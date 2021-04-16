В Україну прибула перша партія COVID-вакцини Pfizer. ВIДЕО

В Україну прибула перша партія вакцини від коронавірусу через глобальний механізм COVAX.

Спецрейс прибув до Києва в аеропорт "Жуляни" і доставив перші 117 тисяч доз COVID-вакцини компаній Pfizer і BioNTech. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію каналу Прямий.

Це не всі дози вакцини Pfizer, які повинна отримати Україна за механізмом COVAX. До кінця травня в країну повинні привезти близько 1,7 млн ​​доз вакцин Pfizer і AstraZeneca південнокорейського виробництва.

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Загалом COVAX повинен надати Україні 8 млн доз препаратів від різних виробників, яких вистачить для вакцинації 4 млн українців.

Зазначимо, вакцина від Pfizer / BioNTech - це мРНК-вакцина. Механізм дії цієї вакцини полягає в тому, що вона після введення вчить клітини людини виробляти білок, який запускає імунну реакцію в разі зараження коронавірусом. Вакцина Pfizer потрапила в список для екстреного використання ВООЗ і дозволена для екстреного використання в США, Великої Британії, Канаді і ЄС. У Канаді вакцина Pfizer показала 95% ефективності серед осіб віком від 16 років.