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Новини Коронавірус і карантин
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Наступна партія вакцини Pfizer прибуде до України у травні-червні, - Степанов

Наступна партія вакцини Pfizer прибуде до України у травні-червні, - Степанов

Наступна партія вакцини проти коронавірусу компанії Pfizer очікується в Україні в травні-червні поточного року. Вона становитиме 10 млн доз.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час години запитань до уряду у Верховній Раді, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Загалом щодо різних поставок від різних виробників законтрактовано 32 млн доз, і ми продовжуємо укладати контракти. Наказ президента Зеленського про загальну імунізацію українців буде виконано повною мірою цього року. За кожною ампулою з цих 32 млн доз стоїть колосальна робота президента, Кабінету Міністрів, Міністерства та дипломатичного корпусу. У світі немає ринку або магазину вакцин, де можна купити будь-яку за бажанням. Зате є абсолютно піратська цинічна боротьба з використанням політичних і жорстких економічних аргументів. Тільки в цьому півріччі, згідно з проплаченими контрактами, без урахування ініціативи COVAX, ми мали отримати 3,9 млн доз вакцини. Але поставки зриваються по всьому світу. Уряди прямо забороняють відправляти вакцини на експорт. У березні Італія заблокувала поставки AstraZeneca в Австралію, а уряд Індії призупинив відправку 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca/CoviShield. Я хочу запитати: скільки ще має минути часу, щоб усі зрозуміли труднощі поставок в Україну?" - зазначив Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Частина вакцин Pfizer завтра поїде в обласні центри, вакцинацію почнуть 18 квітня, - Ляшко

Як повідомлялося, сьогодні в Україну прибула перша партія COVID-вакцини Pfizer.

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Pfizer (202) AstraZeneca (140)


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Топ коментарі
+1
"пєрєправу на лошадей нє мєняют"...(мєньдєль, псс. т.2, ЖЗЛ)
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16.04.2021 12:10 Відповісти
+1
Как зае@ало ЭТО ЧМО..... Каждый день из каждого утюга чревовешает!! с Декабря нормальные страны вакцинируются, а тут май на дворе и Ху" в кармане!
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16.04.2021 12:27 Відповісти
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Нам торопится некуда. Чего не в декабре?
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16.04.2021 12:00 Відповісти
Следующая партия вакцины Pfizer прибудет в Украину в мае-июне, - Степанов - Цензор.НЕТ 6949
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16.04.2021 12:00 Відповісти
У цьому повідомлені все добре окрім того, якою саме вакциною вакцинували. І тут криється вся зимньо-весняна вонь Порохоботів про Ковішилд.
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16.04.2021 12:25 Відповісти
Це не камільфо, приводити думку "експерда" який міняє її на 180 градусів протягом пари місяців.
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16.04.2021 12:30 Відповісти
ЗЕбіл, це ти про "доктора Смерть" Степанова, який ще 2 дні тому верещав, що до кінця року вакцинує більше 50%, ап сьогодні вже волає, що тільки 20%?
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16.04.2021 12:31 Відповісти
Ні я це про Володимира Завгороднього який ще 2 місяці тому виступав проти вакцинації поголовної, і розповідав про те, що це не перевірена вакцина. Так от Бутан вакцинувався саме цією вакциною яку так хейтив Завгородній, після чого через репутаційні ризики ми не отримали 15 млн доз вакцини яка пішла на Бутан.
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16.04.2021 12:35 Відповісти
"пєрєправу на лошадей нє мєняют"...(мєньдєль, псс. т.2, ЖЗЛ)
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16.04.2021 12:10 Відповісти
Це вже гарна новина, тримаємо пальчики.
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16.04.2021 12:23 Відповісти
Как зае@ало ЭТО ЧМО..... Каждый день из каждого утюга чревовешает!! с Декабря нормальные страны вакцинируются, а тут май на дворе и Ху" в кармане!
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16.04.2021 12:27 Відповісти
 
 