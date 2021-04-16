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Новости Санкции против России
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"Северный поток-2" - это сложный вопрос. Всегда был против него, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что связанные с темой строительства газопровода "Северный поток 2" вопросы являются сложными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылко на Итерфакс-Украина.

"Северный поток - это сложный вопрос, который затрагивает наших союзников в Европе", - сказал Байден, отвечая на вопрос относительно санкций за "Северный поток 2".

Он отметил, что уже в течение долгого времени выступает против него: "Я с самого начала был против, еще до того, как стал вице-президентом (при Бараке Обаме. - Ред.)".

При этом Байден указал, что вопрос о реакции на "Северный поток 2" "по-прежнему обсуждается". Он не стал говорить, готов ли вводить дальнейшие санкции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина будет непоправимо ослаблена, как только Россия запустит "Северный поток-2", - Резников

Байден Джо (2795) россия (96192) санкции (11471) Северный поток (1458)


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Топ комментарии
+6
Шрёдеру это расскажи.
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16.04.2021 08:40 Ответить
+6
Чаще всего и наркошам сложно объяснить вредность того, что им предлагают наркодиллеры.
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16.04.2021 08:44 Ответить
+4
Что и требовалось доказать, бабло всегда побеждает зло.
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16.04.2021 08:33 Ответить
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Ми теж!
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16.04.2021 08:31 Ответить
Мистер Байденко,дайте шанс Мавзолейному быдлу встать с кален...
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16.04.2021 08:31 Ответить
Немцы не прогнулись. В первый раз такое.
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16.04.2021 08:32 Ответить
Шрёдеру это расскажи.
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16.04.2021 08:40 Ответить
"Северный поток-2" - это сложный вопрос. Всегда был против него, - Байден - Цензор.НЕТ 7448 Санкции это шанс выжитЬ Путлеру не убийце...
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16.04.2021 08:33 Ответить
Что и требовалось доказать, бабло всегда побеждает зло.
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16.04.2021 08:33 Ответить
Северный поток-2" - это сложный вопрос. Всегда был против него, - Байден.
Шо значит был?
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16.04.2021 08:35 Ответить
значит, что СП2 достроят в ближайшее время и ЕСЛИ ВДРУГ ГТС Украины не сможет транспортировать по своей территории газ, ВЕСЬ его обьем в ЕВРОПУ можно прогнать через СП2.
Трамп-гад заморозил, а Байден-душка разморозил.
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16.04.2021 09:04 Ответить
Мо-ло-дець!
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16.04.2021 08:37 Ответить
Война идет восьмой год,Северное Дерьмо начали строить в апреле 2010 года,дабы обойти бандеровскую Украину план Новороссия Путлер нарисовал на Валдайском Форуме в 2012 году...Внимание вопрос,сколько бабла выложил Мавзолейный дурак в этот проект? Ответ почти 150 миллиардов долларов ...
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16.04.2021 08:40 Ответить
Президент США Джо Байден заявил, что связанные с темой строительства газопровода "Северный поток 2" вопросы являются сложными Источник: https://censor.net/ru/n3260064
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Сложные, потому, что сложно объяснить его вредность для ЕС.
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16.04.2021 08:40 Ответить
Чаще всего и наркошам сложно объяснить вредность того, что им предлагают наркодиллеры.
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16.04.2021 08:44 Ответить
👍
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16.04.2021 08:45 Ответить
Газ, не наркотик, а жизненная необходимость. Ну как вода, воздух.
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16.04.2021 08:52 Ответить
Отличие наркотика от лекарства тоже весьма тонкое.

Но покупать что-либо у врага человечества - это все равно, что брать наркоту у диллера.
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16.04.2021 13:31 Ответить
Норвегия, Катар, США и многие, многие другие с удовольствием поставят в ЕС столько газа, сколько ей нужно.

