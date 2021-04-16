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Новости Агрессия России против Украины
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Офис Макрона перед встречей с Зеленским: "Суверенитет Украины находится под угрозой"

Офис Макрона перед встречей с Зеленским:

"Суверенитет Украины находится под угрозой" на фоне нынешнего масштабного стягивания Россией войск к границам.

Об этом заявили в офисе французского лидера Эмманюэля Макрона перед его сегодняшней встречей в Париже с украинским коллегой Владимиром Зеленским пишет AFP, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Вся наша работа направлена на то, чтобы избежать эскалации и разрядить напряженность", – передает агентство заявление из Елисейского дворца.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Меркель присоединится к переговорам Макрона и Зеленского, - Кулеба

Сегодня, 16 апреля, пройдут трехсторонние переговоры Зеленского, Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая присоединится к их беседе по видеосвязи.

Перед тем, в 11:30 по Киеву, Макрон и Меркель побеседуют по видеосвязи с главой Китая Си Цзиньпином. Старт встречи Макрон-Зеленский намечен на 14:15, а примерно в 16:00 к ним подключится из Берлина канцлер.

Зеленский посещал Париж в апреле 2019-го (будучи кандидатом в президенты), в июне того же года (уже президентом), и в декабре – на Парижском саммите нормандской четверки.

Автор: 

Зеленский Владимир (20873) россия (96192) Франция (3544) Макрон Эмманюэль (1361)


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Топ комментарии
+13
Лицемерная сволочь.
Пора заканчивать с этими "играми".
Да? Да. Нет? Тогда заявить о намерении восстановить ядерный потенциал.
******* эти шлюхи европейские со своим ******.
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16.04.2021 09:18 Ответить
+6
Интересно,что потребуют эти еврошлюхи взамен за "суверенитет" на этот раз?
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16.04.2021 09:17 Ответить
+6
А вот как относятся к подобного рода заявлении кацапы.

https://versia.ru/ukraina-mozhet-vosstanovit-proizvodstvo-yadernogo-oruzhiya «Может ли Украина создать тактический ядерный боезаряд?» - поинтересовались у члена экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктора Мураховского. «В принципе может, - ответил эксперт. - Но в этом случае она сразу нарушит положения договора о нераспространении ядерного оружия».С технической стороны проблем нет. В КБ «Южное» знаменитую «Сатану» разрабатывали, СС-20. А тут какая-то фитюлька малой дальности - чепуха!
Т.е. сразу начинают вспоминать про договоры. О технической и финансовой стороне вопроса даже речь не заводят.
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16.04.2021 10:07 Ответить
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Офис Макрона перед встречей с Зеленским: "Суверенитет Украины находится под угрозой" - Цензор.НЕТ 8917
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16.04.2021 09:16 Ответить
Интересно,что потребуют эти еврошлюхи взамен за "суверенитет" на этот раз?
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16.04.2021 09:17 Ответить
Левобережье - московитам, правобережье - укрепленный европейский вал..
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16.04.2021 11:53 Ответить
Воду в Крым и отказ от НАТО
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16.04.2021 12:03 Ответить
та і вам зарано розслаблятись.
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16.04.2021 09:17 Ответить
Лицемерная сволочь.
Пора заканчивать с этими "играми".
Да? Да. Нет? Тогда заявить о намерении восстановить ядерный потенциал.
******* эти шлюхи европейские со своим ******.
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16.04.2021 09:18 Ответить
заявить о намерении восстановить ядерный потенциал.
Ядерный потенциал можно восстановить за кредиты лицемерных сволочей или внутренние займы у https://censor.net/ru/user/486364 В течении 10-ти лет пол зарплаты получать облигациями внутреннего "ядерного" займа. Что вы выбираете?
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16.04.2021 09:29 Ответить
Евгений Аврорин, научный руководитель Российского федерального ядерного центра - Всероссийского НИИ технической физики (город Снежинск), действительный член РАН:.....Но когда мы у себя в центре проводили анализ на предмет того, какие государства могут создать ядерное оружие, то пришли к следующему выводу: сегодня это по силам абсолютно любому промышленно развитому государству. Требуется только политическое решение. Вся информация вполне доступна, ничего неизвестного нет. Вопрос только в технологии и вложении определенных финансовых средств.... В то же время чтобы получить несколько килограммов урана, необходимого для производства ядерного оружия, таких устройств много и не нужно. Дорого, повторюсь, стоит лишь массовое производство.
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16.04.2021 09:39 Ответить
и что,мы в Желтых Водах 20 кг урана не нароем ?
и на АЭС их не обогатим ?
и не склепаем с десяток средств доставки ? да всё это давно надо было втихаря сделать..
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16.04.2021 09:42 Ответить
Убедили, как два пальца.
Все вирусологи сегодня проснулись физиками ядерщиками.
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16.04.2021 10:36 Ответить
А вот как относятся к подобного рода заявлении кацапы.

