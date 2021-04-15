Якщо масштабні бойові дії відновляться, Україна отримає конкретну, предметну військово-технічну допомогу від низки партнерів, - Кулеба. ВIДЕО

Якщо масштабні бойові дії внаслідок агресії РФ поновляться, Україна отримає конкретну, предметну військово-технічну допомогу від деяких партнерів.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу 1+1, інформує Цензор.НЕТ.

"У разі, якщо, не дай Бог, активні, масштабні бойові дії відновляться, ми отримаємо конкретну, предметну військово-технічну допомогу від низки наших партнерів, яка суттєво зміцнить обороноздатність України і допоможе нам відбити наступ агресора", - сказав Кулеба.

Він вказав, що Україна отримує і отримає ще більшу військово-технічну підтримку, а саме конкретну зброю, розвідувальні дані, технології, які зміцнять українську здатність захищатися.

Міністр додав, що Україна веде переговори з партнерами про весь спектр військової допомоги, яка може бути надана.

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"Немає жодних обмежень чи табуйованих тем із цього приводу. Я в Брюсселі, наприклад, чітко перерахував те, що ми очікуємо якомога швидше, те, що є супер невідкладними потребами", - зазначив він.

Також Кулеба повідомив, що Україна вже порушила питання не тільки зі США, а й із деякими іншими країнами про розширення тренувальних місій, які додатково ще більш масштабно сприятимуть підготовці українських Збройних сил.