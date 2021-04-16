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Новини Коронавірус і карантин
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В Україну прибула перша партія COVID-вакцини Pfizer. ВIДЕО

В Україну прибула перша партія вакцини від коронавірусу через глобальний механізм COVAX.

Спецрейс прибув до Києва в аеропорт "Жуляни" і доставив перші 117 тисяч доз COVID-вакцини компаній Pfizer і BioNTech. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію каналу Прямий.

Це не всі дози вакцини Pfizer, які повинна отримати Україна за механізмом COVAX. До кінця травня в країну повинні привезти близько 1,7 млн ​​доз вакцин Pfizer і AstraZeneca південнокорейського виробництва.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": МОЗ пропонує "позичити" з програми медгарантій 6,5 млрд грн на закупівлю вакцини Pfizer. ДОКУМЕНТ

Загалом COVAX повинен надати Україні 8 млн доз препаратів від різних виробників, яких вистачить для вакцинації 4 млн українців.

Зазначимо, вакцина від Pfizer / BioNTech - це мРНК-вакцина. Механізм дії цієї вакцини полягає в тому, що вона після введення вчить клітини людини виробляти білок, який запускає імунну реакцію в разі зараження коронавірусом. Вакцина Pfizer потрапила в список для екстреного використання ВООЗ і дозволена для екстреного використання в США, Великої Британії, Канаді і ЄС. У Канаді вакцина Pfizer показала 95% ефективності серед осіб віком від 16 років.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Pfizer (202)


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Топ коментарі
+15
Пункты вакцинации сразу в Эпицентре откроют?
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16.04.2021 10:32 Відповісти
+9
Правда сначал провакцЫниют прислугу урода и приближенных к ним за доллары ессна
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16.04.2021 10:32 Відповісти
+8
Дешевле строить аэропорты возле эпицентров. Логистика будет проще.
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16.04.2021 10:32 Відповісти
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Пункты вакцинации сразу в Эпицентре откроют?
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16.04.2021 10:32 Відповісти
Зеленский обещал, что украинцы получат лучшую в мире вакцину и не соврал
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16.04.2021 10:34 Відповісти
Более того, недавно число полностью вакцинированных украинцев возросло в 5 раз! Как тебе это, Нетаньяху?
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16.04.2021 10:36 Відповісти
не пагана ідея
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16.04.2021 11:00 Відповісти
- попадание в яблочко:

https://www.facebook.com/evgeny.istrebin?__cft__[0]=AZUk9CwQu5RPdLTRaIcliwGcjwnRwcy-************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Евгений Истребин https://www.facebook.com/evgeny.istrebin/posts/2173658932765415?__cft__[0]=AZUk9CwQu5RPdLTRaIcliwGcjwnRwcy-************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. · Новости нашего дурдома.

Львовская ОДА по согласованию с МОЗ начинает проводить эксперимент. В городе курорте Моршин решили вакцинировать все взрослое население. С учетом ранее проведенных вакцинаций для города с населением 4259 человек будет выделено 2400 доз Коронавака. Всего Львовская область получит 11230 доз Коронавака, 22% уйдет в Моршин.

По данным на 15 апреля в Львовской области люди старше 70 лет получили всего 5200 доз. Это на всю область.

Этот пост про приоритеты. 5200 вакцинировпнных пенсионера это 2% от общего числа лиц старше 70 лет.

2% - пожилых людей всего вакцинировано, но на это пофиг. Мы будем вакцинировать курорты !!! Во всех цивилизованных странах люди старше 80+ и 70+ в приоритете после медиков. А у нас 52 тыс уходит мусорам, 2,5 уезжает на курорт.

Летальность по данным НСЗУ

70-79 заболело 143742, умерло 11782, летальность 8,2%
80-89 заболело 46416, умерло 7247, летальность 15,6%

Думаю следующим надо вакцинировать Буковель, далее Затоку, Аркадию, Железный порт, Трускавец. А потом сразу все клубы и рестораны Кличка, следующими Эпицентры Гереги.

