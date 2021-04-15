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Новини Агресія Росії проти України
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Кулеба - РФ: "Не дочекаєтеся, ми не боїмося"

Кулеба - РФ:

РФ значно наростила кількість військової техніки біля кордонів України, проте Україну цим не залякати.

Про це заявив глава міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба на тлі стягування російських військ до кордонів України на спільній пресконференції міністрів закордонних справ України, Естонії, Латвії та Литви, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Кулеба нагадав, що РФ значно наростила кількість військової техніки біля кордонів України. Міністр відреагував на це і звернувся до Росії так: "Не дочекаєтеся, ми не боїмося".

"Радий вітати в Києві балтійських колег і друзів на тлі ескалації Росією ситуації з безпекою на тимчасово окупованих територіях України і вздовж кордону нашої держави. Ми непохитні в нашій єдності на тлі погроз Москви", - прокоментував у своєму телеграм-каналі Кулеба зустріч із міністрами закордонних справ України, Естонії, Латвії та Литви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глави МЗС Естонії, Латвії і Литви на тлі дестабілізаційних дій РФ завтра відвідають Україну

Як повідомлялося, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія в ході контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання,відмовившись надавати пояснення.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

Автор: 

армія рф (17833) Латвія (1363) Литва (2448) росія (66070) Естонія (1644) Донбас (22357) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+23
Александр Невзоров: "Вы ж не забывайте, что в случае нападения России на Украину, основу российских войск будут составлять срочники, которые умеют стрелять разве что из швабры и лопаты. Так было всегда- будет и в этот раз. Этих цыплят в касках, опытные батальоны Яроша и регулярные силы ВСУ подавят в первую же неделю тысяч пять точно. Два или три подразделения обязательно заблудятся и будут по-ошибке разбиты собственной авиацией, как это было неоднократно в Чечне и других горячих точках, так как привычка российских самолётов утюжить своих- это уже традиция. Российские адмиралы начнут кончать с собой не из-за поражений а от осознания того что их боевые корабли держатся только на толстом слое краски...И вот на Россию обрушился цинковый ливень, который с каждым днём становится всё больше. Украинцы будут пострашнее чеченцев, потому что у них есть чёткая идеология и ненависть к захватчикам. А вот какого черта там забыли россияне и за что они будут готовы умирать? Я думаю, в тот момент весь так называемый русский патриотизм улетучится с первыми гробами и воем российских матерей.. Единственное что получит Россия от этой войны- это ещё один горб позора на свою и без того кривую осанку....."
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15.04.2021 11:57 Відповісти
+12
Убей репоеда вот наша национальная идея!
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15.04.2021 11:55 Відповісти
+7
Кулеба швидко втіче. Чого йому боятись...
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15.04.2021 11:54 Відповісти
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Кулеба швидко втіче. Чого йому боятись...
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15.04.2021 11:54 Відповісти
Як там кричав шакал Табакі у радянському м/ф "Мауглі": "А ми підем на північ!"
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15.04.2021 12:13 Відповісти
схоже ти вже спєкла каравай зустрічати "асвабадітєлєй"?!
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15.04.2021 12:13 Відповісти
А чого їх зустрічати ? Вони живуть поруч зі мною.
Часто бачу ЗСУ в нашому місті.
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15.04.2021 12:17 Відповісти
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15.04.2021 12:18 Відповісти
Убей репоеда вот наша национальная идея!
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15.04.2021 11:55 Відповісти
Какой смелый .
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15.04.2021 11:56 Відповісти
не те що ти - трусло
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15.04.2021 12:12 Відповісти
Та не, вIн *****
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15.04.2021 12:29 Відповісти
західний світ, схоже, отримає багато бонусів від можливої війни між Україною та московією!
будуть собі підкидувати по троху зброї щоб конфлікт не згасав
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15.04.2021 11:57 Відповісти
