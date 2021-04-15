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Новости Видео Агрессия России против Украины
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Если масштабные боевые действия возобновятся, Украина получит конкретную, предметную военно-техническую помощь от ряда партнеров, - Кулеба. ВИДЕО

Если масштабные боевые действия в результате агрессии РФ возобновятся, Украина получит конкретную, предметную военно-техническую помощь от ряда партнеров.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала 1+1, информирует Цензор.НЕТ.

"В случае, если, не дай бог, активные, масштабные боевые действия возобновятся, мы получим конкретную, предметную военно-техническую помощь от ряда наших партнеров, которая существенно укрепит обороноспособность Украины и поможет нам отбить наступление агрессора", - сказал Кулеба.

Он указал, что Украина получает и получит еще большую военно-техническую поддержку, а именно конкретное оружие, разведывательные данные, технологии, которые укрепят украинскую способность защищаться.

Министр добавил, что Украина ведет переговоры с партнерами обо всем спектре военной помощи, которая может быть предоставлена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба предложил странам НАТО 10 шагов для поддержки Украины на фоне российской агрессии

"Нет никаких ограничений или табуированных тем по этому поводу. Я в Брюсселе, например, четко перечислил то, что мы ожидаем как можно быстрее, то, что является супер неотложными потребностями", - отметил он.

Также Кулеба сообщил, что Украина уже подняла вопрос не только с США, но и с некоторыми другими странами о расширении тренировочных миссий, которые дополнительно еще более масштабно будут способствовать подготовке украинских Вооруженных сил.

Также читайте: Кулеба - РФ: "Не дождетесь, мы не боимся"

Автор: 

помощь (7879) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+14
Если человек задает такой вопрос, то объяснять наверное не стоит.
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15.04.2021 23:27 Ответить
+13
чушь собачья.. кацапня собрала примерно 110 тыщ штыков, 250 вертолетов, 150 самолетов..
наша групировка в зоне ООС - около 90 тыщ..
кацапам нужно собрать не менее 500 000 штыков, что бы иметь перевес + запасной резерв..
опыт войны в Донецком аэропорту, Дебальцево, говорит о том, что "плана Барбаросса" и легкой прогулочки за 3-4 дня в Украине не будет!
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15.04.2021 23:27 Ответить
+8
когда кацапня споловинит твою семью и друзей,у тебя появится очень хорошая вера...
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15.04.2021 23:14 Ответить
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Україні потрібно розраховувати тільки на власні сили, на початку точно. Було достатньо часу зробити Армію ще потужніше чим вона є.
Бла-бла-бла... це вся суть нинішніх чиновників. Дайте гроші, дайте вакцину, дайте зброю... жебраки якісь. ******* треба менше.
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15.04.2021 23:41 Ответить
Кожен Українець повинен вбити 3-4 росіянина, тоді буде паритет.
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15.04.2021 23:45 Ответить
Да. это так... Но вот говорить... - говорят многие... а убивали - единицы...

Вот ВЫ - относите себя к "каждому украинцу"!? Скольких ВЫ убили с 14 го !?
А ведь не трепи вы языком, а убили б с 14 го своих 3-4 - может мы и войну давно бы закончили победой !
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16.04.2021 01:34 Ответить
Шуфрич колаборант.
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16.04.2021 00:00 Ответить
Предметная помощь - это пляжные зонтики и баклажки для воды. Ну и озабоченность в комплекте.
А если серьезно: у нас нет ни Хуа. Кто будет заправлять танки? Беларусь? Или у Роснефти закажем? Где подготовка к эшелонированной обороне в местах возможного прорыва? У нас в городе разгружаются на рампе силы АТО на ротациях. Это происходит так долго, что случайный обстрел градом вызовет второй Иловайск (типун мне на язык). Ну как-то ж чё то делать надо.
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16.04.2021 00:21 Ответить
Ну хорошо, он "перечислил что мы ожидаем" в Брюсселе. Но о том, что в ответ сказали "Нет проблем!" он как-то не сказал. Мы можем перечислять что нам нужно, это не значит что дадут (см. "помощь" от Абамки во время его двух сроков).
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16.04.2021 00:22 Ответить
Ну , по большому случаю, Шуфрич правильно задал вопрос...
Говорить и обещать можно всё что угодно ! А что конкретно будет сделано - если кацапы ПРОДОЛЖАТ свою активную агрессию ДАЛЬШЕ - вглубь Украины !?

Ответ министр дал - НИ ХРЕНА мы НЕ УСПЕЕМ получить, а тем более никто за нас не заступиться!
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16.04.2021 01:10 Ответить
ну ты ж говорил - что сам не сцал? Да? Так и без тебя таких много! Так шо - не сцы! Как всегда - все - сами. У Финнов спроси про 1939 год
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16.04.2021 01:21 Ответить
Ты нагородил, какой то бред !
У финов не было потом другого 39 года !
А мы свою линию Манергейма - так и не удержали...

