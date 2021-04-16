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Новини Агресія Росії проти України
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Офіс Макрона перед зустріччю із Зеленським: "Суверенітет України перебуває під загрозою"

Офіс Макрона перед зустріччю із Зеленським:

"Суверенітет України перебуває під загрозою" на тлі нинішнього масштабного стягування Росією військ до кордонів.

Про це заявили в офісі французького лідера Емманюеля Макрона перед його сьогоднішньою зустріччю в Парижі з українським колегою Володимиром Зеленським пише AFP, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Вся наша робота спрямована на те, щоб уникнути ескалації і розрядити напруженість", - передає агентство заяву з Єлисейського палацу.

Сьогодні, 16 квітня, відбудуться тристоронні переговори Зеленського, Макрона і канцлерки ФРН Ангели Меркель, яка приєднається до їхньої бесіди по відеозв'язку.

Перед тим, о 11:30 за Києвом, Макрон і Меркель поговорять по відеозв'язку з главою Китаю Сі Цзіньпіном. Старт зустрічі Макрон-Зеленський намічено на 14:15, а приблизно о 16:00 до них підключиться з Берліна канцлерка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трюдо і Меркель заявили про занепокоєння, у зв'язку з розміщенням армії РФ на кордоні з Україною

Зеленський відвідував Париж у квітні 2019-го (ще як кандидат у президенти), в червні того ж року (вже президентом), і в грудні - на Паризькому саміті нормандської четвірки.

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) росія (66070) Франція (3104) Макрон Емманюель (1515)


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Топ коментарі
+13
Лицемерная сволочь.
Пора заканчивать с этими "играми".
Да? Да. Нет? Тогда заявить о намерении восстановить ядерный потенциал.
******* эти шлюхи европейские со своим ******.
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16.04.2021 09:18 Відповісти
+6
Интересно,что потребуют эти еврошлюхи взамен за "суверенитет" на этот раз?
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16.04.2021 09:17 Відповісти
+6
А вот как относятся к подобного рода заявлении кацапы.

https://versia.ru/ukraina-mozhet-vosstanovit-proizvodstvo-yadernogo-oruzhiya «Может ли Украина создать тактический ядерный боезаряд?» - поинтересовались у члена экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктора Мураховского. «В принципе может, - ответил эксперт. - Но в этом случае она сразу нарушит положения договора о нераспространении ядерного оружия».С технической стороны проблем нет. В КБ «Южное» знаменитую «Сатану» разрабатывали, СС-20. А тут какая-то фитюлька малой дальности - чепуха!
Т.е. сразу начинают вспоминать про договоры. О технической и финансовой стороне вопроса даже речь не заводят.
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16.04.2021 10:07 Відповісти
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Офис Макрона перед встречей с Зеленским: "Суверенитет Украины находится под угрозой" - Цензор.НЕТ 8917
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16.04.2021 09:16 Відповісти
Интересно,что потребуют эти еврошлюхи взамен за "суверенитет" на этот раз?
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16.04.2021 09:17 Відповісти
Левобережье - московитам, правобережье - укрепленный европейский вал..
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16.04.2021 11:53 Відповісти
Воду в Крым и отказ от НАТО
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16.04.2021 12:03 Відповісти
та і вам зарано розслаблятись.
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16.04.2021 09:17 Відповісти
Лицемерная сволочь.
Пора заканчивать с этими "играми".
Да? Да. Нет? Тогда заявить о намерении восстановить ядерный потенциал.
******* эти шлюхи европейские со своим ******.
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16.04.2021 09:18 Відповісти
заявить о намерении восстановить ядерный потенциал.
Ядерный потенциал можно восстановить за кредиты лицемерных сволочей или внутренние займы у https://censor.net/ru/user/486364 В течении 10-ти лет пол зарплаты получать облигациями внутреннего "ядерного" займа. Что вы выбираете?
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16.04.2021 09:29 Відповісти
Евгений Аврорин, научный руководитель Российского федерального ядерного центра - Всероссийского НИИ технической физики (город Снежинск), действительный член РАН:.....Но когда мы у себя в центре проводили анализ на предмет того, какие государства могут создать ядерное оружие, то пришли к следующему выводу: сегодня это по силам абсолютно любому промышленно развитому государству. Требуется только политическое решение. Вся информация вполне доступна, ничего неизвестного нет. Вопрос только в технологии и вложении определенных финансовых средств.... В то же время чтобы получить несколько килограммов урана, необходимого для производства ядерного оружия, таких устройств много и не нужно. Дорого, повторюсь, стоит лишь массовое производство.
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16.04.2021 09:39 Відповісти
и что,мы в Желтых Водах 20 кг урана не нароем ?
и на АЭС их не обогатим ?
и не склепаем с десяток средств доставки ? да всё это давно надо было втихаря сделать..
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16.04.2021 09:42 Відповісти
Убедили, как два пальца.
Все вирусологи сегодня проснулись физиками ядерщиками.
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16.04.2021 10:36 Відповісти
А вот как относятся к подобного рода заявлении кацапы.

