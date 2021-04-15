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Новости Агрессия России против Украины
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Кулеба - РФ: "Не дождетесь, мы не боимся"

Кулеба - РФ:

РФ значительно нарастила количество военной техники у границ Украины, однако Украину этим не запугать.

Об этом заявил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на фоне стягивания российских войск к границам Украины на совместной пресс-конференции министров иностранных дел Украины, Эстонии, Латвии и Литвы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Кулеба напомнил, что РФ значительно нарастила количество военной техники у границ Украины. Министр отреагировал на это и обратился к России так: "Не дождетесь, мы не боимся".

"Рад приветствовать в Киеве балтийских коллег и друзей на фоне эскалации Россией ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях Украины и вдоль границы нашего государства. Мы непреклонны в нашем единстве на фоне угроз Москвы", - прокомментировал в своем Телеграм-канале Кулеба встручу с министрами иностранных дел Украины, Эстонии, Латвии и Литвы.

Как сообщалось, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западных границам две армии и три соединения ВДВ.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен пообещал довести полученную информацию до президента Французской Республики Эмануэля Макрона и выразил надежду, что переговоры президентов двух стран оправдают ожидания.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

Автор: 

армия РФ (19674) Латвия (1348) Литва (2504) россия (96184) Эстония (1452) Донбасс (26957) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+23
Александр Невзоров: "Вы ж не забывайте, что в случае нападения России на Украину, основу российских войск будут составлять срочники, которые умеют стрелять разве что из швабры и лопаты. Так было всегда- будет и в этот раз. Этих цыплят в касках, опытные батальоны Яроша и регулярные силы ВСУ подавят в первую же неделю тысяч пять точно. Два или три подразделения обязательно заблудятся и будут по-ошибке разбиты собственной авиацией, как это было неоднократно в Чечне и других горячих точках, так как привычка российских самолётов утюжить своих- это уже традиция. Российские адмиралы начнут кончать с собой не из-за поражений а от осознания того что их боевые корабли держатся только на толстом слое краски...И вот на Россию обрушился цинковый ливень, который с каждым днём становится всё больше. Украинцы будут пострашнее чеченцев, потому что у них есть чёткая идеология и ненависть к захватчикам. А вот какого черта там забыли россияне и за что они будут готовы умирать? Я думаю, в тот момент весь так называемый русский патриотизм улетучится с первыми гробами и воем российских матерей.. Единственное что получит Россия от этой войны- это ещё один горб позора на свою и без того кривую осанку....."
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15.04.2021 11:57 Ответить
+12
Убей репоеда вот наша национальная идея!
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15.04.2021 11:55 Ответить
+7
Кулеба швидко втіче. Чого йому боятись...
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15.04.2021 11:54 Ответить
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Кулеба швидко втіче. Чого йому боятись...
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15.04.2021 11:54 Ответить
Як там кричав шакал Табакі у радянському м/ф "Мауглі": "А ми підем на північ!"
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15.04.2021 12:13 Ответить
схоже ти вже спєкла каравай зустрічати "асвабадітєлєй"?!
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15.04.2021 12:13 Ответить
А чого їх зустрічати ? Вони живуть поруч зі мною.
Часто бачу ЗСУ в нашому місті.
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15.04.2021 12:17 Ответить
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15.04.2021 12:18 Ответить
Убей репоеда вот наша национальная идея!
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15.04.2021 11:55 Ответить
Какой смелый .
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15.04.2021 11:56 Ответить
не те що ти - трусло
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15.04.2021 12:12 Ответить
Та не, вIн *****
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15.04.2021 12:29 Ответить
західний світ, схоже, отримає багато бонусів від можливої війни між Україною та московією!
будуть собі підкидувати по троху зброї щоб конфлікт не згасав
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15.04.2021 11:57 Ответить
