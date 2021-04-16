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Новости Коронавирус и карантин
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Адаптивный карантин помог избежать всеукраинского локдауна, - Степанов

Адаптивный карантин помог избежать всеукраинского локдауна, - Степанов

Благодаря адаптивному карантину Украина избежала национального локдауна.

Об этом, выступая во время часа вопросов к правительству в парламенте заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Благодаря введению адаптивного карантина удалось избежать всеукраинского локдауна. Из трех регионов, которые находились в самой сложной ситуации, два, а именно Ивано-Франковская и Закарпатская области, вышли из "красной" зоны. Ситуация в Черновицкой области стабилизируется. Ситуация остается тяжелой в Киевской, Одесской, Львовской, Хмельницкой областях и городе Киеве", - отметил он.

Также Степанов напомнил, что в начале пандемии медицинская система Украины не была готова встречать такой вызов.

"Это был не Колосс на двух ногах, а последние дни Помпеи", - отметил Степанов.

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Автор: 

карантин (16729) медицина (2527) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
З пенсіонерами - треба знизити навантаження на пенсійний фонд.
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16.04.2021 10:49 Ответить
+2
Ціна питання - 400-500 трупів за добу, це 6 місце в світі і друге - в Європі. За таке "досягнення" треба четвертувати Стєпанова разом з його пальтішком. ЗІ Плато - плата за пальто.
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16.04.2021 10:42 Ответить
+1
"куртку брав на Куренівському секонді"...(с)
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16.04.2021 10:40 Ответить
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"куртку брав на Куренівському секонді"...(с)
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16.04.2021 10:40 Ответить
Kaк оно быстро стало выправляться когда пришло пояснение что бабок от МВФ не будет.
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16.04.2021 10:40 Ответить
Йди на хрін кацап!
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16.04.2021 10:42 Ответить
Ціна питання - 400-500 трупів за добу, це 6 місце в світі і друге - в Європі. За таке "досягнення" треба четвертувати Стєпанова разом з його пальтішком. ЗІ Плато - плата за пальто.
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16.04.2021 10:42 Ответить
ЧЕМ МЕНЬШЕ ЗНАЮТ СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ ТЕМ ВЫЧУРНЕЕ ОБЪЯСНЕНИЯ ДЛЯ НАРОДА

_ адаптивнее___
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16.04.2021 10:43 Ответить
У меня пол подъезда больных, а пол просто молчит.. Но то таке=)) В нас помаранчева))
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16.04.2021 10:45 Ответить
Поясните мне кто нибудь, с чем борется этот идиот? С эпидемией или с локдауном?
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16.04.2021 10:46 Ответить
З пенсіонерами - треба знизити навантаження на пенсійний фонд.
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16.04.2021 10:49 Ответить
С падением рейтинга Клоуна: введение "локдауна" - падение рейтинга центральной власти (и Клоуна иже с ними); введение "адаптивного карантина" - падение рейтинга мэров, которые его не вводили (ну и х. с ними!, они ж Бубочку не поддержали)
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16.04.2021 11:03 Ответить
избежать всеукраинского локдауна/ Строгость правил локдауна компенсируется необязательностью их исполнения.
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16.04.2021 10:48 Ответить
Осталось всё взрослое население Моршина осчастливить. Ну и поглядим- во что это выльется.
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16.04.2021 10:50 Ответить
Чотириста смертей за добу а він хвалиться. Феєричні нікчеми!!
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16.04.2021 10:55 Ответить
33 тысячи погибших, Степанов.
в Израиле 6.5 и уже всех провакцинировали.
И свою вакцину начинают тестировать.
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16.04.2021 11:11 Ответить
 
 