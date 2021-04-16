Офіс Макрона перед зустріччю із Зеленським: "Суверенітет України перебуває під загрозою"
"Суверенітет України перебуває під загрозою" на тлі нинішнього масштабного стягування Росією військ до кордонів.
Про це заявили в офісі французького лідера Емманюеля Макрона перед його сьогоднішньою зустріччю в Парижі з українським колегою Володимиром Зеленським пише AFP, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Вся наша робота спрямована на те, щоб уникнути ескалації і розрядити напруженість", - передає агентство заяву з Єлисейського палацу.
Сьогодні, 16 квітня, відбудуться тристоронні переговори Зеленського, Макрона і канцлерки ФРН Ангели Меркель, яка приєднається до їхньої бесіди по відеозв'язку.
Перед тим, о 11:30 за Києвом, Макрон і Меркель поговорять по відеозв'язку з главою Китаю Сі Цзіньпіном. Старт зустрічі Макрон-Зеленський намічено на 14:15, а приблизно о 16:00 до них підключиться з Берліна канцлерка.
Зеленський відвідував Париж у квітні 2019-го (ще як кандидат у президенти), в червні того ж року (вже президентом), і в грудні - на Паризькому саміті нормандської четвірки.
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Пора заканчивать с этими "играми".
Да? Да. Нет? Тогда заявить о намерении восстановить ядерный потенциал.
******* эти шлюхи европейские со своим ******.
Ядерный потенциал можно восстановить за кредиты лицемерных сволочей или внутренние займы у https://censor.net/ru/user/486364 В течении 10-ти лет пол зарплаты получать облигациями внутреннего "ядерного" займа. Что вы выбираете?
и на АЭС их не обогатим ?
и не склепаем с десяток средств доставки ? да всё это давно надо было втихаря сделать..
Все вирусологи сегодня проснулись физиками ядерщиками.
https://versia.ru/ukraina-mozhet-vosstanovit-proizvodstvo-yadernogo-oruzhiya «Может ли Украина создать тактический ядерный боезаряд?» - поинтересовались у члена экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктора Мураховского. «В принципе может, - ответил эксперт. - Но в этом случае она сразу нарушит положения договора о нераспространении ядерного оружия».С технической стороны проблем нет. В КБ «Южное» знаменитую «Сатану» разрабатывали, СС-20. А тут какая-то фитюлька малой дальности - чепуха!
Т.е. сразу начинают вспоминать про договоры. О технической и финансовой стороне вопроса даже речь не заводят.
формула очень простая - обкладывать пуйла санкциями и материально-технически поддерживать Украину - другого выхода нет
Дочка Путена поступает в институт. Конкурс огромный - 50 институтов на одну дочку.
Уже давно потеряли!
п.с.
Тим більше, французькі ЗМІ нещодавно розповсюдили інформацію, що французька сторона сама зацікавлена в надання Україні винищувачів Rafaleі:
Французькі ЗМІ: Макрон запропонує винищувачі Rafale Україні https://mil.in.ua/uk/news/frantsuzki-zmi-makron-zaproponuye-vynyshhuvachi-rafale-********/