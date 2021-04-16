Степанов о карантине на Пасху и майские: Будет особый режим
Глава Минздрава Максим Степанов прокомментировал возможность введения усиленных ограничений на Пасху и на майские праздники из-за коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал министр в программе "Сегодня Вечером" на канале "Украина 24".
"Мы сейчас в Киеве видим положительную динамику, как и в целом по стране. Две недели назад я говорил, что мы 15 апреля выйдем на пик. Сейчас у нас две области уже вышли из красной зоны — Ивано-Франковская и Закарпатская. А в Киеве видим положительную динамику. Чтобы она продолжалась и чтобы мы 30 апреля сделали смягчение карантина, все зависит от нас всех, без преувеличения. Если одна часть киевлян придерживается установленных правил, а другая — нет, тогда достаточно трудно снизить уровень заболеваемости и госпитализации", — сказал он.
Степанов ответил, будет ли Минздрав рекомендовать жесткие ограничения на пасхальные и майские праздники.
"Для нас важно, чтобы выполнялись те ограничения, которые есть. Конечно, будет особый режим, мы будем просить, обращаться к гражданам, чтобы уже начали делать, ограничивали контакты по возможности, большие скопления людей. Британский и южноафриканский штаммы сверхагрессивные, очень тяжелое течение болезни", — сказал он.
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Але : "Чому ми досі не в ЄС ? , Чому ми досі не в НАТО ? "
Думаю тому , що від 90% "мудрого наріду" , досі смердить московським болотом .
Пора и ковид от гусударства отделять бо добром это не кончится. Диспуты даже в церкви есть. А в степашкиной епархии это табу. Одичали с этим ковидом других болезней и проблем просто нет
В маршрутки заходь вільно без перепусток, епіцентр працює, спортзали реформа закрили вікна чорними тряпками і тренуються, електрички забиті безмасочниками...
І хворих нікуди покласти(