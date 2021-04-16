КМДА оновила карту бомбосховищ у Києві. КАРТА

Для укриття населення Києва від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру створено фонд захисних споруд цивільної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Фонд включає сховища цивільного захисту, підземний простір метрополітену, підвальні приміщення житлових будинків, підземні паркінги та інші споруди підземного простору, які можуть бути тимчасово використані для укриття населення.

Керівники організацій та власники вищезгаданих споруд за необхідності забезпечать вільний доступ для укриття.

Для зручності інформування населення Київська міська державна адміністрація оновила карту, де вказано адресні місця укриттів у підземному просторі.

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