Надо покупать необходимое у надежных поставщиков, а не у террористов и шантажистов.
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16.04.2021 13:33 Ответить
правильно, против и это понятно, хрчет свой сжиженный продавать, а меркельи европа- хотят поток -2, это и газ и бизнес, только украина в глубокой жопе
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16.04.2021 08:44 Ответить
Михаил Крутихин крутой рабссиянский дядька в схемах газо-нефтяных баталий сказал дословно так : Этот проект уже не окупится никогда,мы опоздали ..Германия развивает бешеными темпами альтернативные источники энергетики...
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16.04.2021 08:46 Ответить
https://censor.net/ru/user/201477 В мавзолей тебе пора, или в психушку.
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16.04.2021 09:03 Ответить
Хе-хе. ВВП штату Каліфорнія більше ВВП запаребріка. Не можем повторить.
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16.04.2021 08:47 Ответить
//// (цитата)
Президент США Джо Байден, выступая с речью, посвящённой России, оговорился, произнося фамилию российского лидера Владимира Путина, но сразу исправил допущенную ошибку.
«Я также ясно дал понять президенту Клутину... Путину, что Соединённые Штаты непоколебимы в поддержке своих союзников и партнёров в Европе», - заявил глава Белого дома..........
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16.04.2021 08:49 Ответить
"Північний потік-2" - це складне питання. Завжди був проти нього, - Байден - Цензор.НЕТ 8354 Зелена энергетика Германии в этом году превысила 50% потребностей...
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16.04.2021 08:50 Ответить
І що то за « сложний вопрос» ??? Якщо маєш металеві яйця то ставь курва путена в позу Г і вирішуй питання !
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16.04.2021 08:50 Ответить
Джо Байден выступил с обращением, посвященным антироссийским санкциям

Самое важное:

- Россия вмешалась в американские выборы и аннексировала Крым. Санкции - это ответ на ее действия.

- Америка не хочет эскалации. Мы можем работать вместе, например недавно мы продлили договор СНВ-3. Диалог с Путиным возможен.

- Байден надеется на встречу с Путиным на саммите, где он обсудил бы противостояние с Ираном, Северной Кореей, борьбу с коронавирусом и прочее подобное

- США непоколебимы в поддержке своих европейских партнеров. Америка обеспокоена наращиванием военного присутствия на границе с Украиной

- Байден с самого начала, пока еще не был президентом, был противником "Северного потока-2", однако "это сложный вопрос".

- Если Россия будет угрожать безопасности США, они будут отвечать.
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16.04.2021 08:51 Ответить
"Північний потік-2" - це складне питання. Завжди був проти нього, - Байден - Цензор.НЕТ 6582 Газовые выхлопы сжирают Германию...
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16.04.2021 08:52 Ответить
Наш перекладач на Прямому щось інше молотив(((
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16.04.2021 08:52 Ответить
"Північний потік-2" - це складне питання. Завжди був проти нього, - Байден - Цензор.НЕТ 4344
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16.04.2021 08:57 Ответить
"Північний потік-2" - це складне питання. Завжди був проти нього, - Байден - Цензор.НЕТ 5313 Финно-угринский Крысин,удмурт
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16.04.2021 09:03 Ответить
Пив, плив, та на березі всрався. «США не намерены запускать цикл эскалации и конфликта с Россией. Мы хотим стабильных предсказуемых отношений»Байден
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16.04.2021 09:04 Ответить
Мавзолейные,так вы вяликароссы или вяликаруссы? Монголо-татарской орды Хана Батыя?Капец Шизанутые...Зашибись...
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16.04.2021 09:05 Ответить
ВВП США 38 триллионов долларов в год, ввп РАБссии танк СРАМата и подлодка Курск... Другими словами США производят продукции типа 38 РАБссий...
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16.04.2021 09:09 Ответить
Годовой бюджет штата Калифорния равен бюджету всей РАБссии... докатились вяликие обосранцы РАБссиянцы...
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16.04.2021 09:11 Ответить
В том районе была куча якорных морских мин времен первой и второй мировой войны. Одна такая мина "удачно" оказавшаяся рядом с этим газопроводом натолкнула бы немцев на большие сомнения в надежности этого канала поставки газа.
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16.04.2021 09:18 Ответить
Вчера Байден объявил о Чрезвычайно ситуации в США В СВЯЗИ С РАБССИЯНСКИМИ АТАКАМИ НА ГОСУДАРТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ США СО СТОРОНЫ РОССИЙСКИХ СПЕЦЛУЖБ И ХАКЕРОВ ГРУ РАБссии... Вы попали крысы кремлевские...10 крыс Путлера из посольства покидают территорию США Штирлицы блин
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16.04.2021 09:22 Ответить
Джо, так и скажи: немцы с )(уйлом меня уломали, санкций против СП-2 не будет. А то ходит вокруг да около, стесняется признаться, что прогнулся под немцев.
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16.04.2021 09:48 Ответить
это вопрос войны или мира
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16.04.2021 10:56 Ответить
 
 