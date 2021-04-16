Мир приближается к самому высокому уровню распространения COVID-19, - ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что сейчас мир приближается к максимальному уровню распространения коронавируса. За последние два месяца фиксируют почти двукратное увеличение недельной заболеваемости.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
"В мире количество новых случаев, регистрируемых каждую неделю, почти удвоилось за последние два месяца. Это приближает нас к самому высокому уровню инфицирования за время пандемии", - отметил он.
При этом в ВОЗ отмечают, что сейчас с резким увеличением распространения COVID сталкиваются те страны, которые ранее избежали широкого инфицирования. В частности, Гебреисус привел в пример Папуа - Новую Гвинею, где на начало года было менее 900 инфицированных и 9 смертей, а сейчас количество больных насчитывает более 9,3 тысячи человек, а также 82 летальных случая.
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а когда все заболеют то какой будет уровень?