет. Они вчера достаточно жёстко прошлись по *****
https://censor.net/ru/news/3259792/merkel_i_bayiden_prizvali_rossiyu_sokratit_chislennost_voyisk_vblizi_granits_ukrainy
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15.04.2021 12:57 Ответить
О, как! Видеоформат. Таки вирус появился для развития видеоформатов и удаленке.
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15.04.2021 12:08 Ответить
Фрау брезгует. Лягушатник в силу исторических причин менее разборчив. Но шо маємо, то маємо.
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15.04.2021 12:08 Ответить
Шмеркель с Макороном будут вдвоем уламывать ваЗЕлина на капитуляцию куйлу....
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15.04.2021 12:09 Ответить
шмєркєль з мікроном
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15.04.2021 12:11 Ответить
Меркель присоединится к переговорам Макрона и Зеленского по видеосвязи, - СМИ - Цензор.НЕТ 5817
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15.04.2021 12:11 Ответить
я, ізвіняюсь, мона?
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15.04.2021 12:20 Ответить
Нє мона, а нуна!
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15.04.2021 12:34 Ответить
агент 006...........
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15.04.2021 12:24 Ответить
ну зачем так грубо....уступки компромиссы............
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15.04.2021 12:14 Ответить
А вазелин типа сильно против...
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15.04.2021 12:18 Ответить
Будуть Зелю нагибати,от таких гарантів знайшов нам сивочолий.Маю надію шо Зеля не прогнеться.
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15.04.2021 12:10 Ответить
- Наутро Клотильда пришла, чтобы продолжить свое дело: вынуть потрясенного Васю из петли, сбросить перед ним свои одежды и сказать:
-- Лепи меня! Нет на свете тела, прекраснее моего! Она вошла и увидела. Вася в петле не висел.
-- Почему ты не повесился? Вася был нормальным, простым халтурщиком-середнячком. А Клотильда слишком много читала Шиллера.(с)
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15.04.2021 12:11 Ответить
Кругом враги.
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15.04.2021 12:11 Ответить
Будут на пару выражать обеспокоенность и давить в плане компромисса за счет Украины
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15.04.2021 12:12 Ответить
Меркель присоединится к переговорам Макрона и Зеленского по видеосвязи, - СМИ - Цензор.НЕТ 6291
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15.04.2021 12:12 Ответить
А як би на його місці був якийсь дурачок?
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15.04.2021 12:14 Ответить
Проницательные эти французы. Знают как с клоунами разговаривать надо.
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15.04.2021 13:20 Ответить
Это будет великолепное шоу. Сразу три агента одного и того же пуйла будут показательно соревноваться в сдаче Украины.
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15.04.2021 12:12 Ответить
Зеля долго ломаться не будет.
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15.04.2021 13:20 Ответить
То Меркель явно хочет чтоб Зеленский медведчука в переговорную группу пристроил
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15.04.2021 12:12 Ответить
Байден тогда пускай тоже присоединяется.
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15.04.2021 12:13 Ответить
Уже все знают. Вафлик будет Зельца нагибать на водичку в Крым.
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15.04.2021 12:13 Ответить
водичка пойдёт фоном - главный вопрос то же - федерализация
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15.04.2021 12:17 Ответить
фоном пойдешь ты под землю
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15.04.2021 15:07 Ответить
предпочту под землю чем утонуть в чьейто родной говени
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15.04.2021 18:08 Ответить
клоун не пустит воду иначе его вынесут.
Какая ещё нах. федерализация, ты бредишь кацапскими нарративами.!
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15.04.2021 19:49 Ответить
когда позвольте полюбопытствовать его наконец вынесут ??? нарративами я не брезжу
нам их втюхивают седьмой год войной а до этого *********** с рыгоаналами лет с 10
пытались начать федерализацию так что дядя вы не по адресу размахались просто когда
клоун ещё был клоуном а 1/4 уговаривала 3/4 за него не голосовать то именно эти доводы
приводились тут на форуме - и вода на Крым и капитуляция и федерализация
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15.04.2021 20:10 Ответить
А зельц типа против
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15.04.2021 12:17 Ответить
Меркель присоединится к переговорам Макрона и Зеленского по видеосвязи, - СМИ - Цензор.НЕТ 1236
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15.04.2021 12:14 Ответить
Вдвох пресуватимуть кловуна.
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15.04.2021 12:16 Ответить
Ні, вони втрйох будуть пресувати Україну.
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15.04.2021 12:18 Ответить
Пару реприз клоун заготовил так что Эмма будет поцстолом а фрау рассмешить и по вебке сойдет...х#йло молча курит в сторонке.
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15.04.2021 12:16 Ответить
Они в курсе, что Путин об убийстве мальчика знал уже 14 февраля: https://www.youtube.com/watch?v=nDMJ4XVwxl4 ?
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15.04.2021 12:19 Ответить
Нагнут зеленского как пить дать - макарон продолжает "славные" традиции коллаборациониста петена...не просто так кредит Украине дадут после переговоров,по сути договорняка,меркель не хочет пачкаться в этом дерьме и потому выбрала позицию как бы в сторонке. Вот интересно как зраду маскировать будут мандель,арестович и им подобные и как этот схавает "мудрый" народ
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15.04.2021 12:20 Ответить
какой кредит - в виде списанных вертушек и каких нибудь шлюпок ??? которые надо опла-
тить этим "кредитом" + процентики...........
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15.04.2021 12:22 Ответить
Нах*й Зельцу туда ехать, шоб обосали еще и улыбаться заставили. СМСку отправил бы " я огласный", та и всьо.
