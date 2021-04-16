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"Північний потік-2" - це складне питання. Завжди був проти нього, - Байден
Президент США Джо Байден заявив, що пов'язані з темою будівництва газопроводу "Північний потік-2" питання є складними.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Північний потік" - це складне питання, яке зачіпає наших союзників у Європі", - сказав Байден, відповідаючи на запитання щодо санкцій за "Північний потік-2".
Він зазначив, що вже протягом тривалого часу виступає проти нього: "Я від самого початку був проти, ще до того, як став віцепрезидентом (за Барака Обами. - Ред.)".
При цьому Байден вказав, що питання про реакцію на "Північний потік-2", "як і раніше, обговорюється". Він не став говорити, чи готовий запроваджувати подальші санкції.
Топ коментарі
+6 Garry Grant
показати весь коментар16.04.2021 08:40 Відповісти Посилання
+6 Герхард
показати весь коментар16.04.2021 08:44 Відповісти Посилання
+4 Александр #481404
показати весь коментар16.04.2021 08:33 Відповісти Посилання
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Шо значит был?
Трамп-гад заморозил, а Байден-душка разморозил.
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Сложные, потому, что сложно объяснить его вредность для ЕС.
Но покупать что-либо у врага человечества - это все равно, что брать наркоту у диллера.
Надо покупать необходимое у надежных поставщиков, а не у террористов и шантажистов.
Президент США Джо Байден, выступая с речью, посвящённой России, оговорился, произнося фамилию российского лидера Владимира Путина, но сразу исправил допущенную ошибку.
«Я также ясно дал понять президенту Клутину... Путину, что Соединённые Штаты непоколебимы в поддержке своих союзников и партнёров в Европе», - заявил глава Белого дома..........
Самое важное:
- Россия вмешалась в американские выборы и аннексировала Крым. Санкции - это ответ на ее действия.
- Америка не хочет эскалации. Мы можем работать вместе, например недавно мы продлили договор СНВ-3. Диалог с Путиным возможен.
- Байден надеется на встречу с Путиным на саммите, где он обсудил бы противостояние с Ираном, Северной Кореей, борьбу с коронавирусом и прочее подобное
- США непоколебимы в поддержке своих европейских партнеров. Америка обеспокоена наращиванием военного присутствия на границе с Украиной
- Байден с самого начала, пока еще не был президентом, был противником "Северного потока-2", однако "это сложный вопрос".
- Если Россия будет угрожать безопасности США, они будут отвечать.