Александр Невзоров: "Вы ж не забывайте, что в случае нападения России на Украину, основу российских войск будут составлять срочники, которые умеют стрелять разве что из швабры и лопаты. Так было всегда- будет и в этот раз. Этих цыплят в касках, опытные батальоны Яроша и регулярные силы ВСУ подавят в первую же неделю тысяч пять точно. Два или три подразделения обязательно заблудятся и будут по-ошибке разбиты собственной авиацией, как это было неоднократно в Чечне и других горячих точках, так как привычка российских самолётов утюжить своих- это уже традиция. Российские адмиралы начнут кончать с собой не из-за поражений а от осознания того что их боевые корабли держатся только на толстом слое краски...И вот на Россию обрушился цинковый ливень, который с каждым днём становится всё больше. Украинцы будут пострашнее чеченцев, потому что у них есть чёткая идеология и ненависть к захватчикам. А вот какого черта там забыли россияне и за что они будут готовы умирать? Я думаю, в тот момент весь так называемый русский патриотизм улетучится с первыми гробами и воем российских матерей.. Единственное что получит Россия от этой войны- это ещё один горб позора на свою и без того кривую осанку....."
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15.04.2021 11:57 Ответить
Там матери, или точнее матеря будут скорее требовать финансовой компенсации, чтобы выплатить кредит.
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15.04.2021 12:44 Ответить
Сразу жёсткая встреча россфашистских оккупантов отобьёт охоту лезть в Украину.
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15.04.2021 15:17 Ответить
А носиться по миру и искать союзников необходимо.
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15.04.2021 12:02 Ответить
Нужно, не спорю, но...спасение утопающих, дело рук самих утопающих - есть такая хорошая поговорка. Вот в первую очередь нужно следовать ей, а не надеяться на то, что кто-то сделает за нас нашу роботу.
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15.04.2021 12:06 Ответить
Это давно понятно, что нашу работу за нас никто не сделает. Но для того, чтобы эту работу сделать качественно и с минимумом потерь необходимо иметь качественные инструменты. А у нас их не очень-то. Так что помощь в данном вопросе не помешает. С другой стороны не помешает политико-экономическое давление на врага, которое его может ослабить и вызвать внутренние недовольства. Войну ведут не только оружием.
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15.04.2021 12:10 Ответить
Чтобы дипломатия и экономические санкции были качественнее и доходчивее, нужно быть хорошо вооружённым. Только тогда с вами будут считаться. Так было и будет всегда. Не имея за собой мощной армии, никакая дипломатия вам не поможет. А имели бы мы в 14 году хорошую армию и тактическое ЯО (стратегическое нам нах не нужно), скорее всего, ничего бы и не произошло.
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15.04.2021 12:20 Ответить
Понимаете, история не терпит сослагательного наклонения - если бы да кабы. Мы маем то шо маем. Понятно, что лучше быть богатым и здоровым чем бедным и больным. Только в жизни не у всех и не всегда это получается. Сейчас мы выгребаем последствия решений наших правителей за все годы независимости и последствия насаждаемой идеологии о "братских народах".
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15.04.2021 12:25 Ответить
Чтобы история не повторялась, её нужно знать, постоянно вспоминать, анализировать и делать выводы. Я об этом, а не о избитой фразе о сослагательном наклонении.
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15.04.2021 12:45 Ответить
Анализировать можно данные полученные в ходе чего-то. А данные формируются временем.
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15.04.2021 12:47 Ответить
Клоуны два года профукали, разрушая ВСУ и запоров финансирование оборонзаказов. А теперь вопят о помощи, перемежая обвинениями, что США для них слишком мало делают. Инфантильные жадные профаны ищут крайних, на кого свалить потерю Украины.
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15.04.2021 12:11 Ответить
От того, что пишите болдом, информативный вес самого сообщения не увеличивается. Кроме того теряются акценты. Ну а на счет профукали за два года - вопрос что профукали и что разрушили? Или опять зрада-зрадная?
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15.04.2021 12:22 Ответить
Если кто-то теряет, значит кто-то находит, не ***** ли случаем?
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15.04.2021 12:31 Ответить
не сильно-то и носятся...больше нужно,
а сиднем(ждуном) сидя, обязывать - байден должен да нато должно
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15.04.2021 12:09 Ответить
мы не боимся...
закосить и в пятый рас.
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15.04.2021 11:59 Ответить
не служивших срочную, нельзя и близко подпускать...
а то и янукович полковник...и кто-то лишил его звания?
а нынешний, поди, уже генерал
