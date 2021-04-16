Наступна партія вакцини Pfizer прибуде до України у травні-червні, - Степанов

Наступна партія вакцини проти коронавірусу компанії Pfizer очікується в Україні в травні-червні поточного року. Вона становитиме 10 млн доз.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час години запитань до уряду у Верховній Раді, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Загалом щодо різних поставок від різних виробників законтрактовано 32 млн доз, і ми продовжуємо укладати контракти. Наказ президента Зеленського про загальну імунізацію українців буде виконано повною мірою цього року. За кожною ампулою з цих 32 млн доз стоїть колосальна робота президента, Кабінету Міністрів, Міністерства та дипломатичного корпусу. У світі немає ринку або магазину вакцин, де можна купити будь-яку за бажанням. Зате є абсолютно піратська цинічна боротьба з використанням політичних і жорстких економічних аргументів. Тільки в цьому півріччі, згідно з проплаченими контрактами, без урахування ініціативи COVAX, ми мали отримати 3,9 млн доз вакцини. Але поставки зриваються по всьому світу. Уряди прямо забороняють відправляти вакцини на експорт. У березні Італія заблокувала поставки AstraZeneca в Австралію, а уряд Індії призупинив відправку 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca/CoviShield. Я хочу запитати: скільки ще має минути часу, щоб усі зрозуміли труднощі поставок в Україну?" - зазначив Степанов.

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Як повідомлялося, сьогодні в Україну прибула перша партія COVID-вакцини Pfizer.