В Украину прибыла первая партия COVID-вакцины Pfizer. ВИДЕО
В Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса по глобальному механизму COVAX.
Спецрейс прибыл в Киев в аэропорт "Жуляны" и доставил первые 117 тысяч доз COVID-вакцины компаний Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию канала Прямой.
Это не все дозы вакцины Pfizer, которые должна получить Украина по механизму COVAX. До конца мая в страну должны привезти около 1,7 млн доз вакцин Pfizer и AstraZeneca южнокорейского производства.
В общем COVAX должен предоставить Украине 8 млн доз препаратов от разных производителей, которых хватит для вакцинации 4 млн украинцев.
Отметим, вакцина от Pfizer/BioNTech - это мРНК-вакцина. Механизм действия этой вакцины заключается в том, что она после введения учит клетки человека вырабатывать белок, который запускает иммунную реакцию в случае заражения коронавирусом. Вакцина Pfizer попала в список для экстренного использования ВОЗ и разрешена для экстренного использования в США, Великобритании, Канаде и ЕС. В Канаде вакцина Pfizer показала 95% эффективности среди лиц в возрасте от 16 лет.
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https://www.facebook.com/evgeny.istrebin?__cft__[0]=AZUk9CwQu5RPdLTRaIcliwGcjwnRwcy-************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Евгений Истребин https://www.facebook.com/evgeny.istrebin/posts/2173658932765415?__cft__[0]=AZUk9CwQu5RPdLTRaIcliwGcjwnRwcy-************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. · Новости нашего дурдома.
Львовская ОДА по согласованию с МОЗ начинает проводить эксперимент. В городе курорте Моршин решили вакцинировать все взрослое население. С учетом ранее проведенных вакцинаций для города с населением 4259 человек будет выделено 2400 доз Коронавака. Всего Львовская область получит 11230 доз Коронавака, 22% уйдет в Моршин.
По данным на 15 апреля в Львовской области люди старше 70 лет получили всего 5200 доз. Это на всю область.
Этот пост про приоритеты. 5200 вакцинировпнных пенсионера это 2% от общего числа лиц старше 70 лет.
2% - пожилых людей всего вакцинировано, но на это пофиг. Мы будем вакцинировать курорты !!! Во всех цивилизованных странах люди старше 80+ и 70+ в приоритете после медиков. А у нас 52 тыс уходит мусорам, 2,5 уезжает на курорт.
Летальность по данным НСЗУ
70-79 заболело 143742, умерло 11782, летальность 8,2%
80-89 заболело 46416, умерло 7247, летальность 15,6%
Думаю следующим надо вакцинировать Буковель, далее Затоку, Аркадию, Железный порт, Трускавец. А потом сразу все клубы и рестораны Кличка, следующими Эпицентры Гереги.
А пенсионеры пусть подождут, если доживут конечно. Простите за цинизм, но это страшная правда.
но питання в іншому, яким це літаком доправили вакцину?
адже це, навіть, не ан140
не ан 140, а, что это такое?
Та да, на выходных они предпочитают массово заражаться.
Сейчас сменили пластинку - сколько стоить будет, кого колоть первыми будут и т.д.
Переобуваются налету.
запуск двигунів забезпечує роботу гідравліки та рівнормірно розподіляє навантаження... тобто при запуску одного двигуна на двовинтовому літаку збільшується навантаження на робочий агретат удвічі, а рух вантажного судна ускладнюється...
питання, навіщо пілотові ускладнювати собі керування повітряним судном, якщо не сталася нештатна ситуація?
дружок, тобі нема чого вмикати
у яких випадках здійснюється контрольоване вимкнення одного або кількох двигунів багатомоторного літака?
порвало конченого... йди зашийся, туповата ти чорнорота