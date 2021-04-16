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Новости Коронавирус и карантин
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Степанов о карантине на Пасху и майские: Будет особый режим

Степанов о карантине на Пасху и майские: Будет особый режим

Глава Минздрава Максим Степанов прокомментировал возможность введения усиленных ограничений на Пасху и на майские праздники из-за коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал министр в программе "Сегодня Вечером" на канале "Украина 24".

"Мы сейчас в Киеве видим положительную динамику, как и в целом по стране. Две недели назад я говорил, что мы 15 апреля выйдем на пик. Сейчас у нас две области уже вышли из красной зоны — Ивано-Франковская и Закарпатская. А в Киеве видим положительную динамику. Чтобы она продолжалась и чтобы мы 30 апреля сделали смягчение карантина, все зависит от нас всех, без преувеличения. Если одна часть киевлян придерживается установленных правил, а другая — нет, тогда достаточно трудно снизить уровень заболеваемости и госпитализации", — сказал он.

Степанов ответил, будет ли Минздрав рекомендовать жесткие ограничения на пасхальные и майские праздники.

"Для нас важно, чтобы выполнялись те ограничения, которые есть. Конечно, будет особый режим, мы будем просить, обращаться к гражданам, чтобы уже начали делать, ограничивали контакты по возможности, большие скопления людей. Британский и южноафриканский штаммы сверхагрессивные, очень тяжелое течение болезни", — сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Возможен формат Пасхи онлайн": Ляшко рассказал, какие могут быть ограничения на праздник

карантин (16729) Пасха (378) праздник (1691) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Положительная динамика??? Да люди заражаются и болеют десятками тысяч только на востоке - Днепровская, Запорожская, Донецкая области!! Но зелёные макаки подделывают статистику и гундят, что все хорошо. Провести вакцинацию они не в состоянии, поэтому решили - а пусть дохнут!!
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16.04.2021 07:57 Ответить
+3
Парашные попы уже готовят "причастие" перед Пасхой. Одной ложкой. Типа заразе не подвласно, бо святое. }{уйло ведёт бактериологическую войну с Украиной, а лохи заразу дальше разносят.
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16.04.2021 07:27 Ответить
+3
Филиал рпц фсб в Украине всё равно будет устраивать свои шабаши. У них гундяй излечит от всех болезней.
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16.04.2021 07:29 Ответить
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Парашные попы уже готовят "причастие" перед Пасхой. Одной ложкой. Типа заразе не подвласно, бо святое. }{уйло ведёт бактериологическую войну с Украиной, а лохи заразу дальше разносят.
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16.04.2021 07:27 Ответить
Филиал рпц фсб в Украине всё равно будет устраивать свои шабаши. У них гундяй излечит от всех болезней.
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16.04.2021 07:29 Ответить
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16.04.2021 07:42 Ответить
И будет массовый забег с пасками. Для Онуфрия, Тимошенко(Кирилла), зеленского(клоуна) эпидемия - не помеха. Ну, бежать так бежать, я им помашу рукой....
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16.04.2021 07:38 Ответить
Мде, кролик уже не торт
Степанов про карантин на Великдень і травневі: Буде особливий режим - Цензор.НЕТ 1333
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16.04.2021 07:51 Ответить
Положительная динамика??? Да люди заражаются и болеют десятками тысяч только на востоке - Днепровская, Запорожская, Донецкая области!! Но зелёные макаки подделывают статистику и гундят, что все хорошо. Провести вакцинацию они не в состоянии, поэтому решили - а пусть дохнут!!
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16.04.2021 07:57 Ответить
Положительная потому что положили на закупку необходимого количества. Динамика потому что уровень заболеваемости растет.
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16.04.2021 09:09 Ответить
Ага..жиды будут отдыхать в элитных заведениях и отдыхают на песах...а гоям особый режим...шоб даже на дачу не выехать...
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16.04.2021 08:08 Ответить
Не поливайте брудом РПЦ , адже наш "мудрий нарід" святкує всі свята не з усім православним та католицьким християнським світом , за своїм рідним календарем , а з свинособаками Гуні Московського , по лживому , покрученому календарі за яким вже давно ніхто не живе . Навіть свинособаки за парєбріком .
Але : "Чому ми досі не в ЄС ? , Чому ми досі не в НАТО ? "
Думаю тому , що від 90% "мудрого наріду" , досі смердить московським болотом .
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16.04.2021 08:12 Ответить
Тому що нарот дурнуватий, ще Тарас Шевченко ! Був би розумним - всі до нього в союзники набивались би ! Календар тут зовсім ні до чого. Тут як указці https://fable.in.ua/shhob-muzikantom-buti-tak-potribne-umene-po-bajkami-i-a-krilova/ А. Крилова - "Квартет":А ви, друзі, як не сідаєте, усе в музиканти не годитеся".
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16.04.2021 09:39 Ответить
Курточнік , це те , що треба першим розчавити і розмазати . Кажу як думаю : в мене він асоціюється з словом вбивця .
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16.04.2021 08:20 Ответить
Карантин и локдаун наносит непоправимый вред здоровью и умственному развитию детей, особенно подростков лишенных необходимого им общения со сверстниками, занятий спортом. И все это намного хуже короновируса. Наши дети закрыты в своих квартирах, портят себе мозги Интернетом и дистанционным обучением. Невообразимо страдают! Люди опомнитесь, что вы делаете! Вы уродуете психику детей
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16.04.2021 08:53 Ответить
Верьте в ковид и всеисцеляющую треединную вакцинацию и вы обретете спасение.
Пора и ковид от гусударства отделять бо добром это не кончится. Диспуты даже в церкви есть. А в степашкиной епархии это табу. Одичали с этим ковидом других болезней и проблем просто нет
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16.04.2021 08:55 Ответить
откройте все маЦковицко-гУндяевские Гадюшники, может козломордо-одичалые после облизования паши "мерседеса" и онуфрия передохнут сами.....
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16.04.2021 09:37 Ответить
Положитєльная дінаміка це коли всі положили на крантин?
В маршрутки заходь вільно без перепусток, епіцентр працює, спортзали реформа закрили вікна чорними тряпками і тренуються, електрички забиті безмасочниками...

І хворих нікуди покласти(
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16.04.2021 09:49 Ответить
я лично не боюсь короновируса...я лично не заболею..!!!!Каждый пусть думает о своей защите от вируса...тогда все будет хорошо...!!!..ЭТО ГРИПП И ОН НЕ ЛЮБИТ ПРОФИЛАКТИКИ и щелочной среды..ТАК ГОВРИЛ ВЕЛИКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ СВЕТИЛА---НЕУМЫВАКИН.......Маски и вирусностель человек..ВОТ ВАМ И КОРОНОВИРУС......Мы на масках размнжаем короновирус...!!!!!
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16.04.2021 14:46 Ответить
А у некоторых, на Мальдивах, карантина никакого не будет!
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16.04.2021 10:03 Ответить
 
 