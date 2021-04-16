Вірус став більш агресивним. У нас летальність на рівні 2%, - Степанов

Глава МОЗ Максим Степанов розповів, чому не зменшується смертність від коронавірусу в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр розповів у програмі "Сьогодні Ввечері" на каналі "Україна 24".

"Щодо госпіталізації важких хворих немає проблеми. У нас майже із 78 тис. ліжок по країні під COVID-19 на ранок сьогодні зайнято 46 тисяч. Проблем з ліжками немає. Смерть кожної людини – це трагедія. У нас летальність на рівні 2%. Цей вірус агресивніший. Взагалі ця третя хвиля – переважна більшість людей хворіють на британський штам", - сказав він.

Також Степанов прокоментував інформацію глядача про те, що хворих не хочуть брати в лікарню.

"Мені треба кожний конкретний випадок. У нас величезна система охорони здоров’я, яка побудована за принципом… Всі ці лікарні - за них відповідає місцева влада. У них є власники, які призначають лікарів. Те, що ви зараз читаєте, це не передбачено жодним, навіть теоретично, нормативним документом. Навпаки, є зобов’язання госпіталізовувати людей, якщо є відповідні показання. Сатурація 85 – це обов’язкова госпіталізація. Тому ми вимушені інколи розбиратися в кожному конкретному випадку. Лише в такий спосіб, на жаль, ми можемо вибудовувати цю систему", - сказав він.

Також читайте: Степанов про карантин на Великдень і травневі: Буде особливий режим