Ты конкртено опровргни то что я написал ! А лапшу про "не сцы" - мне писать не нужно !
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16.04.2021 01:31 Ответить
А где указано про географические данные нашей линии? И при чем здесь "Линия Манергейма"? У нас - свои линиии. И Манергейм свою линию не удержал. Но - есть и был результат! Не говори чушь так шоб все слышали больше!
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16.04.2021 02:20 Ответить
После линии Монергейма - кацапы уже не рыпались на Финов...!
А мы нихрена не удержали толком... До сих пор под угрозой ...
Никто не оспорит , что фины наваляли кацапам по самое нехочу... А вот мы не наваляли... мы максимум - немного сдержали и отсрочили...
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16.04.2021 02:23 Ответить
А всё потому, что у Финов и власть была не сцыкливая, а профинская, и народ такой же.
А у нас- НЕТ !
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16.04.2021 02:35 Ответить
если ты, ветеран мвд - сцыкливый, то это не значит что и Украинцы такие! ты чмо, много тут наляпал лишнего, ты есть позор присяги и скрытый предатель. Это - по минимуму!
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16.05.2021 23:26 Ответить
Та как то насрать, на твое мнение ! Всё https://censor.net/ru/user/321626 верно написал !
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15.06.2021 00:35 Ответить
та ты конченный! ты это понимаешь? маленький, ссыклывый Gгомик)))))) давай -раскажи, как ті чего достиг, нульовка! )))))
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18.06.2021 04:14 Ответить
Нехорошего удалили, и тебя отсюда тоже удалят. Ті далеко не самій умній
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18.06.2021 04:16 Ответить
Союз с Афганистана ушел с ничем!!!Это при том,что помощь от США была только в легком вооружении.Да и не было у них,чем воевать.
Украина имеет регулярную армию.Рашка понимает,что потери будут огромные+эмбарго,как в старые времена.
Вся эта шумиха у границы по причине отсутсвия воды в Крыму,Байден путю послал,санкции.
Во всех бедах рашки виновата будет Украина
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16.04.2021 08:20 Ответить
Для тех, кто сильно рассчитывает на "ветеранов"...
А у меня собственно вопрос к вам ... (!) :
- может не на ветеранов нужно рассчитывать... а на :


-водителей маршруток
-чиновников которые слепы и глухи к ним
-верховную раду, президента, Кабинет министров - которые считают, что ветераны всем обеспечены и им ничего не нужно... И даже больше чем не нужно, у них есть что то лишнее - и это лишнее нужно урезать
-обратитесь к врачам, которым плевать - на мед.поблемы ветеранов
-в кассирам в кассах вокзалов , у которых нет льготных мест
- обратитесь к себе, которые сидят и делают вид, что ник чему не причастны

- и другим...



ОБРАЩАЙТЕСЬ К НИМ ! НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ !
Это же они и вы понимаете что важно и как важно жить, а мы лохи, которые не знают как зить !

Ну а раз так... то нам то что терять... Это вам нужно переживать - у вас отберут то что вы тянули ближе к телу...
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16.04.2021 01:46 Ответить
Сейчас найдутся те, кто набросится на меня как шакалта... Нужно же меня заклеймить позором...
Ткнуть в меня, как на "трусливого" и не "патриотичного" ...

Но я кое что уточню... Мы ведь тоже, между собой, общаемся... И вопрос сегодняшних событий между нами проговаривается... И (не все, но достаточно ...) есть те, кто прямо говорит, что В ЭТОТ раз ПЕРВЫМ он не пойдёт..., а есть те, кто просто опускает молча глаза... И его молчание - говорит не менее красноречиво..., что он думает об этом...

Государство, общество, чиновники - ОПЯТЬ нас начали вспоминать когда у вас ОЧКО заиграло !
А ДО этого, вы уже считали нас обузой... Вам было удобно нас не замечать, игнорировать и даже больше - начали осуждать за нашу "наглость" и "бессовестность" с нашими льготами или что мы там еще себе "хотим"...

А тут такой нежданчик... ! ДА !? Снова кому то нужно спасать ваши шкуры...!?
И вы вспомнили о нас...
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16.04.2021 02:06 Ответить
а есть конкретный список или как в будапештском меморандуме ?
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16.04.2021 05:51 Ответить
если....
а надо бы ЧТОБЫ
оказать конкретную военную помощь, ЧТОБЫ масштабных действий не было вообще
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16.04.2021 11:45 Ответить
Какая помощь нужна сейчас Украине от США - сделать УКраину основным союзником США вне НАТО! + дать больше или продать Джавелинов и ракет к ним », и ПЗРК Стингеры »

Украине очень нужны именно сейчас американские ПТРК Javelin и TOW II (эти системы могут уничтожать вражеские танки и ночью) - в количествах сотни пусковых и тысячи ракет к ним. !
РФ около 3,5 тыс. Танков и по меньшей мере три-четыре раза больше боевых бронированных машин различных типов.

мы могли видеть в Сирии в 2015-17 годах, когда 50-70 оперативно-тактических самолетов и вертолетов РФ, работая с базы Хмеймим, переломили ход боевых действий в пользу режима Башара Асада. Кроме того, россияне активно отрабатывают взаимодействие так называемых батальонных и ротных тактических групп и оперативно-тактической / армейской авиации, которая предоставляется на усиление наземным подразделениям.

Очень нужная вещь для Украины - это переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК Стингеры) и современное ПВО. Вот это будет реальная помощь для ВСУ от США!
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16.04.2021 18:35 Ответить
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