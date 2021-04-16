Степанов о карантине на Пасху и майские: Будет особый режим

Глава Минздрава Максим Степанов прокомментировал возможность введения усиленных ограничений на Пасху и на майские праздники из-за коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал министр в программе "Сегодня Вечером" на канале "Украина 24".

"Мы сейчас в Киеве видим положительную динамику, как и в целом по стране. Две недели назад я говорил, что мы 15 апреля выйдем на пик. Сейчас у нас две области уже вышли из красной зоны — Ивано-Франковская и Закарпатская. А в Киеве видим положительную динамику. Чтобы она продолжалась и чтобы мы 30 апреля сделали смягчение карантина, все зависит от нас всех, без преувеличения. Если одна часть киевлян придерживается установленных правил, а другая — нет, тогда достаточно трудно снизить уровень заболеваемости и госпитализации", — сказал он.

Степанов ответил, будет ли Минздрав рекомендовать жесткие ограничения на пасхальные и майские праздники.

"Для нас важно, чтобы выполнялись те ограничения, которые есть. Конечно, будет особый режим, мы будем просить, обращаться к гражданам, чтобы уже начали делать, ограничивали контакты по возможности, большие скопления людей. Британский и южноафриканский штаммы сверхагрессивные, очень тяжелое течение болезни", — сказал он.

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