Кулеба - РФ: "Не дочекаєтеся, ми не боїмося"

РФ значно наростила кількість військової техніки біля кордонів України, проте Україну цим не залякати.

Про це заявив глава міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба на тлі стягування російських військ до кордонів України на спільній пресконференції міністрів закордонних справ України, Естонії, Латвії та Литви, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Кулеба нагадав, що РФ значно наростила кількість військової техніки біля кордонів України. Міністр відреагував на це і звернувся до Росії так: "Не дочекаєтеся, ми не боїмося".

"Радий вітати в Києві балтійських колег і друзів на тлі ескалації Росією ситуації з безпекою на тимчасово окупованих територіях України і вздовж кордону нашої держави. Ми непохитні в нашій єдності на тлі погроз Москви", - прокоментував у своєму телеграм-каналі Кулеба зустріч із міністрами закордонних справ України, Естонії, Латвії та Литви.

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Як повідомлялося, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія в ході контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання,відмовившись надавати пояснення.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.