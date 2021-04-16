Производственные компании жалуются на нехватку квалифицированных кадров рабочих профессий, - эксперт
Украинские производственные компании жалуются на нехватку квалифицированных работников рабочих профессий, вызванный несоответствием отечественной системы образования современным потребностям рынка.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом УНИАН рассказала эксперт Центра экономической стратегии Анна Сахно.
"Из-за устаревшего оборудования в колледжах и техникумах, а также устаревшей программы обучения, студентам потом сложно трудоустроиться. А компаниям приходится тратить ресурсы на переобучение таких студентов", - сказала она.
Представители бизнеса жалуются на разрыв между теоретическим образованием, которое студенты получают в университетах, и практикой, и отмечают, что даже ведущие украинские вузы не успевают за темпами развития бизнес-среды.
Для подготовки квалифицированных кадров производственные компании организуют практику и стажировку для украинских студентов, предоставляют стипендии и гранты, а лучших – в конечном итоге трудоустраивают. Именно в сотрудничестве бизнеса и вузов эксперты видят развитие системы образования в Украине. Вариантом дальнейшего развития такого сотрудничества может стать открытие частных учебных заведений при поддержке компаний. В Европе такие уже существуют (например, частная бизнес-школа ESMT в Берлине).
"Считаю, что крупные бизнесы будут создавать собственные академии в сферах с экономическим потенциалом. Например, электроинженерия, высокотехнологичное сельское хозяйство, IT, металлургия. Удачный пример – частный университет "Метинвест Политехника", - отметила Сахно.
Группа "Метинвест" основала свой университет в июне 2020 года в Мариуполе. Это первый негосударственный горно-металлургический университет с правом выдачи дипломов государственного образца. Университет будет готовить специалистов по материаловедению, металлургии, компьютерным наукам, автоматизации производственных процессов, экологии, химическим технологиям и инженерии, охране труда и горному делу и тому подобное.
При этом, ректор "Метинвест Политехника" Александр Поважный отметил, что вуз планирует выпускать адаптированных специалистов со знаниями не только технологических процессов.
"Генеральный директор Группы "Метинвест" Юрий Рыженков говорит, что мы должны не столько металлургов готовить, как компьютерщиков с хорошими знаниями металлургической технологии, технологии горного дела и тому подобное. Ведь технологии неустанно идут вперед, и задача "Метинвест Политехника" - не гнаться за прогрессом, а опережать его", - резюмировал Поважный.
Справка: группа "Метинвест" - международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.
Основными акционерами "Метинвеста" являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского (23,76%).
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Кто такой сантехник, мы хорошо знали) Вызываем.
Звонок. Стоят два парня лет по 25 максимум, белые(!) комбинезоны с серыми полосками, чемоданчик с инструментами. Я показываю куда и говорю что. Говорят: спасибо, мы скажем, когда закончим. При этом столько достоинства, доброжелательности. Даже не понимаю, в чем это выражалось. Проходит минут 20, они прощаются, а я захожу в ванну и вижу, что не только заменили смеситель, сифон, вымыли полы и тряпку... спрашиваю: "Что это было?!"
Здесь, если человек работает - это вызывает уважение, не важно кем. Нам этого было не понять, у нас же все должны были быть инженерами, совковое лицемерие об уважении к рабочей профессии никого, на самом деле, не обманывало.
А здесь людям стыдно сказать, что ты получаешь пособие, потому что ясно, что ленивый иждивенец, многие даже от друзей скрывают - стараются быстрее работу найти.
И молодняка квалифицированного хватает, в Киеве, во свяком случае. Я начальник ОК и знаю, что говорю. Квалифицированный персонал там, где есть деньги.
хотя по нашему и косарик получать - уже хорошо
Уборщица в частной клинике 6х12=26К крон, комната на двоих, оплата по счетчикам. Но весь день с ведрами и тряпками.
Для этого выручка должна стать больше, а значит, нужно снизить издержки, поднять цены на продукцию и продажи!
А если продажи ориентированы на розничный рынок, на котором покупатели не могут платить больше, так как им зарплаты не поднимали, то все, картина маслом!
В этом проблема- платить не хотят как в Европе, а квалификацию и цены хотят как в Европе
А все починається з ПОДАТКІВ! Податкове навантаження в нас одне з найвищих в світі, при чому, найкорумпованіша система їх витрачання, точніше, дерибану!
Є така закономірність - якщо хочеш вбити економіку НАЙрозвинутішої країни світу то треба просто підняти податкове навантаження вище 30%. І ВСЕ! В нас воно сягає більше 60%! Звідси і низькі зарплати, і перманентний колапс економіки і решта всіх проблем.
Ось що я хотів сказати.
С $1500 ты заплатишь налоги $150, а с $10 000 зпрлатишь $6000.
У них правило - богатый содержит бедный, а у нас правило - богатый доит бедных.
Без таких изменений - олигархи всегда будут покупать суды, депутатов и проталкивать в Раде законы, которые не дают развиваться Украине!
Сам должен понимать, там еще любовницы, садовники и водители, не может олигарх позволить тебе платить нормальную зарплату!
Природные ресурсы уплывают за границу?
А вообще, мои знакомые, семейная пара, два года подряд работали на автозаводе в Германии.
Никакой проблемы с трудоустройством и получением виз у них не было.
На что?
На работу.
Если идти обучаться непосредственно на завод - процесс пойдёт чуть быстрее, но не на много.
Ви ж мало грошей їм платили.. тож знімайте краватки, завертайте рукави і до праці.
"Кадры заканчиваются" у тех бизнесменов, которые вместо мотивации сотрудников предпочитают себе новые Мерседесы покупать и виллы строить. Что-то я не встречал голодранцев, среди хозяев обанкротившихся заводов.
Тільки всьому приходить кінець.
Терпіння у людей вже закічилось, дивитись на цю соціальну несправедливість вже неможливо.
Кстати, работал на предприятии Ахметова - отношение топ-менеджмента к рабочим отличное, на руках носят. А вот средние управленцы делают всё, чтобы ты оттуда свалил. Конкретно: начальник, цеха, зам, зам.директор по производству.
Це потрібно було робити 20 років тому, тепер всі хто не платить ринкову зарплату виявилися лузерами. Всі кажуть про ринок, ось маєте ринок, той хто платить той працює.
А сейчас скулят что "нет квалифицированных рабочих и специалистов". Их создавать нужно было, растить. Мне рассказывали на заводе инженеры как это делалось при СССР, все было разрушено, система подготовки. Нужны готовенькие, без опыта но чтобы все знали и умели.