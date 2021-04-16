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"Северный поток-2" - это сложный вопрос. Всегда был против него, - Байден
Президент США Джо Байден заявил, что связанные с темой строительства газопровода "Северный поток 2" вопросы являются сложными.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылко на Итерфакс-Украина.
"Северный поток - это сложный вопрос, который затрагивает наших союзников в Европе", - сказал Байден, отвечая на вопрос относительно санкций за "Северный поток 2".
Он отметил, что уже в течение долгого времени выступает против него: "Я с самого начала был против, еще до того, как стал вице-президентом (при Бараке Обаме. - Ред.)".
При этом Байден указал, что вопрос о реакции на "Северный поток 2" "по-прежнему обсуждается". Он не стал говорить, готов ли вводить дальнейшие санкции.
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+6 Garry Grant
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показать весь комментарий16.04.2021 08:33 Ответить Ссылка
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Шо значит был?
Трамп-гад заморозил, а Байден-душка разморозил.
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Сложные, потому, что сложно объяснить его вредность для ЕС.
Но покупать что-либо у врага человечества - это все равно, что брать наркоту у диллера.
Надо покупать необходимое у надежных поставщиков, а не у террористов и шантажистов.
Президент США Джо Байден, выступая с речью, посвящённой России, оговорился, произнося фамилию российского лидера Владимира Путина, но сразу исправил допущенную ошибку.
«Я также ясно дал понять президенту Клутину... Путину, что Соединённые Штаты непоколебимы в поддержке своих союзников и партнёров в Европе», - заявил глава Белого дома..........
Самое важное:
- Россия вмешалась в американские выборы и аннексировала Крым. Санкции - это ответ на ее действия.
- Америка не хочет эскалации. Мы можем работать вместе, например недавно мы продлили договор СНВ-3. Диалог с Путиным возможен.
- Байден надеется на встречу с Путиным на саммите, где он обсудил бы противостояние с Ираном, Северной Кореей, борьбу с коронавирусом и прочее подобное
- США непоколебимы в поддержке своих европейских партнеров. Америка обеспокоена наращиванием военного присутствия на границе с Украиной
- Байден с самого начала, пока еще не был президентом, был противником "Северного потока-2", однако "это сложный вопрос".
- Если Россия будет угрожать безопасности США, они будут отвечать.