А пенсионеры пусть подождут, если доживут конечно. Простите за цинизм, но это страшная правда.
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16.04.2021 16:12 Відповісти
Правда сначал провакцЫниют прислугу урода и приближенных к ним за доллары ессна
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16.04.2021 10:32 Відповісти
Тока те доллары слупят с налогоплательщиков...
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16.04.2021 10:42 Відповісти
так і треба, спочатку провакцинувати еліту країни і членів їх сімей, за тим депутутський корус, олігархів, можновладців, чиновників і генералітет...
но питання в іншому, яким це літаком доправили вакцину?
адже це, навіть, не ан140
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16.04.2021 10:43 Відповісти
и по чём будем продавать?
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16.04.2021 10:32 Відповісти
Дешевле строить аэропорты возле эпицентров. Логистика будет проще.
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16.04.2021 10:32 Відповісти
а на хера тут видео в которм ниче нет?
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16.04.2021 10:35 Відповісти
а мы, например, обратили внимание на самолёт...
не ан 140, а, что это такое?
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16.04.2021 10:46 Відповісти
Грузовичёк АТR-42-200F...польской авиакомпании Sprint Air....Переделанный с пассажирского.... Примерно такой же тип ..но побольше... и пассажирский ATR-72-600..в количестве четырёх штук во всю эксплуатируются в Украине авиакомпанией WINDROSE. А что Вас так возбудило в этом самолёте?
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16.04.2021 14:27 Відповісти
не мрия
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16.04.2021 15:02 Відповісти
А Вы думали ..что это Мрия?))))
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16.04.2021 18:35 Відповісти
раз пфайзер, так мрией...а то не ан-140 даже
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16.04.2021 19:39 Відповісти
то у журналістів нетерплячка.
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16.04.2021 11:01 Відповісти
А бубочка зустрічав?
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16.04.2021 10:35 Відповісти
А этого хватит на всех депутатов, министров, прокуроров и прочих прблатненных чинуш? Вы же не забывайте что у всех у них еще есть родственники!
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16.04.2021 10:36 Відповісти
Криминальных авторитетов в первую очередь!
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16.04.2021 11:54 Відповісти
Что-то мне кажется, что вся провластная ылита, которая не захотела прежним шмурдяком, который они привезли для простых людей, прививаться, сейчас выстроится в очередь. А народ как-то потом...
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16.04.2021 10:38 Відповісти
Нарид фуфлом и за деньги.
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16.04.2021 10:40 Відповісти
Наверное в первую очередь будут пфайзером стариков вакцинировать. Ведь правда?
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16.04.2021 10:39 Відповісти
Ага, вот этих
В Україну прибула перша партія COVID-вакцини Pfizer - Цензор.НЕТ 2653
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16.04.2021 10:43 Відповісти
Тю, а я знову подумав що Епіцентр привіз
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16.04.2021 10:40 Відповісти
Эпицентр меньше Ан-225 не возит. Мелочью не занимаются!!))))
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16.04.2021 14:28 Відповісти
питання на засипку: в яких клініках з*явиться це чудо, і па чьом???
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16.04.2021 10:41 Відповісти
короновак уже другий день не в усіх областях колеться, бо видно ще не розвезли. плюс на вихідних українці не ходять масово вакцинуватись, так що якщо і почнуть колоть, у понеділок і то області, які навкло Києва.
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16.04.2021 11:04 Відповісти
плюс на вихідних українці не ходять масово вакцинуватись

