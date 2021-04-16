Верховная Рада усовершенствовала институт старост, приняв во втором чтении и в целом законопроект №4535 "О внесении изменений в некоторые законы, касающиеся развития института старост".

Законопроект поддержали 239 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина",

Законопроект в частности, вносит изменения в закон "О местном самоуправлении в Украине" и определяет понятие "старостинский округ", уточняет статус старосты.

Согласно законопроекту, должность старосты утверждает соответствующие сельский, поселковый, городской совет и не выносится на всеобщее голосование избирателями. Кандидатуры старосты подают для утверждения местному совету исключительно по результатам общественного обсуждения.

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Согласно документу, кандидатура считается согласованной с жителями определенного старостинского округа, если в результате обсуждения получила следующую поддержку в округе: с количеством жителей до 1.5 тыс. – более 20% голосов жителей от общей численности жителей соответствующего старостинского округа, которые являются гражданами Украины и имеют право голоса на выборах; с количеством жителей от 1,5 тыс. до 10 тыс. – больше 17% голосов; с количеством жителей от 10 тыс. до 20 тыс – более 14% голосов; с количеством жителей от 20 тыс. до 30 тыс. – больше 10% голосов; с количеством жителей более 30 тыс. – более 7% голосов.

Кандидатура старосты, не поддержанная сельским, поселковым, городским советом не может быть повторно внесена для утверждения в этом старостинском округе в течение текущего созыва соответствующего сельского, поселкового, городского совета.

Согласно законопроекту, старостинский округ формируется в населенных пунктах, предельная минимальная численность жителей которых составляет не менее 500 человек.

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В документе отмечается, что по решению соответствующего сельского, поселкового, городского совета старосты могут входить в состав ее исполнительного комитета. В то же время староста сможет предоставлять административные услуги или выполнять отдельные задачи администратора по решению органа, который принял решение о создании центра предоставления услуг.

Согласно законопроекту, старосту утверждает сельский, поселковый, городской совет на срок его полномочий по предложению сельского, поселкового, городского головы по результатам общественного обсуждения (общественных слушаний, собраний граждан, других форм консультаций с общественностью, проведенного в старостинском округе).