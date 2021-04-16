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Новини Коронавірус і карантин
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Проблема постковідного синдрому зараз дуже гостро стоїть в Україні, - Степанов

Проблема постковідного синдрому зараз дуже гостро стоїть в Україні, - Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов зазначає, що проблема постковідного синдрому зараз стоїть дуже гостро.

Про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Міністр зазначив, що для надання ефективної допомоги постраждалим від COVID-19 і його наслідків робоча група Міністерства охорони здоров'я за участю експертів, представників Національної академії медичних наук, медичних університетів і фахівців фізичної і реабілітаційної медицини розробили рекомендації щодо ведення пацієнтів з коронавірусною хворобою з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я та міжнародних організацій фахівців з реабілітації.

"Проблема постковідного синдрому зараз стоїть дуже гостро", - зазначив Степанов.

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Автор: 

карантин (18172) лікування (607) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Я сегодня здесь наблюдал одного такого...
Джуру вынесли.
Проблема постковидного синдрома сейчас очень остро стоит в Украине, - Степанов - Цензор.НЕТ 3839
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16.04.2021 14:26 Відповісти
А я думаю чому це з Зелею щось не те. А он воно що.
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16.04.2021 14:27 Відповісти
не налазят старые куртки после карантина, стрессовое расстройство постковидное )
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16.04.2021 14:29 Відповісти
Це представник влади-вбивці.Це масове вбивство громадян України.
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16.04.2021 14:29 Відповісти
А пинжачок из крайней плоти павиана-альбиноса ентую проблему не могет решить?
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16.04.2021 14:30 Відповісти
Степанов повинен засужений до довічного увязнення. Він вбив десятки тисяч українців.
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16.04.2021 14:31 Відповісти
Україна під владою вбивць і злодів на чолі з блазнем 95 кварталу.
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16.04.2021 14:37 Відповісти
Што да то да, как жеж меня бесят эти степановы со шмыгалями особенно после ковида!
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16.04.2021 14:38 Відповісти
Ковид уже не страшен, пора бороться с постковидным синдромом. Надо же к курточке и щтанишки и туфельки. Такой суровый постковидный синдром.
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16.04.2021 15:34 Відповісти
 
 