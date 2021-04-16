"Північний потік-2" - це складне питання. Завжди був проти нього, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що пов'язані з темою будівництва газопроводу "Північний потік-2" питання є складними.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Північний потік" - це складне питання, яке зачіпає наших союзників у Європі", - сказав Байден, відповідаючи на запитання щодо санкцій за "Північний потік-2".

Він зазначив, що вже протягом тривалого часу виступає проти нього: "Я від самого початку був проти, ще до того, як став віцепрезидентом (за Барака Обами. - Ред.)".

При цьому Байден вказав, що питання про реакцію на "Північний потік-2", "як і раніше, обговорюється". Він не став говорити, чи готовий запроваджувати подальші санкції.

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