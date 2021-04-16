Вирус стал более агрессивным. У нас летальность на уровне 2%, - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, почему не уменьшается смертность от коронавируса в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр рассказал в программе "Сегодня Вечером" на канале "Украина 24".

"По госпитализации тяжелых больных нет проблем. У нас почти с 78 тыс. коек по стране под COVID-19 на утро сегодня занято 46 тыс. Проблем с койками нет. Смерть каждого человека - это трагедия. У нас летальность на уровне 2%. Этот вирус более агрессивен. Вообще эта третья волна - подавляющее большинство людей болеют британским штаммом", - сказал он.

Также Степанов прокомментировал информацию зрителя о том, что больных не хотят брать в больницу.

"Мне нужен каждый конкретный случай. У нас огромная система здравоохранения, которая построена по принципу... Все эти больницы - за них отвечает местная власть. У них есть владельцы, которые назначают врачей. То, что вы сейчас читаете, это не предусмотрено ни одним, даже теоретически, нормативным документом. Наоборот, есть обязательства госпитализировать людей, если есть соответствующие показания. Сатурация 85 - это обязательная госпитализация. Поэтому мы вынуждены иногда разбираться в каждом конкретном случае. Только таким образом, к сожалению, мы можем выстраивать эту систему", - сказал он.

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