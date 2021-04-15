Если масштабные боевые действия возобновятся, Украина получит конкретную, предметную военно-техническую помощь от ряда партнеров, - Кулеба. ВИДЕО
Если масштабные боевые действия в результате агрессии РФ возобновятся, Украина получит конкретную, предметную военно-техническую помощь от ряда партнеров.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала 1+1, информирует Цензор.НЕТ.
"В случае, если, не дай бог, активные, масштабные боевые действия возобновятся, мы получим конкретную, предметную военно-техническую помощь от ряда наших партнеров, которая существенно укрепит обороноспособность Украины и поможет нам отбить наступление агрессора", - сказал Кулеба.
Он указал, что Украина получает и получит еще большую военно-техническую поддержку, а именно конкретное оружие, разведывательные данные, технологии, которые укрепят украинскую способность защищаться.
Министр добавил, что Украина ведет переговоры с партнерами обо всем спектре военной помощи, которая может быть предоставлена.
"Нет никаких ограничений или табуированных тем по этому поводу. Я в Брюсселе, например, четко перечислил то, что мы ожидаем как можно быстрее, то, что является супер неотложными потребностями", - отметил он.
Также Кулеба сообщил, что Украина уже подняла вопрос не только с США, но и с некоторыми другими странами о расширении тренировочных миссий, которые дополнительно еще более масштабно будут способствовать подготовке украинских Вооруженных сил.
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Бла-бла-бла... це вся суть нинішніх чиновників. Дайте гроші, дайте вакцину, дайте зброю... жебраки якісь. ******* треба менше.
Вот ВЫ - относите себя к "каждому украинцу"!? Скольких ВЫ убили с 14 го !?
А ведь не трепи вы языком, а убили б с 14 го своих 3-4 - может мы и войну давно бы закончили победой !
А если серьезно: у нас нет ни Хуа. Кто будет заправлять танки? Беларусь? Или у Роснефти закажем? Где подготовка к эшелонированной обороне в местах возможного прорыва? У нас в городе разгружаются на рампе силы АТО на ротациях. Это происходит так долго, что случайный обстрел градом вызовет второй Иловайск (типун мне на язык). Ну как-то ж чё то делать надо.
Говорить и обещать можно всё что угодно ! А что конкретно будет сделано - если кацапы ПРОДОЛЖАТ свою активную агрессию ДАЛЬШЕ - вглубь Украины !?
Ответ министр дал - НИ ХРЕНА мы НЕ УСПЕЕМ получить, а тем более никто за нас не заступиться!
У финов не было потом другого 39 года !
А мы свою линию Манергейма - так и не удержали...
Ты конкртено опровргни то что я написал ! А лапшу про "не сцы" - мне писать не нужно !
А мы нихрена не удержали толком... До сих пор под угрозой ...
Никто не оспорит , что фины наваляли кацапам по самое нехочу... А вот мы не наваляли... мы максимум - немного сдержали и отсрочили...
А у нас- НЕТ !
Украина имеет регулярную армию.Рашка понимает,что потери будут огромные+эмбарго,как в старые времена.
Вся эта шумиха у границы по причине отсутсвия воды в Крыму,Байден путю послал,санкции.
Во всех бедах рашки виновата будет Украина
А у меня собственно вопрос к вам ... (!) :
- может не на ветеранов нужно рассчитывать... а на :
-водителей маршруток
-чиновников которые слепы и глухи к ним
-верховную раду, президента, Кабинет министров - которые считают, что ветераны всем обеспечены и им ничего не нужно... И даже больше чем не нужно, у них есть что то лишнее - и это лишнее нужно урезать
-обратитесь к врачам, которым плевать - на мед.поблемы ветеранов
-в кассирам в кассах вокзалов , у которых нет льготных мест
- обратитесь к себе, которые сидят и делают вид, что ник чему не причастны
- и другим...
ОБРАЩАЙТЕСЬ К НИМ ! НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ !
Это же они и вы понимаете что важно и как важно жить, а мы лохи, которые не знают как зить !
Ну а раз так... то нам то что терять... Это вам нужно переживать - у вас отберут то что вы тянули ближе к телу...
Ткнуть в меня, как на "трусливого" и не "патриотичного" ...
Но я кое что уточню... Мы ведь тоже, между собой, общаемся... И вопрос сегодняшних событий между нами проговаривается... И (не все, но достаточно ...) есть те, кто прямо говорит, что В ЭТОТ раз ПЕРВЫМ он не пойдёт..., а есть те, кто просто опускает молча глаза... И его молчание - говорит не менее красноречиво..., что он думает об этом...
Государство, общество, чиновники - ОПЯТЬ нас начали вспоминать когда у вас ОЧКО заиграло !
А ДО этого, вы уже считали нас обузой... Вам было удобно нас не замечать, игнорировать и даже больше - начали осуждать за нашу "наглость" и "бессовестность" с нашими льготами или что мы там еще себе "хотим"...
А тут такой нежданчик... ! ДА !? Снова кому то нужно спасать ваши шкуры...!?
И вы вспомнили о нас...
а надо бы ЧТОБЫ
оказать конкретную военную помощь, ЧТОБЫ масштабных действий не было вообще
Украине очень нужны именно сейчас американские ПТРК Javelin и TOW II (эти системы могут уничтожать вражеские танки и ночью) - в количествах сотни пусковых и тысячи ракет к ним. !
РФ около 3,5 тыс. Танков и по меньшей мере три-четыре раза больше боевых бронированных машин различных типов.
мы могли видеть в Сирии в 2015-17 годах, когда 50-70 оперативно-тактических самолетов и вертолетов РФ, работая с базы Хмеймим, переломили ход боевых действий в пользу режима Башара Асада. Кроме того, россияне активно отрабатывают взаимодействие так называемых батальонных и ротных тактических групп и оперативно-тактической / армейской авиации, которая предоставляется на усиление наземным подразделениям.
Очень нужная вещь для Украины - это переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК Стингеры) и современное ПВО. Вот это будет реальная помощь для ВСУ от США!