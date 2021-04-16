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Новости Коронавирус и карантин
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Вирус стал более агрессивным. У нас летальность на уровне 2%, - Степанов

Вирус стал более агрессивным. У нас летальность на уровне 2%, - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, почему не уменьшается смертность от коронавируса в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр рассказал в программе "Сегодня Вечером" на канале "Украина 24".

"По госпитализации тяжелых больных нет проблем. У нас почти с 78 тыс. коек по стране под COVID-19 на утро сегодня занято 46 тыс. Проблем с койками нет. Смерть каждого человека - это трагедия. У нас летальность на уровне 2%. Этот вирус более агрессивен. Вообще эта третья волна - подавляющее большинство людей болеют британским штаммом", - сказал он.

Также Степанов прокомментировал информацию зрителя о том, что больных не хотят брать в больницу.

"Мне нужен каждый конкретный случай. У нас огромная система здравоохранения, которая построена по принципу... Все эти больницы - за них отвечает местная власть. У них есть владельцы, которые назначают врачей. То, что вы сейчас читаете, это не предусмотрено ни одним, даже теоретически, нормативным документом. Наоборот, есть обязательства госпитализировать людей, если есть соответствующие показания. Сатурация 85 - это обязательная госпитализация. Поэтому мы вынуждены иногда разбираться в каждом конкретном случае. Только таким образом, к сожалению, мы можем выстраивать эту систему", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов о карантине на Пасху и майские: Будет особый режим

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
Стєпанов 2%.
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16.04.2021 09:02 Ответить
+1
_А ведь науковцы прогнозировали обратное, что станет более прирученным, домашним человеку.
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16.04.2021 09:03 Ответить
+1
Всі ковідокритики чомусь різко міняють свої погляди, коли їх підключають до ШВЛ )
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16.04.2021 09:23 Ответить
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Стєпанов 2%.
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16.04.2021 09:02 Ответить
_А ведь науковцы прогнозировали обратное, что станет более прирученным, домашним человеку.
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16.04.2021 09:03 Ответить
Понимаете, если любую болезнь не лечить, то риск умереть повышается.
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16.04.2021 10:41 Ответить
Так і рік тому була 2%....
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16.04.2021 09:04 Ответить
так отож. данеужеле
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16.04.2021 10:30 Ответить
Якщо рахувати по-степанівськи, летальність буде зростати, а не падати, як в інших країнах. Насправді з їх https://covid19.rnbo.gov.ua/ власних офіційних цифірь виходить зараз не 2, а 2,6% = (Померло 39 096) / (Померло 39 096 + Одужало 1 465 820)*100%. А Степанови ділять померлих на кількість усіх інфікованих, з яких до півмільйона ще хворіють з невідомим результатом.
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16.04.2021 10:58 Ответить
Этот Степанов напоминает мне случай на огородах. Мужик зажёг кучу бурьяна и ветер понёс дым на бабкин огород. И эта транда как начала орать - "повертай ёго повертай, чого ты на мене направыв". Вот так и Степанов, орёт, а сделать ничего не может.
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16.04.2021 09:23 Ответить
Всі ковідокритики чомусь різко міняють свої погляди, коли їх підключають до ШВЛ )
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16.04.2021 09:23 Ответить
Так намалюйте цифру 0,2%, ви ж чемпіони. Хто вірить вашій статистиці? Мої друзі всі перехворіли і ні один не звертався в лікарню.
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16.04.2021 09:24 Ответить
У них і пальта за десятки тисяч, і костюми не дуже дешевші за пальта. А що у нас, рядових українців? Степанов говорити соромиться?
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16.04.2021 09:43 Ответить
Може просто таки цей вірус до нас вже дійшов, а не ті простуди, що ви видавали за ковід-19?
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16.04.2021 10:14 Ответить
Если второй год смертность от вируса повышается это значит только одно - все ваши протоколы лечения на него не действуют. Человек остается один на один в борьбе с вирусом.
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16.04.2021 10:37 Ответить
дебільність у тебе підвищилася, дурню пачкатий
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16.04.2021 11:45 Ответить
 
 