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15.04.2021 12:20 Ответить
Он едет туда чтобы довести предательство до конца. Путлер сказал, чтобы непременно!
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15.04.2021 13:10 Ответить
Это после заявления Макрона, что членство в ЕС ближайшее время нам нам не светит.
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15.04.2021 12:21 Ответить
Путин Зелю так нашугал, что тот сам будет в "таёжный союз" проситься.
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15.04.2021 13:23 Ответить
А *****-то кинули незаметно. Доигрался плешивый.
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15.04.2021 12:22 Ответить
Зеленський сам себе загнав в глухий кут. Він поїде плакатися,що кацапи возять його по оманам і погрожують, а він не може, а ви обіцяли, а рейтинги впали, а путін ось-ось нападе, а з корупцією він вже дійсно настроївся, а Порошенко заваджає... бхе-бхе-бхе. Ось і вся його політика перед лицем нападу. Догралися.
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15.04.2021 12:36 Ответить
Не знаю, что и скзать....
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15.04.2021 12:39 Ответить
Помнится и Германия и Франция были против предоставления ПДЧ в НАТО. Что то изменилось с тех пор? Сомнительно. Будут, скорее всего, призывать "не провоцировать" потерявшего берега соседа. Впрочем, соседняя страна со времен образования государства так свои берега установить и не смогла.
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15.04.2021 12:40 Ответить
Цікаво, якими "МІНСЬКИМИ" виявляться вже вовини погодженння з Європейськими проститутками Кремля?
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15.04.2021 12:46 Ответить
Молодец Зеленский. Поднял на ноги всех, кого мог. Консолидировал вокруг Украины и против рашки все прогрессивное человечество .
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15.04.2021 13:07 Ответить
Що ти несеш!?! Кого він «кансалідіровал»!?!?
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15.04.2021 13:28 Ответить
Зеленському вже просто в лице кричать про дику корупцію в країні!!!! Де і кого він «кансалідіровав»!?!?
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15.04.2021 13:29 Ответить
Де кіно хрістоботєвське, *****?
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15.04.2021 13:33 Ответить
Момент истины.Кого поддержат Меркель и Макрон?Агрессора или обороняющихся?Якось ставати на сторону агрессора не камильфо.
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15.04.2021 14:12 Ответить
Если будут навязывать Зе
- воду в Крым,
- отвод ВСУ за Днепр,
- автономию Донбассу,
- восстановление Донбасса и пр
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15.04.2021 14:40 Ответить
https://site.ua/markgordienko1968/34980-bolnaya-evropa-ili-istoriya-predatelstv-i-soprotivleniya-rossii/ Больная Европа или история предательств и сопротивления Роssии.

Европа больна. Памятка Зеленскому.
1.Сначала Европа предала Чехословакию.
2.Потом Европа дала разорвать на клочки Польшу.
3.Потом Франция просто сдалась Гитлеру или схлопнулась.
Один полковник спас честь когда то великой державы.
4.Если бы не Черчиль, Британия также сдалась бы подписав в 1939 году "меморандум о свободной торговле", который она все равно подписала, после переговоров с Рузвельтом 12 августа 1941 года, на линкоре "Принц Уэльский". Но есть большая разница, между США и нацисткой Германией.
5.Если бы не США, господство СССР над половиной Европы, закончилось бы оккупацией второй половины.
6.Речь Черчиля в Фултоне в 1946 году дала старт сопротивлению империи Зла.
7.Президент США Рейган объявил войну империи Зла и развалил СССР.
8.Путинская Московия, накачанная нефтедолларами, развязала войну в Чечне, осуществила массовый подкуп французский и немецкой элиты, развязала террористическую войну с применением химического оружия в Европе, просто уничтожила всю правящую элиту Польши, "авария" под Смоленском, начала войну в Грузии, Сирии и в Украине...
9.США, Британия, Польша, Литва, Латвия это наши союзники в войне против Московитов.
Франция и Германия нас всегда предадут.
10. ЗСУ, гражданское общество, патриотическая элита Украины -- это наши внутренние резервы сопротивления Злу.
Мы найдем, если что, своих Черчиллей и де Голлев, они уже есть, просто про это еще не знают...
Судьбу Петена и Квислинга, можно загуглить самостоятельно...
И не надо, после встречи с любителем Путина, президентом несчастной Франции, возвращаться в Украину со словами "я привез вам мир"..., это уже было...и закончилось второй мировой...
https://site.ua/markgordienko1968/ Марк Гордиенко
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15.04.2021 14:53 Ответить
Вместо обсуждения предоставления военной помощи Украине, будут, уламывать, Зеленского сдать Украину, будут пугать Путиным. Чем такой мир, лучше война, лучше умереть свободным, чем российское рабство. Видимо решается судьба Украины, судьба каждого из нас.
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15.04.2021 14:57 Ответить
скажуь давай воду вкрымс атопутиннападет. тот даст а он и так нападьот.
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15.04.2021 15:08 Ответить
Как по мне то Макрон демагог Кроме -ОБЕСПОКОЕННОСТЬ, от него мы ничего не услышим Что то не припомню чтобы в тех группах - переговорных, где принимает участие Франция были какие то сдвиги Годами мусолят одно и тоже Всё цену себе набить норовят Да и ФРГ от Франции далеко не ушла Как вошь тулупа держится за рассею...
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15.04.2021 16:32 Ответить
ой зрада-зрада-зрада
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16.04.2021 05:33 Ответить
 
 