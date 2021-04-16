Світ наближається до найвищого рівня поширення COVID-19, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про те, що зараз світ наближається до максимального рівня поширення коронавірусу. За останні два місяці фіксують майже дворазове збільшення тижневої захворюваності.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.

"У світі кількість нових випадків, які реєструються щотижня, майже подвоїлася за останні два місяці. Це наближає нас до самого високого рівня інфікування за час пандемії", - сказав він.

При цьому ВООЗ зазначають, що зараз з різким збільшенням поширення COVID стикаються ті країни, які раніше уникли широкого інфікування. Зокрема, Гебреєсус навів у приклад Папуа-Нову Гвінею, де на початок року було менше ніж 900 інфікованих і 9 смертей, а зараз кількість хворих налічує понад 9,3 тисячі осіб, а також 82 летальні випадки.

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