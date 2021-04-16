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Новини Коронавірус і карантин
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Адаптивний карантин допоміг уникнути всеукраїнського локдауну, - Степанов

Адаптивний карантин допоміг уникнути всеукраїнського локдауну, - Степанов

Завдяки адаптивному карантину Україна уникла національного локдауну.

Про це, виступаючи під час години запитань до уряду в парламенті, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Завдяки введенню адаптивного карантину вдалося уникнути всеукраїнського локдауну. З трьох регіонів, які перебували в найскладнішій ситуації, два, а саме Івано-Франківська та Закарпатська області, вийшли з "червоної" зони. Ситуація в Чернівецькій області стабілізується. Ситуація залишається складною в Київській , Одеській, Львівській, Хмельницькій областях та місті Києві", - зазначив він.

Також Степанов нагадав, що на початку пандемії медична система України не була готова зустрічати такий виклик.

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"Це був не Колос на двох ногах, а останні дні Помпеї", - зазначив Степанов.

Автор: 

карантин (18172) медицина (2136) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
З пенсіонерами - треба знизити навантаження на пенсійний фонд.
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16.04.2021 10:49 Відповісти
+2
Ціна питання - 400-500 трупів за добу, це 6 місце в світі і друге - в Європі. За таке "досягнення" треба четвертувати Стєпанова разом з його пальтішком. ЗІ Плато - плата за пальто.
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16.04.2021 10:42 Відповісти
+1
"куртку брав на Куренівському секонді"...(с)
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16.04.2021 10:40 Відповісти
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"куртку брав на Куренівському секонді"...(с)
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16.04.2021 10:40 Відповісти
Kaк оно быстро стало выправляться когда пришло пояснение что бабок от МВФ не будет.
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16.04.2021 10:40 Відповісти
Йди на хрін кацап!
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16.04.2021 10:42 Відповісти
Ціна питання - 400-500 трупів за добу, це 6 місце в світі і друге - в Європі. За таке "досягнення" треба четвертувати Стєпанова разом з його пальтішком. ЗІ Плато - плата за пальто.
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16.04.2021 10:42 Відповісти
ЧЕМ МЕНЬШЕ ЗНАЮТ СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ ТЕМ ВЫЧУРНЕЕ ОБЪЯСНЕНИЯ ДЛЯ НАРОДА

_ адаптивнее___
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16.04.2021 10:43 Відповісти
У меня пол подъезда больных, а пол просто молчит.. Но то таке=)) В нас помаранчева))
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16.04.2021 10:45 Відповісти
Поясните мне кто нибудь, с чем борется этот идиот? С эпидемией или с локдауном?
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16.04.2021 10:46 Відповісти
З пенсіонерами - треба знизити навантаження на пенсійний фонд.
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16.04.2021 10:49 Відповісти
С падением рейтинга Клоуна: введение "локдауна" - падение рейтинга центральной власти (и Клоуна иже с ними); введение "адаптивного карантина" - падение рейтинга мэров, которые его не вводили (ну и х. с ними!, они ж Бубочку не поддержали)
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16.04.2021 11:03 Відповісти
избежать всеукраинского локдауна/ Строгость правил локдауна компенсируется необязательностью их исполнения.
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16.04.2021 10:48 Відповісти
Осталось всё взрослое население Моршина осчастливить. Ну и поглядим- во что это выльется.
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16.04.2021 10:50 Відповісти
Чотириста смертей за добу а він хвалиться. Феєричні нікчеми!!
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16.04.2021 10:55 Відповісти
33 тысячи погибших, Степанов.
в Израиле 6.5 и уже всех провакцинировали.
И свою вакцину начинают тестировать.
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16.04.2021 11:11 Відповісти
 
 