https://versia.ru/ukraina-mozhet-vosstanovit-proizvodstvo-yadernogo-oruzhiya «Может ли Украина создать тактический ядерный боезаряд?» - поинтересовались у члена экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктора Мураховского. «В принципе может, - ответил эксперт. - Но в этом случае она сразу нарушит положения договора о нераспространении ядерного оружия».С технической стороны проблем нет. В КБ «Южное» знаменитую «Сатану» разрабатывали, СС-20. А тут какая-то фитюлька малой дальности - чепуха!
Т.е. сразу начинают вспоминать про договоры. О технической и финансовой стороне вопроса даже речь не заводят.
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16.04.2021 10:07 Відповісти
именно
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16.04.2021 11:52 Відповісти
""Вся наша работа направлена на то, чтобы избежать эскалации и разрядить напряженность", - передает агентство заявление из Елисейского дворца. Источник: https://censor.net/ru/n3260076"

формула очень простая - обкладывать пуйла санкциями и материально-технически поддерживать Украину - другого выхода нет
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16.04.2021 09:18 Відповісти
Этого недостаточно.
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16.04.2021 09:25 Відповісти
это то на что можно реально рассчитывать, размещать у нас свой контингент французы точно не будут
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16.04.2021 09:32 Відповісти
Офис Макрона перед встречей с Зеленским: "Суверенитет Украины находится под угрозой" - Цензор.НЕТ 8572
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16.04.2021 09:19 Відповісти
Много платят?
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16.04.2021 09:26 Відповісти
там же написано - $
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16.04.2021 11:54 Відповісти
Какой нафиг "под угрозой"!? Он уже восемь лет как нарушен...
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16.04.2021 09:24 Відповісти
Кац предлагает сдаться.
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16.04.2021 09:26 Відповісти
Старый анекдот:


Дочка Путена поступает в институт. Конкурс огромный - 50 институтов на одну дочку.
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16.04.2021 09:28 Відповісти
разрядить напряженность это для зебизян означает - взять в рот у путина или дать воду в Крым?
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16.04.2021 09:31 Відповісти
сумма вариантов..
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16.04.2021 11:55 Відповісти
Суверените́т - независимость государства во внешних делах и верховенство государственной власти во внутренних делах.

Уже давно потеряли!
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16.04.2021 09:41 Відповісти
Офис любителя старых кляч, сделает все, чтобы демонтировать суверенитет Украины над рядом областей в пользу парашии, как это у них успешно получилось в Грузии.
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16.04.2021 09:55 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський має вимагати від Франції надання нашій держави ( з локалізаціє. їх виробництва в Україні). в лізинг винищувачі Rafaleі, для заміни радянських МіГ-29.
п.с.
Тим більше, французькі ЗМІ нещодавно розповсюдили інформацію, що французька сторона сама зацікавлена в надання Україні винищувачів Rafaleі:
Французькі ЗМІ: Макрон запропонує винищувачі Rafale Україні https://mil.in.ua/uk/news/frantsuzki-zmi-makron-zaproponuye-vynyshhuvachi-rafale-********/
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16.04.2021 10:22 Відповісти
Да, но это только то, что готовы предложить лягушатники. От Украины они требуют (точнее это требование пуйла, но озвучит его микрон) - вода в Крым и отказ от НАТО
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16.04.2021 12:09 Відповісти
От обеспокоенности геронтофила уже тошнит. От старой комсомолки тоже.
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16.04.2021 10:23 Відповісти
Сцыкуны-французики набивают себе цену. Хотят, чтобы клоун начинал с поклонов пониже
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16.04.2021 14:39 Відповісти
 
 