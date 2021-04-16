Офис Макрона перед встречей с Зеленским: "Суверенитет Украины находится под угрозой"
"Суверенитет Украины находится под угрозой" на фоне нынешнего масштабного стягивания Россией войск к границам.
Об этом заявили в офисе французского лидера Эмманюэля Макрона перед его сегодняшней встречей в Париже с украинским коллегой Владимиром Зеленским пишет AFP, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Вся наша работа направлена на то, чтобы избежать эскалации и разрядить напряженность", – передает агентство заявление из Елисейского дворца.
Сегодня, 16 апреля, пройдут трехсторонние переговоры Зеленского, Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая присоединится к их беседе по видеосвязи.
Перед тем, в 11:30 по Киеву, Макрон и Меркель побеседуют по видеосвязи с главой Китая Си Цзиньпином. Старт встречи Макрон-Зеленский намечен на 14:15, а примерно в 16:00 к ним подключится из Берлина канцлер.
Зеленский посещал Париж в апреле 2019-го (будучи кандидатом в президенты), в июне того же года (уже президентом), и в декабре – на Парижском саммите нормандской четверки.
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Пора заканчивать с этими "играми".
Да? Да. Нет? Тогда заявить о намерении восстановить ядерный потенциал.
******* эти шлюхи европейские со своим ******.
Ядерный потенциал можно восстановить за кредиты лицемерных сволочей или внутренние займы у https://censor.net/ru/user/486364 В течении 10-ти лет пол зарплаты получать облигациями внутреннего "ядерного" займа. Что вы выбираете?
и на АЭС их не обогатим ?
и не склепаем с десяток средств доставки ? да всё это давно надо было втихаря сделать..
Все вирусологи сегодня проснулись физиками ядерщиками.
https://versia.ru/ukraina-mozhet-vosstanovit-proizvodstvo-yadernogo-oruzhiya «Может ли Украина создать тактический ядерный боезаряд?» - поинтересовались у члена экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктора Мураховского. «В принципе может, - ответил эксперт. - Но в этом случае она сразу нарушит положения договора о нераспространении ядерного оружия».С технической стороны проблем нет. В КБ «Южное» знаменитую «Сатану» разрабатывали, СС-20. А тут какая-то фитюлька малой дальности - чепуха!
Т.е. сразу начинают вспоминать про договоры. О технической и финансовой стороне вопроса даже речь не заводят.
формула очень простая - обкладывать пуйла санкциями и материально-технически поддерживать Украину - другого выхода нет
Дочка Путена поступает в институт. Конкурс огромный - 50 институтов на одну дочку.
Уже давно потеряли!
п.с.
Тим більше, французькі ЗМІ нещодавно розповсюдили інформацію, що французька сторона сама зацікавлена в надання Україні винищувачів Rafaleі:
Французькі ЗМІ: Макрон запропонує винищувачі Rafale Україні https://mil.in.ua/uk/news/frantsuzki-zmi-makron-zaproponuye-vynyshhuvachi-rafale-********/