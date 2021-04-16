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Новости Коронавирус и карантин
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Проблема постковидного синдрома сейчас очень остро стоит в Украине, - Степанов

Проблема постковидного синдрома сейчас очень остро стоит в Украине, - Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отмечает, что проблема постковидного синдрома сейчас стоит очень остро.

Об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Министр отметил, что для оказания эффективной помощи пострадавшим от COVID-19 и его последствий рабочая группа Министерства здравоохранения при участии экспертов, представителей Национальной академии медицинских наук, медицинских университетов и специалистов физической и реабилитационной медицины разработали рекомендации по ведению пациентов с коронавирусной болезнью с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и международных организаций специалистов по реабилитации.

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"Проблема постковидного синдрома сейчас стоит очень остро", - отметил Степанов.

Автор: 

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Я сегодня здесь наблюдал одного такого...
Джуру вынесли.
Проблема постковидного синдрома сейчас очень остро стоит в Украине, - Степанов - Цензор.НЕТ 3839
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16.04.2021 14:26 Ответить
А я думаю чому це з Зелею щось не те. А он воно що.
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16.04.2021 14:27 Ответить
не налазят старые куртки после карантина, стрессовое расстройство постковидное )
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16.04.2021 14:29 Ответить
Це представник влади-вбивці.Це масове вбивство громадян України.
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16.04.2021 14:29 Ответить
А пинжачок из крайней плоти павиана-альбиноса ентую проблему не могет решить?
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16.04.2021 14:30 Ответить
Степанов повинен засужений до довічного увязнення. Він вбив десятки тисяч українців.
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16.04.2021 14:31 Ответить
Україна під владою вбивць і злодів на чолі з блазнем 95 кварталу.
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16.04.2021 14:37 Ответить
Што да то да, как жеж меня бесят эти степановы со шмыгалями особенно после ковида!
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16.04.2021 14:38 Ответить
Ковид уже не страшен, пора бороться с постковидным синдромом. Надо же к курточке и щтанишки и туфельки. Такой суровый постковидный синдром.
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16.04.2021 15:34 Ответить
 
 