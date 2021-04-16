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КМДА оновила карту бомбосховищ у Києві. КАРТА

КМДА оновила карту бомбосховищ у Києві. КАРТА

Для укриття населення Києва від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру створено фонд захисних споруд цивільної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Фонд включає сховища цивільного захисту, підземний простір метрополітену, підвальні приміщення житлових будинків, підземні паркінги та інші споруди підземного простору, які можуть бути тимчасово використані для укриття населення.

Керівники організацій та власники вищезгаданих споруд за необхідності забезпечать вільний доступ для укриття.

Для зручності інформування населення Київська міська державна адміністрація оновила карту, де вказано адресні місця укриттів у підземному просторі.

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Автор: 

КМДА (2379) сховище (191)


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Топ коментарі
+9
Бачте, яка фігня, 73%. Війна, котра при Порошенку здавалася далекою і навіть прикольною, раптом при Зеленському стала дуже близькою і анітрохи не прикольною.
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16.04.2021 07:44 Відповісти
+4
Порошенка відігнали, а тебе підпустили!? Слава *****?
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16.04.2021 08:29 Відповісти
+3
отвлекают людей всякой фигнёй, что б меньше думали о внутренних проблемах...
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16.04.2021 07:39 Відповісти
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Ага! Позавчера, вот тут, я говорил о том что не хотел бы обновления таких вот стрелочек и надписей в Мариуполе. И такого обновления пока не случилось! А в Киеве, значит- случилось. Короче, вывод простой: нас снова развели, а продолжаться всё будет точно также как и до этого разводняка. С чем всех и не поздравляю.
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16.04.2021 07:16 Відповісти
отвлекают людей всякой фигнёй, что б меньше думали о внутренних проблемах...
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16.04.2021 07:39 Відповісти
Глупости... Хочешь мира, готовься к войне... У нас как не было гражданской обороны, так и нет. А, тем более, бомбоубуежищ. Так что, граждане, далеко не убежишь и никуда не спрячешься
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16.04.2021 09:36 Відповісти
КМДА оновила карту бомбосховищ у Києві - Цензор.НЕТ 3794
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16.04.2021 07:41 Відповісти
Геніально!
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16.04.2021 07:51 Відповісти
Бачте, яка фігня, 73%. Війна, котра при Порошенку здавалася далекою і навіть прикольною, раптом при Зеленському стала дуже близькою і анітрохи не прикольною.
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16.04.2021 07:44 Відповісти
Вони думали шо хуже нібудіт.
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16.04.2021 07:53 Відповісти
Это путен так люто "ненавидит" порошенко. Пока тот был у корыта, путена все устраивало. А когда сывочолого отогнали, то он сразу полез в Украину
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16.04.2021 07:56 Відповісти
Порошенка відігнали, а тебе підпустили!? Слава *****?
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16.04.2021 08:29 Відповісти
Та КАЗЬОЛ твій товстожопий

Порох, як і Зєля
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16.04.2021 09:08 Відповісти
От козла слышно 🤣
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16.04.2021 09:29 Відповісти
КМДА оновила карту бомбосховищ у Києві - Цензор.НЕТ 4300
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16.04.2021 07:57 Відповісти
Забавно.
Хотел бы я посмотреть, сколько смогут высидеть работники КГГА в подвале моего дома, на котором написано "Бомбоубежище".

Шоб вы понимали, когда чистят канализационные трубы, все, что из них сливается, никто не убирает, о чем уже неоднократно сообщалось в то же КГГА. Т.е. подвал заполнен говном. В подвале дома на 13 подъездов сейчас можно найти трупы многолетней давности потому, что большая часть этого подвала вобще не проверяется и долго была в открытом доступе.

Но это не мешает чиновникам отчитаться о том, что бомбоубежище есть и оно в порядке.
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16.04.2021 08:32 Відповісти
И зачем качественно делать дороги, эти "патриоты" спишут потом все на руки на.
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16.04.2021 08:45 Відповісти
Ганьбище!! Кияни практично не захищені!!! Особливо Троєщина та лівий берег. Ну що тут скажеш...Проср**и як завжди турботу про населення. 7 років війна, а у нас гроші витрачають на прикраси міст,мурали та т.п.
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16.04.2021 09:30 Відповісти
Ну киянам хоч карту бомьосховищ намалювали, та ще й кольорову , по іншим містам і цього не зробили.
Якщо такими темпами і надалі будуть громадянською обороною займатися, то років через 300 може пару сховищ у пристойному вигляді і з'явиться.
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16.04.2021 10:34 Відповісти
 
 