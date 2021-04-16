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Новини Коронавірус і карантин
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Степанов про карантин на Великдень і травневі: Буде особливий режим

Степанов про карантин на Великдень і травневі: Буде особливий режим

Глава МОЗ Максим Степанов прокоментував можливість запровадження посилених обмежень на Великдень і на травневі свята через коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів міністр у програмі "Сьогодні Увечері" на каналі "Україна 24".

"Ми зараз у Києві бачимо позитивну динаміку, як і загалом по країні. Два тижні тому я казав, що ми 15 квітня вийдемо на пік. Зараз у нас дві області вже вийшли з червоної зони – Івано-Франківська і Закарпатська. А в Києві бачимо позитивну динаміку. Щоб вона продовжувалася і щоб ми 30 квітня зробили пом’якшення карантинних обмежень, все залежить від нас усіх, без перебільшення. Якщо одна частина киян дотримується встановлених правил, а інша – ні, тоді досить важко знизити рівень захворюваності та госпіталізації", - сказав він.

Степанов відповів, чи буде МОЗ рекомендувати жорсткіші обмеження на великодні й травневі свята.

"Для нас важливо, щоб виконувались ті обмеження, які є. Звичайно, буде особливий режим, ми будемо просити, звертатися до громадян, щоб вже почали робити, обмежували контакти за можливості, великі скупчення людей. Британський і південноафриканський штами надагресивні, дуже важкий перебіг хвороби", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Можливий формат Великодня онлайн": Ляшко розповів, які можуть бути обмеження на свято

Автор: 

карантин (18172) Великдень (361) свято (682) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Положительная динамика??? Да люди заражаются и болеют десятками тысяч только на востоке - Днепровская, Запорожская, Донецкая области!! Но зелёные макаки подделывают статистику и гундят, что все хорошо. Провести вакцинацию они не в состоянии, поэтому решили - а пусть дохнут!!
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16.04.2021 07:57 Відповісти
+3
Парашные попы уже готовят "причастие" перед Пасхой. Одной ложкой. Типа заразе не подвласно, бо святое. }{уйло ведёт бактериологическую войну с Украиной, а лохи заразу дальше разносят.
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16.04.2021 07:27 Відповісти
+3
Филиал рпц фсб в Украине всё равно будет устраивать свои шабаши. У них гундяй излечит от всех болезней.
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16.04.2021 07:29 Відповісти
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Парашные попы уже готовят "причастие" перед Пасхой. Одной ложкой. Типа заразе не подвласно, бо святое. }{уйло ведёт бактериологическую войну с Украиной, а лохи заразу дальше разносят.
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16.04.2021 07:27 Відповісти
Филиал рпц фсб в Украине всё равно будет устраивать свои шабаши. У них гундяй излечит от всех болезней.
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16.04.2021 07:29 Відповісти
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16.04.2021 07:42 Відповісти
И будет массовый забег с пасками. Для Онуфрия, Тимошенко(Кирилла), зеленского(клоуна) эпидемия - не помеха. Ну, бежать так бежать, я им помашу рукой....
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16.04.2021 07:38 Відповісти
Мде, кролик уже не торт
Степанов про карантин на Великдень і травневі: Буде особливий режим - Цензор.НЕТ 1333
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16.04.2021 07:51 Відповісти
Положительная динамика??? Да люди заражаются и болеют десятками тысяч только на востоке - Днепровская, Запорожская, Донецкая области!! Но зелёные макаки подделывают статистику и гундят, что все хорошо. Провести вакцинацию они не в состоянии, поэтому решили - а пусть дохнут!!
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16.04.2021 07:57 Відповісти
Положительная потому что положили на закупку необходимого количества. Динамика потому что уровень заболеваемости растет.
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16.04.2021 09:09 Відповісти
Ага..жиды будут отдыхать в элитных заведениях и отдыхают на песах...а гоям особый режим...шоб даже на дачу не выехать...
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16.04.2021 08:08 Відповісти
Не поливайте брудом РПЦ , адже наш "мудрий нарід" святкує всі свята не з усім православним та католицьким християнським світом , за своїм рідним календарем , а з свинособаками Гуні Московського , по лживому , покрученому календарі за яким вже давно ніхто не живе . Навіть свинособаки за парєбріком .
Але : "Чому ми досі не в ЄС ? , Чому ми досі не в НАТО ? "
Думаю тому , що від 90% "мудрого наріду" , досі смердить московським болотом .
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16.04.2021 08:12 Відповісти
Тому що нарот дурнуватий, ще Тарас Шевченко ! Був би розумним - всі до нього в союзники набивались би ! Календар тут зовсім ні до чого. Тут як указці https://fable.in.ua/shhob-muzikantom-buti-tak-potribne-umene-po-bajkami-i-a-krilova/ А. Крилова - "Квартет":А ви, друзі, як не сідаєте, усе в музиканти не годитеся".
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16.04.2021 09:39 Відповісти
Курточнік , це те , що треба першим розчавити і розмазати . Кажу як думаю : в мене він асоціюється з словом вбивця .
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16.04.2021 08:20 Відповісти
Карантин и локдаун наносит непоправимый вред здоровью и умственному развитию детей, особенно подростков лишенных необходимого им общения со сверстниками, занятий спортом. И все это намного хуже короновируса. Наши дети закрыты в своих квартирах, портят себе мозги Интернетом и дистанционным обучением. Невообразимо страдают! Люди опомнитесь, что вы делаете! Вы уродуете психику детей
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16.04.2021 08:53 Відповісти
Верьте в ковид и всеисцеляющую треединную вакцинацию и вы обретете спасение.
Пора и ковид от гусударства отделять бо добром это не кончится. Диспуты даже в церкви есть. А в степашкиной епархии это табу. Одичали с этим ковидом других болезней и проблем просто нет
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16.04.2021 08:55 Відповісти
откройте все маЦковицко-гУндяевские Гадюшники, может козломордо-одичалые после облизования паши "мерседеса" и онуфрия передохнут сами.....
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16.04.2021 09:37 Відповісти
Положитєльная дінаміка це коли всі положили на крантин?
В маршрутки заходь вільно без перепусток, епіцентр працює, спортзали реформа закрили вікна чорними тряпками і тренуються, електрички забиті безмасочниками...

І хворих нікуди покласти(
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16.04.2021 09:49 Відповісти
я лично не боюсь короновируса...я лично не заболею..!!!!Каждый пусть думает о своей защите от вируса...тогда все будет хорошо...!!!..ЭТО ГРИПП И ОН НЕ ЛЮБИТ ПРОФИЛАКТИКИ и щелочной среды..ТАК ГОВРИЛ ВЕЛИКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ СВЕТИЛА---НЕУМЫВАКИН.......Маски и вирусностель человек..ВОТ ВАМ И КОРОНОВИРУС......Мы на масках размнжаем короновирус...!!!!!
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16.04.2021 14:46 Відповісти
А у некоторых, на Мальдивах, карантина никакого не будет!
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16.04.2021 10:03 Відповісти
 
 