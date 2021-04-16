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Новости Газовая война
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"Северный поток-2" - это вопрос войны, а не бизнеса. Если его достроят проиграет не только Украина, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский расценивает вопрос строительства газопровода "Северный поток – 2", как энергетическую войну.

"Это энергетическая война. Как и в любой войне, нельзя воевать, если нет единства. Кто-то точно проиграет. Если "Северный поток – 2" достроят - не только Украина проиграет… Надо помнить - это не вопрос бизнеса, бизнеса Европы и России. Нет - это вопрос войны", - сказал Зеленский 13 апреля в интервью французской газете Le Figaro, текст которого опубликован на сайте главы государства в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, эта война – гибридная, и она аналогична прежним газовым, энергетическим, продовольственным и вакцинным войнам.

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На вопрос о перспективах "Северного потока-2" Зеленский ответил: "Есть два фактора. Первый - США. И второй - единство европейских стран. Я считаю, что санкционная политика США поможет Украине, и благодарен им за это. И тут у них открытая позиция. У европейских стран разная позиция. Россия пользуется этим".

Автор: 

газопровод (831) Зеленский Владимир (20873) россия (96192) Северный поток (1458)


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Топ комментарии
+6
Возвращение ядерного статуса - неплохая идея и может неплохо расстроить разжиревших немецких бюргеров... Может и не совсем лох=))
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16.04.2021 10:24 Ответить
+5
Зе , не забудь сказать Макрону - или Украина в НАТО или пусть вернут ядерное оружие Украине
Это же надо , хитрожопый Кремль сначала подговорил США и Британию забрать у Украины ядерное оружие , подписался под меморандумом . А теперь воюет в Украине .
Верните ядерный чемоданчик , если не можете обеспечить Украине безопасность
А то: цуки, руки умыли и пиво пьют
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16.04.2021 10:20 Ответить
+2
В Украине давно пора обсуждать возвращение ядерного статуса в СМИ
ПУСТЬ мир видит , что Украина предательство ее интересов прощать не будет
В стране достаточно спецов, чтобы статус восстановить
Хватит играть в интеллигентов - уже на голову сели все « партнеры»
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16.04.2021 10:32 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Зе , не забудь сказать Макрону - или Украина в НАТО или пусть вернут ядерное оружие Украине
Это же надо , хитрожопый Кремль сначала подговорил США и Британию забрать у Украины ядерное оружие , подписался под меморандумом . А теперь воюет в Украине .
Верните ядерный чемоданчик , если не можете обеспечить Украине безопасность
А то: цуки, руки умыли и пиво пьют
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16.04.2021 10:20 Ответить
Возвращение ядерного статуса - неплохая идея и может неплохо расстроить разжиревших немецких бюргеров... Может и не совсем лох=))
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16.04.2021 10:24 Ответить
В Украине давно пора обсуждать возвращение ядерного статуса в СМИ
ПУСТЬ мир видит , что Украина предательство ее интересов прощать не будет
В стране достаточно спецов, чтобы статус восстановить
Хватит играть в интеллигентов - уже на голову сели все « партнеры»
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16.04.2021 10:32 Ответить
продам гараж без крыши...материалы есть
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16.04.2021 10:33 Ответить
Вам сюда https://www.olx.ua/nedvizhimost/garazhy-parkovki/prodazha-garazhey-parkovok/kiev/
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16.04.2021 10:36 Ответить
Шаурму цьому патріоту!
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16.04.2021 10:22 Ответить
Поток нужен Германии. Там золошлакоотвалы запрещены а в 2035 г. 75% потребления электроэнергии будет обеспечивать зелёная энергетика. Остальную энергию будут выдавать газотурбинные ТЭС. У газотурбинных установок низкий КПД и поэтому они потребляют много газа.
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16.04.2021 10:30 Ответить
Надо развалить рашу - и труба может работать без неё 😀😀😀
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16.04.2021 10:37 Ответить
Германия и так получает газ через Украину.
А где гарантия, что во время войны на взорвется какой нибудь энергоблок из 15 действующих в Украине? Германия явно не подумала об этом. Так ей стоит уже очень толсто намекнуть.
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16.04.2021 10:55 Ответить
Так они и хотят исключить эту возможность, через прямой канал
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16.04.2021 12:06 Ответить
тупому бюргеру пох что и как =

- АБЫ ДЕШЕВЛЕ !
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16.04.2021 10:38 Ответить
Лицемер.При тебе начали закупку электроэнергии из рашки и Белоруссии а они должны от газа отказаться ради нас???
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16.04.2021 10:40 Ответить
В этом случае есть классическая фраза: не учите меня лицемерить!
Правда Зе?
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16.04.2021 10:54 Ответить
Я не голосував за Зе і не їх фанат. Але сьогодні коли є ЗАГРОЗА державності України я підтримую всі прагнення Зе щодо захисту суверенітету. Перед загрозою вторгнення ерефії всім треба об'єднатись. А п'яту колону терміново ЗНЕШКОДИТИ А ТО БУДЕ НІЖ В СПИНУ. Бо їхні наративи в ВРУ, ЗМІ, ДІЇ ПРОДИКТОВАНІ МОСКВОЮ.
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16.04.2021 10:58 Ответить
Если его достроят вопрос жизнеспособности украинского государства будет стоить ровно столько на сколько мы его защитим. Даже если его не достроят и останется несколько километров , то московия то же пойдет в нападение,к примеру летом, газопроводы взорвут, транзит газа и поставка будет невозможна . Европа будет обеспокоена и озабоченна ,даст добро вместе со штатами его достроить чтобы согреть бедную европу (пишу с маленькой буквы, потому что продажные). И тоже время жизнеспособности украинского государства равно сколько простоим. Поэтому нагонят москали столько техники и солдат что патроны у нас закончатся. И если проиграем И тогда будет и вода и территории и бизнес для тейпов из Кавказа.
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16.04.2021 11:15 Ответить
Ммм, да ... "Логику" клоуна понять тяжело. Для Европы "Северный поток" это только и исключительно про бизнес, а оно встегивает что про "войну". Зачем? Лишний повод поржать над клоунской логикой?
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16.04.2021 11:21 Ответить
 
 