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Новости Коронавирус и карантин
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Следующая партия вакцины Pfizer прибудет в Украину в мае-июне, - Степанов

Следующая партия вакцины Pfizer прибудет в Украину в мае-июне, - Степанов

Следующая партия вакцины от коронавируса компании Pfizer ожидается в Украине в мае-июне текущего года. Она составит 10 млн доз.

Об этом заявил министр охороны здоровья Украины Максим Степанов во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"В целом по разным поставкам от разных производителей законтрактовано 32 млн доз, и мы продолжаем заключать контракты. Приказ президента Зеленского о всеобщей иммунизации украинцев будет выполнен в полной мере в этом году. За каждой ампулой из этих 32 млн доз стоит колоссальная работа президента, Кабинета министров, Министерства и дипломатического корпуса. В мире нет рынка или магазина вакцин, где можно купить любую, исходя из желания. Зато есть абсолютно пиратская циничная борьба с использованием политических и жестких экономических аргументов. Только в этом полугодии, согласно проплаченным контрактам, без учета инициативы COVAX, мы должны были получить 3,9 млн доз вакцины. Но поставки срываются по всему миру. Правительства прямо запрещают отправлять вакцины на экспорт. В марте Италия заблокировала поставки AstraZeneca в Австралию, а правительство Индии приостановило отправку 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca/CoviShield. Я хочу спросить: сколько еще должно пройти времени, чтобы все поняли трудность поставок в Украину?", - отметил Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вакцина Pfizer будет в Украине в мае-июне, - Степанов

Как сообщалось, сегодня в Украину прибыла первая партия COVID-вакцины Pfizer. 

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Pfizer (180) AstraZeneca (141)


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Топ комментарии
+1
"пєрєправу на лошадей нє мєняют"...(мєньдєль, псс. т.2, ЖЗЛ)
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16.04.2021 12:10 Ответить
+1
Как зае@ало ЭТО ЧМО..... Каждый день из каждого утюга чревовешает!! с Декабря нормальные страны вакцинируются, а тут май на дворе и Ху" в кармане!
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16.04.2021 12:27 Ответить
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Нам торопится некуда. Чего не в декабре?
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16.04.2021 12:00 Ответить
Следующая партия вакцины Pfizer прибудет в Украину в мае-июне, - Степанов - Цензор.НЕТ 6949
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16.04.2021 12:00 Ответить
У цьому повідомлені все добре окрім того, якою саме вакциною вакцинували. І тут криється вся зимньо-весняна вонь Порохоботів про Ковішилд.
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16.04.2021 12:25 Ответить
Це не камільфо, приводити думку "експерда" який міняє її на 180 градусів протягом пари місяців.
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16.04.2021 12:30 Ответить
ЗЕбіл, це ти про "доктора Смерть" Степанова, який ще 2 дні тому верещав, що до кінця року вакцинує більше 50%, ап сьогодні вже волає, що тільки 20%?
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16.04.2021 12:31 Ответить
Ні я це про Володимира Завгороднього який ще 2 місяці тому виступав проти вакцинації поголовної, і розповідав про те, що це не перевірена вакцина. Так от Бутан вакцинувався саме цією вакциною яку так хейтив Завгородній, після чого через репутаційні ризики ми не отримали 15 млн доз вакцини яка пішла на Бутан.
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16.04.2021 12:35 Ответить
"пєрєправу на лошадей нє мєняют"...(мєньдєль, псс. т.2, ЖЗЛ)
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16.04.2021 12:10 Ответить
Це вже гарна новина, тримаємо пальчики.
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16.04.2021 12:23 Ответить
Как зае@ало ЭТО ЧМО..... Каждый день из каждого утюга чревовешает!! с Декабря нормальные страны вакцинируются, а тут май на дворе и Ху" в кармане!
показать весь комментарий
16.04.2021 12:27 Ответить
 
 