Александр Невзоров: "Вы ж не забывайте, что в случае нападения России на Украину, основу российских войск будут составлять срочники, которые умеют стрелять разве что из швабры и лопаты. Так было всегда- будет и в этот раз. Этих цыплят в касках, опытные батальоны Яроша и регулярные силы ВСУ подавят в первую же неделю тысяч пять точно. Два или три подразделения обязательно заблудятся и будут по-ошибке разбиты собственной авиацией, как это было неоднократно в Чечне и других горячих точках, так как привычка российских самолётов утюжить своих- это уже традиция. Российские адмиралы начнут кончать с собой не из-за поражений а от осознания того что их боевые корабли держатся только на толстом слое краски...И вот на Россию обрушился цинковый ливень, который с каждым днём становится всё больше. Украинцы будут пострашнее чеченцев, потому что у них есть чёткая идеология и ненависть к захватчикам. А вот какого черта там забыли россияне и за что они будут готовы умирать? Я думаю, в тот момент весь так называемый русский патриотизм улетучится с первыми гробами и воем российских матерей.. Единственное что получит Россия от этой войны- это ещё один горб позора на свою и без того кривую осанку....."
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15.04.2021 11:57 Відповісти
Там матери, или точнее матеря будут скорее требовать финансовой компенсации, чтобы выплатить кредит.
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15.04.2021 12:44 Відповісти
Сразу жёсткая встреча россфашистских оккупантов отобьёт охоту лезть в Украину.
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15.04.2021 15:17 Відповісти
А носиться по миру и искать союзников необходимо.
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15.04.2021 12:02 Відповісти
Нужно, не спорю, но...спасение утопающих, дело рук самих утопающих - есть такая хорошая поговорка. Вот в первую очередь нужно следовать ей, а не надеяться на то, что кто-то сделает за нас нашу роботу.
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15.04.2021 12:06 Відповісти
Это давно понятно, что нашу работу за нас никто не сделает. Но для того, чтобы эту работу сделать качественно и с минимумом потерь необходимо иметь качественные инструменты. А у нас их не очень-то. Так что помощь в данном вопросе не помешает. С другой стороны не помешает политико-экономическое давление на врага, которое его может ослабить и вызвать внутренние недовольства. Войну ведут не только оружием.
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15.04.2021 12:10 Відповісти
Чтобы дипломатия и экономические санкции были качественнее и доходчивее, нужно быть хорошо вооружённым. Только тогда с вами будут считаться. Так было и будет всегда. Не имея за собой мощной армии, никакая дипломатия вам не поможет. А имели бы мы в 14 году хорошую армию и тактическое ЯО (стратегическое нам нах не нужно), скорее всего, ничего бы и не произошло.
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15.04.2021 12:20 Відповісти
Понимаете, история не терпит сослагательного наклонения - если бы да кабы. Мы маем то шо маем. Понятно, что лучше быть богатым и здоровым чем бедным и больным. Только в жизни не у всех и не всегда это получается. Сейчас мы выгребаем последствия решений наших правителей за все годы независимости и последствия насаждаемой идеологии о "братских народах".
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15.04.2021 12:25 Відповісти
Чтобы история не повторялась, её нужно знать, постоянно вспоминать, анализировать и делать выводы. Я об этом, а не о избитой фразе о сослагательном наклонении.
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15.04.2021 12:45 Відповісти
Анализировать можно данные полученные в ходе чего-то. А данные формируются временем.
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15.04.2021 12:47 Відповісти
Клоуны два года профукали, разрушая ВСУ и запоров финансирование оборонзаказов. А теперь вопят о помощи, перемежая обвинениями, что США для них слишком мало делают. Инфантильные жадные профаны ищут крайних, на кого свалить потерю Украины.
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15.04.2021 12:11 Відповісти
От того, что пишите болдом, информативный вес самого сообщения не увеличивается. Кроме того теряются акценты. Ну а на счет профукали за два года - вопрос что профукали и что разрушили? Или опять зрада-зрадная?
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15.04.2021 12:22 Відповісти
Если кто-то теряет, значит кто-то находит, не ***** ли случаем?
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15.04.2021 12:31 Відповісти
не сильно-то и носятся...больше нужно,
а сиднем(ждуном) сидя, обязывать - байден должен да нато должно
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15.04.2021 12:09 Відповісти
мы не боимся...
закосить и в пятый рас.
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15.04.2021 11:59 Відповісти
не служивших срочную, нельзя и близко подпускать...
а то и янукович полковник...и кто-то лишил его звания?
а нынешний, поди, уже генерал
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15.04.2021 12:13 Відповісти
