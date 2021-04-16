КГГА обновила карту бомбоубежищ в Киеве. КАРТА
Для укрытия населения Киева от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера создан фонд защитных сооружений гражданской обороны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Фонд включает убежища гражданской защиты, подземное пространство метрополитена, подвальные помещения жилых домов, подземные паркинги и другие сооружения подземного пространства, которые могут быть временно использованы для укрытия населения.
Руководители организаций и владельцы вышеупомянутых сооружений при необходимости обеспечат свободный доступ для укрытия.
Для удобства информирования населения Киевская городская государственная администрация обновила карту, где указаны адресные места укрытий в подземном пространстве.
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Порох, як і Зєля
Хотел бы я посмотреть, сколько смогут высидеть работники КГГА в подвале моего дома, на котором написано "Бомбоубежище".
Шоб вы понимали, когда чистят канализационные трубы, все, что из них сливается, никто не убирает, о чем уже неоднократно сообщалось в то же КГГА. Т.е. подвал заполнен говном. В подвале дома на 13 подъездов сейчас можно найти трупы многолетней давности потому, что большая часть этого подвала вобще не проверяется и долго была в открытом доступе.
Но это не мешает чиновникам отчитаться о том, что бомбоубежище есть и оно в порядке.
Якщо такими темпами і надалі будуть громадянською обороною займатися, то років через 300 може пару сховищ у пристойному вигляді і з'явиться.