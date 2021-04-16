Следующая партия вакцины Pfizer прибудет в Украину в мае-июне, - Степанов

Следующая партия вакцины от коронавируса компании Pfizer ожидается в Украине в мае-июне текущего года. Она составит 10 млн доз.

Об этом заявил министр охороны здоровья Украины Максим Степанов во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"В целом по разным поставкам от разных производителей законтрактовано 32 млн доз, и мы продолжаем заключать контракты. Приказ президента Зеленского о всеобщей иммунизации украинцев будет выполнен в полной мере в этом году. За каждой ампулой из этих 32 млн доз стоит колоссальная работа президента, Кабинета министров, Министерства и дипломатического корпуса. В мире нет рынка или магазина вакцин, где можно купить любую, исходя из желания. Зато есть абсолютно пиратская циничная борьба с использованием политических и жестких экономических аргументов. Только в этом полугодии, согласно проплаченным контрактам, без учета инициативы COVAX, мы должны были получить 3,9 млн доз вакцины. Но поставки срываются по всему миру. Правительства прямо запрещают отправлять вакцины на экспорт. В марте Италия заблокировала поставки AstraZeneca в Австралию, а правительство Индии приостановило отправку 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca/CoviShield. Я хочу спросить: сколько еще должно пройти времени, чтобы все поняли трудность поставок в Украину?", - отметил Степанов.

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Как сообщалось, сегодня в Украину прибыла первая партия COVID-вакцины Pfizer.