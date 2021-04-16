Адаптивний карантин допоміг уникнути всеукраїнського локдауну, - Степанов

Завдяки адаптивному карантину Україна уникла національного локдауну.

Про це, виступаючи під час години запитань до уряду в парламенті, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Завдяки введенню адаптивного карантину вдалося уникнути всеукраїнського локдауну. З трьох регіонів, які перебували в найскладнішій ситуації, два, а саме Івано-Франківська та Закарпатська області, вийшли з "червоної" зони. Ситуація в Чернівецькій області стабілізується. Ситуація залишається складною в Київській , Одеській, Львівській, Хмельницькій областях та місті Києві", - зазначив він.

Також Степанов нагадав, що на початку пандемії медична система України не була готова зустрічати такий виклик.

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"Це був не Колос на двох ногах, а останні дні Помпеї", - зазначив Степанов.