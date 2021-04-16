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Рада усовершенствовала институт старост

Рада усовершенствовала институт старост

Верховная Рада усовершенствовала институт старост, приняв во втором чтении и в целом законопроект №4535 "О внесении изменений в некоторые законы, касающиеся развития института старост".

Законопроект поддержали 239 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", 

Законопроект в частности, вносит изменения в закон "О местном самоуправлении в Украине" и определяет понятие "старостинский округ", уточняет статус старосты.

Согласно законопроекту, должность старосты утверждает соответствующие сельский, поселковый, городской совет и не выносится на всеобщее голосование избирателями. Кандидатуры старосты подают для утверждения местному совету исключительно по результатам общественного обсуждения.

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Согласно документу, кандидатура считается согласованной с жителями определенного старостинского округа, если в результате обсуждения получила следующую поддержку в округе: с количеством жителей до 1.5 тыс. – более 20% голосов жителей от общей численности жителей соответствующего старостинского округа, которые являются гражданами Украины и имеют право голоса на выборах; с количеством жителей от 1,5 тыс. до 10 тыс. – больше 17% голосов; с количеством жителей от 10 тыс. до 20 тыс – более 14% голосов; с количеством жителей от 20 тыс. до 30 тыс. – больше 10% голосов; с количеством жителей более 30 тыс. – более 7% голосов.

Кандидатура старосты, не поддержанная сельским, поселковым, городским советом не может быть повторно внесена для утверждения в этом старостинском округе в течение текущего созыва соответствующего сельского, поселкового, городского совета.

Согласно законопроекту, старостинский округ формируется в населенных пунктах, предельная минимальная численность жителей которых составляет не менее 500 человек.

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В документе отмечается, что по решению соответствующего сельского, поселкового, городского совета старосты могут входить в состав ее исполнительного комитета. В то же время староста сможет предоставлять административные услуги или выполнять отдельные задачи администратора по решению органа, который принял решение о создании центра предоставления услуг.

Согласно законопроекту, старосту утверждает сельский, поселковый, городской совет на срок его полномочий по предложению сельского, поселкового, городского головы по результатам общественного обсуждения (общественных слушаний, собраний граждан, других форм консультаций с общественностью, проведенного в старостинском округе).

ВР (29285) закон (3178) местное самоуправление (262)


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Топ комментарии
+2
Ищо гауляйтеров к старостам надо добавить
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16.04.2021 11:06 Ответить
+1
А почему нам про это сообщает путинская помойка интерфакс?
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16.04.2021 10:44 Ответить
+1
Тупа реформа казнокрадів... Сподіваюсь цю дурню зі старостами відмінять, але не при цій владі...
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16.04.2021 11:05 Ответить
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А почему нам про это сообщает путинская помойка интерфакс?
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16.04.2021 10:44 Ответить
мля! староста!

- стоп сигнал зайцу под хвост
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16.04.2021 10:49 Ответить
Ищо гауляйтеров к старостам надо добавить
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16.04.2021 11:06 Ответить
Дійсно нагадує гітлерівську окупацію: тут тобі і чорні поліцаї, тут тобі і старости....залишились тільки концтабори!
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16.04.2021 11:18 Ответить
Дуже широкі можливості для зловживання купки шєлкопёрих дєльцов по деребану земельки яка належить громаді, не путати з паями. Є земля яка належить сільскій раді і її дуже багато. А там де немає прямого голосування за старосту села, а лише широкіє обсуждєнія то це і є звичайна корупція. Всі ми знаєм шо з себе представляють так звані общєствєнниє слушанія. Зійшлись, поболтали і президія вирішила так як треба президії, а не людям. От і вся реХВорма, шо пенсійна шо адміністративна. Одним у котрих пенсії і та захмарні добавляють більше, а моїй сусідці яка 40 років пропрацювала учителем початкових класів от недавно добавили ааааж 100 гр. І тепер її пенсія складає 2200 грн. Пусть ні в чьом сєбє нє отказиваєт. А бухгалтерша яка просиділа все життя за бумажками та знала коли собі приписати та як "пАрєшать" в пенсійному фонді отримує зараз 8000 пенсії. От вам і всі реХВорми...
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16.04.2021 11:01 Ответить
Какой дерибан? Это ж потужна земельна реформа, проголосованная зебило-песячей коалицией
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16.04.2021 11:04 Ответить
Ну тому ж я і написав шо реХВорма, а не реформа. Але ж земельна та адміністративна реХВорми пов'язані між собою особливо в сільській місцевості. Там багато нєучтьОнних земель та замель померлих власників паїв у яких не було родичів, або ті родичі й поняття не мали, що у померлих є паї, або власники так званих земельних сертифікатів були п'яницями, а бо не дожили до того часу коли їх міняли на державні акти на довічне користування цією землею з правом передачі в спадщину. Тут непочатий край для деребану...
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16.04.2021 11:11 Ответить
Тупа реформа казнокрадів... Сподіваюсь цю дурню зі старостами відмінять, але не при цій владі...
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16.04.2021 11:05 Ответить
Яке ж це "усовершенствование". Раніше старосту обирали на місцевих виборах, було кілька кандидатів, кожен пропонував свою програму, і обраний у такий спосіб староста мав хоч якусь незалежність від голови ОТГ (сільради). А після такого "усовершенствованія" староста села повністю залежить від голови сільради. Старостами будуть призначатись свої люди, родич, кум, сват, друг. Утвориться місцева сільська мафія, яка буде дерибанити сільський бюджет та землі запасу і землі загального користування.
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16.04.2021 11:28 Ответить
Очередной недопроект, теперь голова ОТГ будет ставить своих карманных старост , которые для села не будут делать ничего. Пример с.Каменная яруга, Чугуевского района, Глава чугуевской ОТГ , Минаева, назначила старостой села, бывшую секретаря каменнояружанского сольсовета, а воз и ныне там , как ничего не делалось для благоустройства села, так и не делается. С каким вопросом не обратишься , ответ один - нет денег. Только премии себе выписывают по 130%. Я не против премий, но сначала нужно что то сделать для села, а потом уже себе премии выписывай. Причем обращаешься к Минаевой ,ответ тот же, нет денег, спрашивается зачем нужны были все эти укрупнения районов, наверное только для того что бы легче было деньги выводить на свои счета.
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16.04.2021 15:01 Ответить
 
 