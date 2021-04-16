КМДА оновила карту бомбосховищ у Києві. КАРТА
Для укриття населення Києва від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру створено фонд захисних споруд цивільної оборони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.
Фонд включає сховища цивільного захисту, підземний простір метрополітену, підвальні приміщення житлових будинків, підземні паркінги та інші споруди підземного простору, які можуть бути тимчасово використані для укриття населення.
Керівники організацій та власники вищезгаданих споруд за необхідності забезпечать вільний доступ для укриття.
Для зручності інформування населення Київська міська державна адміністрація оновила карту, де вказано адресні місця укриттів у підземному просторі.
Топ коментарі
+9 Порохобандерівець
показати весь коментар16.04.2021 07:44 Відповісти Посилання
+4 Світлана Штойко
показати весь коментар16.04.2021 08:29 Відповісти Посилання
+3 товарищ Маузер 2
показати весь коментар16.04.2021 07:39 Відповісти Посилання
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Порох, як і Зєля
Хотел бы я посмотреть, сколько смогут высидеть работники КГГА в подвале моего дома, на котором написано "Бомбоубежище".
Шоб вы понимали, когда чистят канализационные трубы, все, что из них сливается, никто не убирает, о чем уже неоднократно сообщалось в то же КГГА. Т.е. подвал заполнен говном. В подвале дома на 13 подъездов сейчас можно найти трупы многолетней давности потому, что большая часть этого подвала вобще не проверяется и долго была в открытом доступе.
Но это не мешает чиновникам отчитаться о том, что бомбоубежище есть и оно в порядке.
Якщо такими темпами і надалі будуть громадянською обороною займатися, то років через 300 може пару сховищ у пристойному вигляді і з'явиться.