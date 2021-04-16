Проблема постковидного синдрома сейчас очень остро стоит в Украине, - Степанов
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отмечает, что проблема постковидного синдрома сейчас стоит очень остро.
Об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Министр отметил, что для оказания эффективной помощи пострадавшим от COVID-19 и его последствий рабочая группа Министерства здравоохранения при участии экспертов, представителей Национальной академии медицинских наук, медицинских университетов и специалистов физической и реабилитационной медицины разработали рекомендации по ведению пациентов с коронавирусной болезнью с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и международных организаций специалистов по реабилитации.
"Проблема постковидного синдрома сейчас стоит очень остро", - отметил Степанов.
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