Адаптивный карантин помог избежать всеукраинского локдауна, - Степанов
Благодаря адаптивному карантину Украина избежала национального локдауна.
Об этом, выступая во время часа вопросов к правительству в парламенте заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
"Благодаря введению адаптивного карантина удалось избежать всеукраинского локдауна. Из трех регионов, которые находились в самой сложной ситуации, два, а именно Ивано-Франковская и Закарпатская области, вышли из "красной" зоны. Ситуация в Черновицкой области стабилизируется. Ситуация остается тяжелой в Киевской, Одесской, Львовской, Хмельницкой областях и городе Киеве", - отметил он.
Также Степанов напомнил, что в начале пандемии медицинская система Украины не была готова встречать такой вызов.
"Это был не Колосс на двух ногах, а последние дни Помпеи", - отметил Степанов.
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_ адаптивнее___
в Израиле 6.5 и уже всех провакцинировали.
И свою вакцину начинают тестировать.