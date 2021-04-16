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Новости Агрессия России против Украины
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КГГА обновила карту бомбоубежищ в Киеве. КАРТА

КГГА обновила карту бомбоубежищ в Киеве. КАРТА

Для укрытия населения Киева от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера создан фонд защитных сооружений гражданской обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Фонд включает убежища гражданской защиты, подземное пространство метрополитена, подвальные помещения жилых домов, подземные паркинги и другие сооружения подземного пространства, которые могут быть временно использованы для укрытия населения.

Руководители организаций и владельцы вышеупомянутых сооружений при необходимости обеспечат свободный доступ для укрытия.

Для удобства информирования населения Киевская городская государственная администрация обновила карту, где указаны адресные места укрытий в подземном пространстве.

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КГГА (2989) убежище (284)


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Топ комментарии
+9
Бачте, яка фігня, 73%. Війна, котра при Порошенку здавалася далекою і навіть прикольною, раптом при Зеленському стала дуже близькою і анітрохи не прикольною.
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16.04.2021 07:44 Ответить
+4
Порошенка відігнали, а тебе підпустили!? Слава *****?
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16.04.2021 08:29 Ответить
+3
отвлекают людей всякой фигнёй, что б меньше думали о внутренних проблемах...
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16.04.2021 07:39 Ответить
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Ага! Позавчера, вот тут, я говорил о том что не хотел бы обновления таких вот стрелочек и надписей в Мариуполе. И такого обновления пока не случилось! А в Киеве, значит- случилось. Короче, вывод простой: нас снова развели, а продолжаться всё будет точно также как и до этого разводняка. С чем всех и не поздравляю.
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16.04.2021 07:16 Ответить
отвлекают людей всякой фигнёй, что б меньше думали о внутренних проблемах...
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16.04.2021 07:39 Ответить
Глупости... Хочешь мира, готовься к войне... У нас как не было гражданской обороны, так и нет. А, тем более, бомбоубуежищ. Так что, граждане, далеко не убежишь и никуда не спрячешься
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16.04.2021 09:36 Ответить
КМДА оновила карту бомбосховищ у Києві - Цензор.НЕТ 3794
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16.04.2021 07:41 Ответить
Геніально!
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16.04.2021 07:51 Ответить
Бачте, яка фігня, 73%. Війна, котра при Порошенку здавалася далекою і навіть прикольною, раптом при Зеленському стала дуже близькою і анітрохи не прикольною.
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16.04.2021 07:44 Ответить
Вони думали шо хуже нібудіт.
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16.04.2021 07:53 Ответить
Это путен так люто "ненавидит" порошенко. Пока тот был у корыта, путена все устраивало. А когда сывочолого отогнали, то он сразу полез в Украину
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16.04.2021 07:56 Ответить
Порошенка відігнали, а тебе підпустили!? Слава *****?
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16.04.2021 08:29 Ответить
Та КАЗЬОЛ твій товстожопий

Порох, як і Зєля
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16.04.2021 09:08 Ответить
От козла слышно 🤣
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16.04.2021 09:29 Ответить
КМДА оновила карту бомбосховищ у Києві - Цензор.НЕТ 4300
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16.04.2021 07:57 Ответить
Забавно.
Хотел бы я посмотреть, сколько смогут высидеть работники КГГА в подвале моего дома, на котором написано "Бомбоубежище".

Шоб вы понимали, когда чистят канализационные трубы, все, что из них сливается, никто не убирает, о чем уже неоднократно сообщалось в то же КГГА. Т.е. подвал заполнен говном. В подвале дома на 13 подъездов сейчас можно найти трупы многолетней давности потому, что большая часть этого подвала вобще не проверяется и долго была в открытом доступе.

Но это не мешает чиновникам отчитаться о том, что бомбоубежище есть и оно в порядке.
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16.04.2021 08:32 Ответить
И зачем качественно делать дороги, эти "патриоты" спишут потом все на руки на.
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16.04.2021 08:45 Ответить
Ганьбище!! Кияни практично не захищені!!! Особливо Троєщина та лівий берег. Ну що тут скажеш...Проср**и як завжди турботу про населення. 7 років війна, а у нас гроші витрачають на прикраси міст,мурали та т.п.
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16.04.2021 09:30 Ответить
Ну киянам хоч карту бомьосховищ намалювали, та ще й кольорову , по іншим містам і цього не зробили.
Якщо такими темпами і надалі будуть громадянською обороною займатися, то років через 300 може пару сховищ у пристойному вигляді і з'явиться.
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16.04.2021 10:34 Ответить
 
 