Мир приближается к самому высокому уровню распространения COVID-19, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что сейчас мир приближается к максимальному уровню распространения коронавируса. За последние два месяца фиксируют почти двукратное увеличение недельной заболеваемости.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"В мире количество новых случаев, регистрируемых каждую неделю, почти удвоилось за последние два месяца. Это приближает нас к самому высокому уровню инфицирования за время пандемии", - отметил он.

При этом в ВОЗ отмечают, что сейчас с резким увеличением распространения COVID сталкиваются те страны, которые ранее избежали широкого инфицирования. В частности, Гебреисус привел в пример Папуа - Новую Гвинею, где на начало года было менее 900 инфицированных и 9 смертей, а сейчас количество больных насчитывает более 9,3 тысячи человек, а также 82 летальных случая.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Со временем коронавирус превратится в сезонное заболевание, - эксперт ВОЗ