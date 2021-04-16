Степанов про карантин на Великдень і травневі: Буде особливий режим
Глава МОЗ Максим Степанов прокоментував можливість запровадження посилених обмежень на Великдень і на травневі свята через коронавірус.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів міністр у програмі "Сьогодні Увечері" на каналі "Україна 24".
"Ми зараз у Києві бачимо позитивну динаміку, як і загалом по країні. Два тижні тому я казав, що ми 15 квітня вийдемо на пік. Зараз у нас дві області вже вийшли з червоної зони – Івано-Франківська і Закарпатська. А в Києві бачимо позитивну динаміку. Щоб вона продовжувалася і щоб ми 30 квітня зробили пом’якшення карантинних обмежень, все залежить від нас усіх, без перебільшення. Якщо одна частина киян дотримується встановлених правил, а інша – ні, тоді досить важко знизити рівень захворюваності та госпіталізації", - сказав він.
Степанов відповів, чи буде МОЗ рекомендувати жорсткіші обмеження на великодні й травневі свята.
"Для нас важливо, щоб виконувались ті обмеження, які є. Звичайно, буде особливий режим, ми будемо просити, звертатися до громадян, щоб вже почали робити, обмежували контакти за можливості, великі скупчення людей. Британський і південноафриканський штами надагресивні, дуже важкий перебіг хвороби", - сказав він.
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Але : "Чому ми досі не в ЄС ? , Чому ми досі не в НАТО ? "
Думаю тому , що від 90% "мудрого наріду" , досі смердить московським болотом .
Пора и ковид от гусударства отделять бо добром это не кончится. Диспуты даже в церкви есть. А в степашкиной епархии это табу. Одичали с этим ковидом других болезней и проблем просто нет
В маршрутки заходь вільно без перепусток, епіцентр працює, спортзали реформа закрили вікна чорними тряпками і тренуються, електрички забиті безмасочниками...
І хворих нікуди покласти(