В Україну прибула перша партія COVID-вакцини Pfizer. ВIДЕО
В Україну прибула перша партія вакцини від коронавірусу через глобальний механізм COVAX.
Спецрейс прибув до Києва в аеропорт "Жуляни" і доставив перші 117 тисяч доз COVID-вакцини компаній Pfizer і BioNTech. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію каналу Прямий.
Це не всі дози вакцини Pfizer, які повинна отримати Україна за механізмом COVAX. До кінця травня в країну повинні привезти близько 1,7 млн доз вакцин Pfizer і AstraZeneca південнокорейського виробництва.
Загалом COVAX повинен надати Україні 8 млн доз препаратів від різних виробників, яких вистачить для вакцинації 4 млн українців.
Зазначимо, вакцина від Pfizer / BioNTech - це мРНК-вакцина. Механізм дії цієї вакцини полягає в тому, що вона після введення вчить клітини людини виробляти білок, який запускає імунну реакцію в разі зараження коронавірусом. Вакцина Pfizer потрапила в список для екстреного використання ВООЗ і дозволена для екстреного використання в США, Великої Британії, Канаді і ЄС. У Канаді вакцина Pfizer показала 95% ефективності серед осіб віком від 16 років.
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https://www.facebook.com/evgeny.istrebin?__cft__[0]=AZUk9CwQu5RPdLTRaIcliwGcjwnRwcy-************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Евгений Истребин https://www.facebook.com/evgeny.istrebin/posts/2173658932765415?__cft__[0]=AZUk9CwQu5RPdLTRaIcliwGcjwnRwcy-************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. · Новости нашего дурдома.
Львовская ОДА по согласованию с МОЗ начинает проводить эксперимент. В городе курорте Моршин решили вакцинировать все взрослое население. С учетом ранее проведенных вакцинаций для города с населением 4259 человек будет выделено 2400 доз Коронавака. Всего Львовская область получит 11230 доз Коронавака, 22% уйдет в Моршин.
По данным на 15 апреля в Львовской области люди старше 70 лет получили всего 5200 доз. Это на всю область.
Этот пост про приоритеты. 5200 вакцинировпнных пенсионера это 2% от общего числа лиц старше 70 лет.
2% - пожилых людей всего вакцинировано, но на это пофиг. Мы будем вакцинировать курорты !!! Во всех цивилизованных странах люди старше 80+ и 70+ в приоритете после медиков. А у нас 52 тыс уходит мусорам, 2,5 уезжает на курорт.
Летальность по данным НСЗУ
70-79 заболело 143742, умерло 11782, летальность 8,2%
80-89 заболело 46416, умерло 7247, летальность 15,6%
Думаю следующим надо вакцинировать Буковель, далее Затоку, Аркадию, Железный порт, Трускавец. А потом сразу все клубы и рестораны Кличка, следующими Эпицентры Гереги.
А пенсионеры пусть подождут, если доживут конечно. Простите за цинизм, но это страшная правда.
но питання в іншому, яким це літаком доправили вакцину?
адже це, навіть, не ан140
не ан 140, а, что это такое?
Та да, на выходных они предпочитают массово заражаться.
Сейчас сменили пластинку - сколько стоить будет, кого колоть первыми будут и т.д.
Переобуваются налету.
запуск двигунів забезпечує роботу гідравліки та рівнормірно розподіляє навантаження... тобто при запуску одного двигуна на двовинтовому літаку збільшується навантаження на робочий агретат удвічі, а рух вантажного судна ускладнюється...
питання, навіщо пілотові ускладнювати собі керування повітряним судном, якщо не сталася нештатна ситуація?
дружок, тобі нема чого вмикати
у яких випадках здійснюється контрольоване вимкнення одного або кількох двигунів багатомоторного літака?
порвало конченого... йди зашийся, туповата ти чорнорота