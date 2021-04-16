Проблема постковідного синдрому зараз дуже гостро стоїть в Україні, - Степанов
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов зазначає, що проблема постковідного синдрому зараз стоїть дуже гостро.
Про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Міністр зазначив, що для надання ефективної допомоги постраждалим від COVID-19 і його наслідків робоча група Міністерства охорони здоров'я за участю експертів, представників Національної академії медичних наук, медичних університетів і фахівців фізичної і реабілітаційної медицини розробили рекомендації щодо ведення пацієнтів з коронавірусною хворобою з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я та міжнародних організацій фахівців з реабілітації.
"Проблема постковідного синдрому зараз стоїть дуже гостро", - зазначив Степанов.
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