"Северный поток-2" - это вопрос войны, а не бизнеса. Если его достроят проиграет не только Украина, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский расценивает вопрос строительства газопровода "Северный поток – 2", как энергетическую войну.
"Это энергетическая война. Как и в любой войне, нельзя воевать, если нет единства. Кто-то точно проиграет. Если "Северный поток – 2" достроят - не только Украина проиграет… Надо помнить - это не вопрос бизнеса, бизнеса Европы и России. Нет - это вопрос войны", - сказал Зеленский 13 апреля в интервью французской газете Le Figaro, текст которого опубликован на сайте главы государства в пятницу, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, эта война – гибридная, и она аналогична прежним газовым, энергетическим, продовольственным и вакцинным войнам.
На вопрос о перспективах "Северного потока-2" Зеленский ответил: "Есть два фактора. Первый - США. И второй - единство европейских стран. Я считаю, что санкционная политика США поможет Украине, и благодарен им за это. И тут у них открытая позиция. У европейских стран разная позиция. Россия пользуется этим".
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Это же надо , хитрожопый Кремль сначала подговорил США и Британию забрать у Украины ядерное оружие , подписался под меморандумом . А теперь воюет в Украине .
Верните ядерный чемоданчик , если не можете обеспечить Украине безопасность
А то: цуки, руки умыли и пиво пьют
ПУСТЬ мир видит , что Украина предательство ее интересов прощать не будет
В стране достаточно спецов, чтобы статус восстановить
Хватит играть в интеллигентов - уже на голову сели все « партнеры»
А где гарантия, что во время войны на взорвется какой нибудь энергоблок из 15 действующих в Украине? Германия явно не подумала об этом. Так ей стоит уже очень толсто намекнуть.
- АБЫ ДЕШЕВЛЕ !
Правда Зе?