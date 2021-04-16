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Новини Коронавірус і карантин
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Вірус став більш агресивним. У нас летальність на рівні 2%, - Степанов

Вірус став більш агресивним. У нас летальність на рівні 2%, - Степанов

Глава МОЗ Максим Степанов розповів, чому не зменшується смертність від коронавірусу в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр розповів у програмі "Сьогодні Ввечері" на каналі "Україна 24".

"Щодо госпіталізації важких хворих немає проблеми. У нас майже із 78 тис. ліжок по країні під COVID-19 на ранок сьогодні зайнято 46 тисяч. Проблем з ліжками немає. Смерть кожної людини – це трагедія. У нас летальність на рівні 2%. Цей вірус агресивніший. Взагалі ця третя хвиля – переважна більшість людей хворіють на британський штам", - сказав він.

Також Степанов прокоментував інформацію глядача про те, що хворих не хочуть брати в лікарню.

"Мені треба кожний конкретний випадок. У нас величезна система охорони здоров’я, яка побудована за принципом… Всі ці лікарні - за них відповідає місцева влада. У них є власники, які призначають лікарів. Те, що ви зараз читаєте, це не передбачено жодним, навіть теоретично, нормативним документом. Навпаки, є зобов’язання госпіталізовувати людей, якщо є відповідні показання. Сатурація 85 – це обов’язкова госпіталізація. Тому ми вимушені інколи розбиратися в кожному конкретному випадку. Лише в такий спосіб, на жаль, ми можемо вибудовувати цю систему", - сказав він.

Також читайте: Степанов про карантин на Великдень і травневі: Буде особливий режим

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
Стєпанов 2%.
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16.04.2021 09:02 Відповісти
+1
_А ведь науковцы прогнозировали обратное, что станет более прирученным, домашним человеку.
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16.04.2021 09:03 Відповісти
+1
Всі ковідокритики чомусь різко міняють свої погляди, коли їх підключають до ШВЛ )
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16.04.2021 09:23 Відповісти
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Стєпанов 2%.
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16.04.2021 09:02 Відповісти
_А ведь науковцы прогнозировали обратное, что станет более прирученным, домашним человеку.
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16.04.2021 09:03 Відповісти
Понимаете, если любую болезнь не лечить, то риск умереть повышается.
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16.04.2021 10:41 Відповісти
Так і рік тому була 2%....
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16.04.2021 09:04 Відповісти
так отож. данеужеле
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16.04.2021 10:30 Відповісти
Якщо рахувати по-степанівськи, летальність буде зростати, а не падати, як в інших країнах. Насправді з їх https://covid19.rnbo.gov.ua/ власних офіційних цифірь виходить зараз не 2, а 2,6% = (Померло 39 096) / (Померло 39 096 + Одужало 1 465 820)*100%. А Степанови ділять померлих на кількість усіх інфікованих, з яких до півмільйона ще хворіють з невідомим результатом.
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16.04.2021 10:58 Відповісти
Этот Степанов напоминает мне случай на огородах. Мужик зажёг кучу бурьяна и ветер понёс дым на бабкин огород. И эта транда как начала орать - "повертай ёго повертай, чого ты на мене направыв". Вот так и Степанов, орёт, а сделать ничего не может.
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16.04.2021 09:23 Відповісти
Всі ковідокритики чомусь різко міняють свої погляди, коли їх підключають до ШВЛ )
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16.04.2021 09:23 Відповісти
Так намалюйте цифру 0,2%, ви ж чемпіони. Хто вірить вашій статистиці? Мої друзі всі перехворіли і ні один не звертався в лікарню.
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16.04.2021 09:24 Відповісти
У них і пальта за десятки тисяч, і костюми не дуже дешевші за пальта. А що у нас, рядових українців? Степанов говорити соромиться?
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16.04.2021 09:43 Відповісти
Може просто таки цей вірус до нас вже дійшов, а не ті простуди, що ви видавали за ковід-19?
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16.04.2021 10:14 Відповісти
Если второй год смертность от вируса повышается это значит только одно - все ваши протоколы лечения на него не действуют. Человек остается один на один в борьбе с вирусом.
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16.04.2021 10:37 Відповісти
дебільність у тебе підвищилася, дурню пачкатий
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16.04.2021 11:45 Відповісти
 
 