Проблема постковідного синдрому зараз дуже гостро стоїть в Україні, - Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов зазначає, що проблема постковідного синдрому зараз стоїть дуже гостро.

Про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Міністр зазначив, що для надання ефективної допомоги постраждалим від COVID-19 і його наслідків робоча група Міністерства охорони здоров'я за участю експертів, представників Національної академії медичних наук, медичних університетів і фахівців фізичної і реабілітаційної медицини розробили рекомендації щодо ведення пацієнтів з коронавірусною хворобою з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я та міжнародних організацій фахівців з реабілітації.

"Проблема постковідного синдрому зараз стоїть дуже гостро", - зазначив Степанов.

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