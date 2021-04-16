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Новини Коронавірус і карантин
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Світ наближається до найвищого рівня поширення COVID-19, - ВООЗ

Світ наближається до найвищого рівня поширення COVID-19, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про те, що зараз світ наближається до максимального рівня поширення коронавірусу. За останні два місяці фіксують майже дворазове збільшення тижневої захворюваності.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.

"У світі кількість нових випадків, які реєструються щотижня, майже подвоїлася за останні два місяці. Це наближає нас до самого високого рівня інфікування за час пандемії", - сказав він.

При цьому ВООЗ зазначають, що зараз з різким збільшенням поширення COVID стикаються ті країни, які раніше уникли широкого інфікування. Зокрема, Гебреєсус навів у приклад Папуа-Нову Гвінею, де на початок року було менше ніж 900 інфікованих і 9 смертей, а зараз кількість хворих налічує понад 9,3 тисячі осіб, а також 82 летальні випадки.

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Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) Гебреєсус Тедроса Адханом (166) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Интересно сколько стоит плащаница гебреИсуса?
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16.04.2021 13:22 Відповісти
Ужос то кокой, всем надеть намордники и бояцца!
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16.04.2021 13:23 Відповісти
"Укрзализныця" планирует на пасхальные и майские праздники запустить 11 дополнительных поездов в Закарпатье ... "Чтобы не было инфекционного взрыва", - Кличко заявил, что Киев уже готовит дополнительные карантинные меры на Пасху... Это в одной и той же стране !!! (с)
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16.04.2021 13:26 Відповісти
А свистіли що зменшується.
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16.04.2021 13:26 Відповісти
"заявила о том, что сейчас мир приближается к максимальному уровню распространения коронавируса "
а когда все заболеют то какой будет уровень?
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16.04.2021 13:33 Відповісти
То не вірус, то жовта навала світом розповзається, поки ви там під масками ховаєтесь.
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16.04.2021 14:20 Відповісти
и это на пятый месяц массовой вакцинации
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16.04.2021 17:20 Відповісти
а как в этом Зе виноват? ботва, дайте методичку.
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17.04.2021 01:06 Відповісти
 
 