https://versia.ru/ukraina-mozhet-vosstanovit-proizvodstvo-yadernogo-oruzhiya «Может ли Украина создать тактический ядерный боезаряд?» - поинтересовались у члена экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктора Мураховского. «В принципе может, - ответил эксперт. - Но в этом случае она сразу нарушит положения договора о нераспространении ядерного оружия».С технической стороны проблем нет. В КБ «Южное» знаменитую «Сатану» разрабатывали, СС-20. А тут какая-то фитюлька малой дальности - чепуха!
Т.е. сразу начинают вспоминать про договоры. О технической и финансовой стороне вопроса даже речь не заводят.
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16.04.2021 10:07 Ответить
именно
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16.04.2021 11:52 Ответить
""Вся наша работа направлена на то, чтобы избежать эскалации и разрядить напряженность", - передает агентство заявление из Елисейского дворца. Источник: https://censor.net/ru/n3260076"

формула очень простая - обкладывать пуйла санкциями и материально-технически поддерживать Украину - другого выхода нет
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16.04.2021 09:18 Ответить
Этого недостаточно.
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16.04.2021 09:25 Ответить
это то на что можно реально рассчитывать, размещать у нас свой контингент французы точно не будут
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16.04.2021 09:32 Ответить
Офис Макрона перед встречей с Зеленским: "Суверенитет Украины находится под угрозой" - Цензор.НЕТ 8572
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16.04.2021 09:19 Ответить
Много платят?
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16.04.2021 09:26 Ответить
там же написано - $
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16.04.2021 11:54 Ответить
Какой нафиг "под угрозой"!? Он уже восемь лет как нарушен...
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16.04.2021 09:24 Ответить
Кац предлагает сдаться.
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16.04.2021 09:26 Ответить
Старый анекдот:


Дочка Путена поступает в институт. Конкурс огромный - 50 институтов на одну дочку.
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16.04.2021 09:28 Ответить
разрядить напряженность это для зебизян означает - взять в рот у путина или дать воду в Крым?
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16.04.2021 09:31 Ответить
сумма вариантов..
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16.04.2021 11:55 Ответить
Суверените́т - независимость государства во внешних делах и верховенство государственной власти во внутренних делах.

Уже давно потеряли!
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16.04.2021 09:41 Ответить
Офис любителя старых кляч, сделает все, чтобы демонтировать суверенитет Украины над рядом областей в пользу парашии, как это у них успешно получилось в Грузии.
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16.04.2021 09:55 Ответить
Президент України Володимир Зеленський має вимагати від Франції надання нашій держави ( з локалізаціє. їх виробництва в Україні). в лізинг винищувачі Rafaleі, для заміни радянських МіГ-29.
п.с.
Тим більше, французькі ЗМІ нещодавно розповсюдили інформацію, що французька сторона сама зацікавлена в надання Україні винищувачів Rafaleі:
Французькі ЗМІ: Макрон запропонує винищувачі Rafale Україні https://mil.in.ua/uk/news/frantsuzki-zmi-makron-zaproponuye-vynyshhuvachi-rafale-********/
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16.04.2021 10:22 Ответить
Да, но это только то, что готовы предложить лягушатники. От Украины они требуют (точнее это требование пуйла, но озвучит его микрон) - вода в Крым и отказ от НАТО
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16.04.2021 12:09 Ответить
От обеспокоенности геронтофила уже тошнит. От старой комсомолки тоже.
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16.04.2021 10:23 Ответить
Сцыкуны-французики набивают себе цену. Хотят, чтобы клоун начинал с поклонов пониже
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16.04.2021 14:39 Ответить
 
 