Бачу тут багато тих хто вже пече паляниці для Ху"ла,з маслом "рошен".
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15.04.2021 12:00 Відповісти
Не, с ботоксом, для такой мрази, как ты
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15.04.2021 12:32 Відповісти
да мы то не боимся...
а что насчёт тех что "валитьнадоизэтойстраны" ....
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15.04.2021 12:04 Відповісти
це пляма на весь депутатський корпус слуг народу
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15.04.2021 12:14 Відповісти
та там від плям нема вільного місця!
полагатися на цей зброд не можна було з самого початку
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15.04.2021 12:19 Відповісти
Болт їм назустріч!Кулеба - РФ: "Не дождетесь, мы не боимся" - Цензор.НЕТ 7869
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15.04.2021 12:05 Відповісти
За день до визита Зеленского в Европу французы не видят преспектив Украины членом ЕС а немцы заявили что СП2 не остановит Путина вот это поворот...О чем с ними говорить? Осталось показать свой шнобыль и домой...
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15.04.2021 12:05 Відповісти
ну, може, хоч, якийсь версаль, лувр чи ейфелева вежа запалає і згорить дотла
надія є
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15.04.2021 12:17 Відповісти
Ты внимательно читал, что сказал жабоед? Или на лахте электричество кончилось?
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15.04.2021 12:33 Відповісти
Ничего нового и все ожидаемо. Очередная попытка немцев и французов и рыку съесть и на кукан сесть. Да собственно такая политика у них была всегда.
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15.04.2021 12:36 Відповісти
Ептель, само гидрант сказало шо ляжут усе!
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15.04.2021 12:05 Відповісти
ну гидрант может только на шезлонг в Омане.
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15.04.2021 12:26 Відповісти
Куляба,що подарував мадярам шматок Закарпаття...
https://newsua.one/news/movnii-skandal-na-zakarpatti_-ditinu-vidmovilis-brati-u-ditsadok-cherez-neznannya-batkami-ugorskoi.html У місті Виноградів Закарпатської області дитину відмовились взяти у дитячий садок, бо батьки не знають угорської мови.
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15.04.2021 12:06 Відповісти
Быдло Мавзолейное Мировую революцию сочинили осенью 1917 года в связи с тем что классовая борьба сраного пролетайрята против Мировой буржуазии закончилось тем что было 30 млн трупов...красных белых зеленых анархистов монархистов кадетов и прочего дерьма...этот балаган Мавзолейный закончился тем,мировая буржуазия не убила ни одного рюсскага дебилоида.... мочить в сортире самих себя РАБссия умеет еще с первой Чекчнской...
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15.04.2021 12:07 Відповісти
Путлереску сегодня мочит в сортире Лукашеску...Белорусь по факту стала РАБссией Мавзолейные вропрос прорстой и всего один.ю..сколько вам ублюдкам надо замочить в сортире бывших совков чтоб американцы вас уродов боялись бараны пля...
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15.04.2021 12:15 Відповісти
ну вот. ещё и комбат Кулеба себе батальон создаёт.
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15.04.2021 12:25 Відповісти
Уже создан, готовьте гробы мордва
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15.04.2021 12:35 Відповісти
Не это точно цирк какой то....
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15.04.2021 12:35 Відповісти
Политики обосрались поэтому не бояться
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15.04.2021 12:42 Відповісти
Ну во первых, не боится только дурак, во вторых, пока армия РФ на своих развалюхах доедет до Киева, эти умники уже давно на каких нибудь океанских островах пузы греть будут.
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15.04.2021 13:12 Відповісти
А що путлер чи жирик піде воювати?
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15.04.2021 14:17 Відповісти
" і три з'єднання ПДВ"(с) - нє акцизу?!
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15.04.2021 13:45 Відповісти
ви, пане кулебо, може й не боїтеся, а от ваш прости Господи зе-лупа-бос - памперси не встигає міняти...
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15.04.2021 13:46 Відповісти
Правильно, мы не боимся,!!!!!!
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15.04.2021 14:56 Відповісти
Рашка боится , считается, только с теми кто может дать ей по зубам Вот из этого нам и нужно исходить Наращивать боевой потенциал ВСУ , создать свою систему ПРО. Только тогда рашка притихнет Хотя, диверсии будут и впредь Рашка понимает что без Украины и рассеи не будет.
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15.04.2021 16:36 Відповісти
 
 