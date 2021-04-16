Северный поток-2" - это сложный вопрос. Всегда был против него, - Байден.

Президент США Джо Байден заявил, что связанные с темой строительства газопровода "Северный поток 2" вопросы являются сложными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылко на Итерфакс-Украина.

"Северный поток - это сложный вопрос, который затрагивает наших союзников в Европе", - сказал Байден, отвечая на вопрос относительно санкций за "Северный поток 2".

Он отметил, что уже в течение долгого времени выступает против него: "Я с самого начала был против, еще до того, как стал вице-президентом (при Бараке Обаме. - Ред.)".

При этом Байден указал, что вопрос о реакции на "Северный поток 2" "по-прежнему обсуждается". Он не стал говорить, готов ли вводить дальнейшие санкции.

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