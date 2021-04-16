Офис Макрона перед встречей с Зеленским: "Суверенитет Украины находится под угрозой"

"Суверенитет Украины находится под угрозой" на фоне нынешнего масштабного стягивания Россией войск к границам.

Об этом заявили в офисе французского лидера Эмманюэля Макрона перед его сегодняшней встречей в Париже с украинским коллегой Владимиром Зеленским пишет AFP, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Вся наша работа направлена на то, чтобы избежать эскалации и разрядить напряженность", – передает агентство заявление из Елисейского дворца.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Меркель присоединится к переговорам Макрона и Зеленского, - Кулеба

Сегодня, 16 апреля, пройдут трехсторонние переговоры Зеленского, Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая присоединится к их беседе по видеосвязи.

Перед тем, в 11:30 по Киеву, Макрон и Меркель побеседуют по видеосвязи с главой Китая Си Цзиньпином. Старт встречи Макрон-Зеленский намечен на 14:15, а примерно в 16:00 к ним подключится из Берлина канцлер.

Зеленский посещал Париж в апреле 2019-го (будучи кандидатом в президенты), в июне того же года (уже президентом), и в декабре – на Парижском саммите нормандской четверки.