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15.04.2021 12:13 Ответить
Бачу тут багато тих хто вже пече паляниці для Ху"ла,з маслом "рошен".
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15.04.2021 12:00 Ответить
Не, с ботоксом, для такой мрази, как ты
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15.04.2021 12:32 Ответить
да мы то не боимся...
а что насчёт тех что "валитьнадоизэтойстраны" ....
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15.04.2021 12:04 Ответить
це пляма на весь депутатський корпус слуг народу
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15.04.2021 12:14 Ответить
та там від плям нема вільного місця!
полагатися на цей зброд не можна було з самого початку
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15.04.2021 12:19 Ответить
Болт їм назустріч!Кулеба - РФ: "Не дождетесь, мы не боимся" - Цензор.НЕТ 7869
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15.04.2021 12:05 Ответить
За день до визита Зеленского в Европу французы не видят преспектив Украины членом ЕС а немцы заявили что СП2 не остановит Путина вот это поворот...О чем с ними говорить? Осталось показать свой шнобыль и домой...
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15.04.2021 12:05 Ответить
ну, може, хоч, якийсь версаль, лувр чи ейфелева вежа запалає і згорить дотла
надія є
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15.04.2021 12:17 Ответить
Ты внимательно читал, что сказал жабоед? Или на лахте электричество кончилось?
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15.04.2021 12:33 Ответить
Ничего нового и все ожидаемо. Очередная попытка немцев и французов и рыку съесть и на кукан сесть. Да собственно такая политика у них была всегда.
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15.04.2021 12:36 Ответить
Ептель, само гидрант сказало шо ляжут усе!
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15.04.2021 12:05 Ответить
ну гидрант может только на шезлонг в Омане.
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15.04.2021 12:26 Ответить
Куляба,що подарував мадярам шматок Закарпаття...
https://newsua.one/news/movnii-skandal-na-zakarpatti_-ditinu-vidmovilis-brati-u-ditsadok-cherez-neznannya-batkami-ugorskoi.html У місті Виноградів Закарпатської області дитину відмовились взяти у дитячий садок, бо батьки не знають угорської мови.
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15.04.2021 12:06 Ответить
Быдло Мавзолейное Мировую революцию сочинили осенью 1917 года в связи с тем что классовая борьба сраного пролетайрята против Мировой буржуазии закончилось тем что было 30 млн трупов...красных белых зеленых анархистов монархистов кадетов и прочего дерьма...этот балаган Мавзолейный закончился тем,мировая буржуазия не убила ни одного рюсскага дебилоида.... мочить в сортире самих себя РАБссия умеет еще с первой Чекчнской...
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15.04.2021 12:07 Ответить
Путлереску сегодня мочит в сортире Лукашеску...Белорусь по факту стала РАБссией Мавзолейные вропрос прорстой и всего один.ю..сколько вам ублюдкам надо замочить в сортире бывших совков чтоб американцы вас уродов боялись бараны пля...
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15.04.2021 12:15 Ответить
ну вот. ещё и комбат Кулеба себе батальон создаёт.
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15.04.2021 12:25 Ответить
Уже создан, готовьте гробы мордва
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15.04.2021 12:35 Ответить
Не это точно цирк какой то....
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15.04.2021 12:35 Ответить
Политики обосрались поэтому не бояться
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15.04.2021 12:42 Ответить
Ну во первых, не боится только дурак, во вторых, пока армия РФ на своих развалюхах доедет до Киева, эти умники уже давно на каких нибудь океанских островах пузы греть будут.
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15.04.2021 13:12 Ответить
А що путлер чи жирик піде воювати?
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15.04.2021 14:17 Ответить
" і три з'єднання ПДВ"(с) - нє акцизу?!
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15.04.2021 13:45 Ответить
ви, пане кулебо, може й не боїтеся, а от ваш прости Господи зе-лупа-бос - памперси не встигає міняти...
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15.04.2021 13:46 Ответить
Правильно, мы не боимся,!!!!!!
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15.04.2021 14:56 Ответить
Рашка боится , считается, только с теми кто может дать ей по зубам Вот из этого нам и нужно исходить Наращивать боевой потенциал ВСУ , создать свою систему ПРО. Только тогда рашка притихнет Хотя, диверсии будут и впредь Рашка понимает что без Украины и рассеи не будет.
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15.04.2021 16:36 Ответить
 
 