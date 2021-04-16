"Северный поток-2" - это вопрос войны, а не бизнеса. Если его достроят проиграет не только Украина, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский расценивает вопрос строительства газопровода "Северный поток – 2", как энергетическую войну.

"Это энергетическая война. Как и в любой войне, нельзя воевать, если нет единства. Кто-то точно проиграет. Если "Северный поток – 2" достроят - не только Украина проиграет… Надо помнить - это не вопрос бизнеса, бизнеса Европы и России. Нет - это вопрос войны", - сказал Зеленский 13 апреля в интервью французской газете Le Figaro, текст которого опубликован на сайте главы государства в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, эта война – гибридная, и она аналогична прежним газовым, энергетическим, продовольственным и вакцинным войнам.

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На вопрос о перспективах "Северного потока-2" Зеленский ответил: "Есть два фактора. Первый - США. И второй - единство европейских стран. Я считаю, что санкционная политика США поможет Украине, и благодарен им за это. И тут у них открытая позиция. У европейских стран разная позиция. Россия пользуется этим".