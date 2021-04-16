Офіс Макрона перед зустріччю із Зеленським: "Суверенітет України перебуває під загрозою"

"Суверенітет України перебуває під загрозою" на тлі нинішнього масштабного стягування Росією військ до кордонів.

Про це заявили в офісі французького лідера Емманюеля Макрона перед його сьогоднішньою зустріччю в Парижі з українським колегою Володимиром Зеленським пише AFP, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Вся наша робота спрямована на те, щоб уникнути ескалації і розрядити напруженість", - передає агентство заяву з Єлисейського палацу.

Сьогодні, 16 квітня, відбудуться тристоронні переговори Зеленського, Макрона і канцлерки ФРН Ангели Меркель, яка приєднається до їхньої бесіди по відеозв'язку.

Перед тим, о 11:30 за Києвом, Макрон і Меркель поговорять по відеозв'язку з главою Китаю Сі Цзіньпіном. Старт зустрічі Макрон-Зеленський намічено на 14:15, а приблизно о 16:00 до них підключиться з Берліна канцлерка.

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Зеленський відвідував Париж у квітні 2019-го (ще як кандидат у президенти), в червні того ж року (вже президентом), і в грудні - на Паризькому саміті нормандської четвірки.