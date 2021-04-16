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Новости Коронавирус и карантин
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Мир приближается к самому высокому уровню распространения COVID-19, - ВОЗ

Мир приближается к самому высокому уровню распространения COVID-19, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что сейчас мир приближается к максимальному уровню распространения коронавируса. За последние два месяца фиксируют почти двукратное увеличение недельной заболеваемости.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"В мире количество новых случаев, регистрируемых каждую неделю, почти удвоилось за последние два месяца. Это приближает нас к самому высокому уровню инфицирования за время пандемии", - отметил он.

При этом в ВОЗ отмечают, что сейчас с резким увеличением распространения COVID сталкиваются те страны, которые ранее избежали широкого инфицирования. В частности, Гебреисус привел в пример Папуа - Новую Гвинею, где на начало года было менее 900 инфицированных и 9 смертей, а сейчас количество больных насчитывает более 9,3 тысячи человек, а также 82 летальных случая.

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Автор: 

ВОЗ (777) карантин (16729) Гебрейесус Тедрос (158) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Интересно сколько стоит плащаница гебреИсуса?
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16.04.2021 13:22 Ответить
Ужос то кокой, всем надеть намордники и бояцца!
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16.04.2021 13:23 Ответить
"Укрзализныця" планирует на пасхальные и майские праздники запустить 11 дополнительных поездов в Закарпатье ... "Чтобы не было инфекционного взрыва", - Кличко заявил, что Киев уже готовит дополнительные карантинные меры на Пасху... Это в одной и той же стране !!! (с)
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16.04.2021 13:26 Ответить
А свистіли що зменшується.
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16.04.2021 13:26 Ответить
"заявила о том, что сейчас мир приближается к максимальному уровню распространения коронавируса "
а когда все заболеют то какой будет уровень?
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16.04.2021 13:33 Ответить
То не вірус, то жовта навала світом розповзається, поки ви там під масками ховаєтесь.
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16.04.2021 14:20 Ответить
и это на пятый месяц массовой вакцинации
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16.04.2021 17:20 Ответить
а как в этом Зе виноват? ботва, дайте методичку.
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17.04.2021 01:06 Ответить
 
 