Та да, на выходных они предпочитают массово заражаться.
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16.04.2021 11:57 Відповісти
Механизм КОВАКС предполагает бесплатную вакцинацию населения беднейших стран... если не ошибаюсь...
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16.04.2021 11:56 Відповісти
Я так понимаю, что вакцина Pfizer для избранных. Иначе в таком мизерном количестве быть не может. Кто у нас "голубых кровей"? Посмотрим.
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16.04.2021 10:44 Відповісти
Ви читайте уважно, нам передали БЕЗКОШТОВНО по програмі ковакс як банановій республіці. Це ж ***** позор, допомога від Ковакс мала б бути мізерною в порівнянні з купленими вакцинами. Але у нас свій шлях, краще на дорогах розкрадемо...
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16.04.2021 15:11 Відповісти
И что??? Как это помешает вводить эту вакцину избранным??? Это вам нужно читать внимательно. Удачи
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17.04.2021 09:13 Відповісти
Раньше троли трындели - не привезет, все трындежь, вакцина расписана и продана уже минимум на десятилетия.
Сейчас сменили пластинку - сколько стоить будет, кого колоть первыми будут и т.д.
Переобуваются налету.
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16.04.2021 10:48 Відповісти
А теперь внимание! Сейчас мы увидим как выглядит торговля на крови. После того как окажется что дома престарелых битком забиты денежной братвой и чиновниками разных звеньев.
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16.04.2021 11:29 Відповісти
Літачок на одному двигуні сідав
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16.04.2021 11:42 Відповісти
..а літачок летить, чи рулить? Навіть не захотіли трошечки включити мозок.... щоб зрозуміти..що екіпаж виключив один двигун після посадки і рулить на одному..))))
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16.04.2021 14:33 Відповісти
так це не працює
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16.04.2021 18:38 Відповісти
.. а чому? На одному двигуні рулити неможливо? Чи Ви мали на увазі свій мозок?
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16.04.2021 18:41 Відповісти
можна... тільки навіщо? думай, мозок
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16.04.2021 20:46 Відповісти
..Ви даєте свому мозку команду..*думай!*!? Я то знаю..чому рулять на одному двигуні ... Але Ви справедливо дали команду своєму мозку. Але він, судячи по написаному Вами Вас не слухає....)))
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16.04.2021 23:58 Відповісти
Руління - переміщення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE повітряного судна по поверхні льотного поля https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC аеродрому за рахунок власної тяги двигуна(ів) і гвинтів...

запуск двигунів забезпечує роботу гідравліки та рівнормірно розподіляє навантаження... тобто при запуску одного двигуна на двовинтовому літаку збільшується навантаження на робочий агретат удвічі, а рух вантажного судна ускладнюється...
питання, навіщо пілотові ускладнювати собі керування повітряним судном, якщо не сталася нештатна ситуація?
дружок, тобі нема чого вмикати
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17.04.2021 08:52 Відповісти
..дурненьке!!! Я з 1978 року з першого курсантського польоту та по цей день.. знаю як і для чого це робиться. А те , що ти...дурнесеньке написав.... та ще й граматичними помилками .. демонструє... що тобі дійсно нема чого вмикати!!!)))) Ти ..дурненьке навіть не знаєш... що гідравлічні насоси працюють і від одного двигуна і НІЯКОГО ускладнення при рулінні на одному двигуні нема. Вага літака мала... вантаж легкий... покриття аеродрому якісне.... І до того... дурнесенький... авіаційна людина ніколи не напише ...навіщо пілотові ускладнювати собі керування повітряним судном, якщо не сталася нештатна ситуація?... Тому що на цьому літаку екіпаж... а не пілот. Авіаційна людина напише....навіщо екіпажу....чи командиру.. ускладнювати... Але ніколи не напише..пілотові..))))
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17.04.2021 12:29 Відповісти
окай, курсанте!
у яких випадках здійснюється контрольоване вимкнення одного або кількох двигунів багатомоторного літака?
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17.04.2021 12:35 Відповісти
а ще скажи, коли (у який момент) завершується "режим посадки"?
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17.04.2021 12:39 Відповісти
... а не пішов би ти на Х"й... сопля дурновата!!??)))) Ти хоть навчись питання ставити...Якщо я тобі напишу... у яких випадках виключається двигун... тобі години не хватить читати! Вікіпедії дурновате начиталося?!!)))))
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17.04.2021 13:36 Відповісти
..і навчись перекладати...Клоун!! Є поняття *етап посадки* а не "режим посадки"..)))))
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17.04.2021 13:55 Відповісти
хахахахах
порвало конченого... йди зашийся, туповата ти чорнорота
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17.04.2021 16:06 Відповісти
..бувай...дурню...)))
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17.04.2021 16:31 Відповісти
бувай, мавпо
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17.04.2021 19:34 Відповісти
Скажіть курточніку , що нас 40000000 .
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16.04.2021 15:51 Відповісти
Я вчора вакцинувався китайською. Безкоштовно.
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16.04.2021 16:04 Відповісти
 
 