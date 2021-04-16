РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8493 посетителя онлайн
Новости
5 255 98

Производственные компании жалуются на нехватку квалифицированных кадров рабочих профессий, - эксперт

Производственные компании жалуются на нехватку квалифицированных кадров рабочих профессий, - эксперт

Украинские производственные компании жалуются на нехватку квалифицированных работников рабочих профессий, вызванный несоответствием отечественной системы образования современным потребностям рынка.

Как информирует Цензор.НЕТ,  об этом УНИАН рассказала эксперт Центра экономической стратегии Анна Сахно.

"Из-за устаревшего оборудования в колледжах и техникумах, а также устаревшей программы обучения, студентам потом сложно трудоустроиться. А компаниям приходится тратить ресурсы на переобучение таких студентов", - сказала она.

Представители бизнеса жалуются на разрыв между теоретическим образованием, которое студенты получают в университетах, и практикой, и отмечают, что даже ведущие украинские вузы не успевают за темпами развития бизнес-среды.

Для подготовки квалифицированных кадров производственные компании организуют практику и стажировку для украинских студентов, предоставляют стипендии и гранты, а лучших – в конечном итоге трудоустраивают. Именно в сотрудничестве бизнеса и вузов эксперты видят развитие системы образования в Украине. Вариантом дальнейшего развития такого сотрудничества может стать открытие частных учебных заведений при поддержке компаний. В Европе такие уже существуют (например, частная бизнес-школа ESMT в Берлине).

"Считаю, что крупные бизнесы будут создавать собственные академии в сферах с экономическим потенциалом. Например, электроинженерия, высокотехнологичное сельское хозяйство, IT, металлургия. Удачный пример – частный университет "Метинвест Политехника", - отметила Сахно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За последние годы систему профтехобразования фактически разрушили. Стране катастрофически не хватает кадров, - Зеленский

Группа "Метинвест" основала свой университет в июне 2020 года в Мариуполе. Это первый негосударственный горно-металлургический университет с правом выдачи дипломов государственного образца. Университет будет готовить специалистов по материаловедению, металлургии, компьютерным наукам, автоматизации производственных процессов, экологии, химическим технологиям и инженерии, охране труда и горному делу и тому подобное.

При этом, ректор "Метинвест Политехника" Александр Поважный отметил, что вуз планирует выпускать адаптированных специалистов со знаниями не только технологических процессов.

"Генеральный директор Группы "Метинвест" Юрий Рыженков говорит, что мы должны не столько металлургов готовить, как компьютерщиков с хорошими знаниями металлургической технологии, технологии горного дела и тому подобное. Ведь технологии неустанно идут вперед, и задача "Метинвест Политехника" - не гнаться за прогрессом, а опережать его", - резюмировал Поважный.

Справка: группа "Метинвест" - международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского (23,76%).

профтехобразование (49) рабочие (53) Метинвест (186)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+25
Пусть зарплаты поднимают до уровня польских!
показать весь комментарий
16.04.2021 15:09 Ответить
+17
в Украине есть работа, но нет зарплат
показать весь комментарий
16.04.2021 15:10 Ответить
+15
есть же университет Поплавского. Там ищите
показать весь комментарий
16.04.2021 15:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пусть зарплаты поднимают до уровня польских!
показать весь комментарий
16.04.2021 15:09 Ответить
с нашими налогами могут поднять только давление...
показать весь комментарий
16.04.2021 15:11 Ответить
да причем это все.. вот Немецкие железные дороги набирают наших людей на работу 1 конечно минимальный уровень языка потом курсы обучения на машиниста конкретной (конкретных моделей) и выдача тебе сертификации диплома и работа и точка.. и так работает вся Европа.. как то читал какой то роман о Норвегии или Швеции так вот адвокат причем популярный и имеющий спрос клиентуру вдруг устал от своей работы она его стала раздражать и что а ничего оставил он адвокатуру и ушел работать.... проводником на поезда дальнего следования.... у нас бы такой финт приняли бы за шутку и фантастику а я верю что особенно в Швеции и Норвегии и Финляндии Дании да и Нидерландах Брюсселе Франции Швейцарии Германии Словакии Чехии во всей Европе такое норма почему да все просто там не делают с должности ИДОЛА.. и человек после школы колледжа выходит с мнение что любая профессия занятие достойны а они реально достойны и уважаемы в обществе хочешь быть судьёй вперёд хочешь быть Президентом флаг тебе в руки хочешь быть фермером нет вопросов еще и льготы получишь немалые хочешь работать в магазине на стройке парикмахерской нет вопросов строить дороги чистить снег работать в полиции криминалистом врачом или у стола в морге все тебе самому решать оплата да может разница НО главное-- костяк работа и профессий и рода занятий-как правило не сильно отличается в тарифной базовой сетке между собой...
показать весь комментарий
16.04.2021 15:32 Ответить
Вы правы, приехав сюда, хрен знает сколько лет назад, столкнулись с тем, что нужен был сантехник...
Кто такой сантехник, мы хорошо знали) Вызываем.
Звонок. Стоят два парня лет по 25 максимум, белые(!) комбинезоны с серыми полосками, чемоданчик с инструментами. Я показываю куда и говорю что. Говорят: спасибо, мы скажем, когда закончим. При этом столько достоинства, доброжелательности. Даже не понимаю, в чем это выражалось. Проходит минут 20, они прощаются, а я захожу в ванну и вижу, что не только заменили смеситель, сифон, вымыли полы и тряпку... спрашиваю: "Что это было?!"
Здесь, если человек работает - это вызывает уважение, не важно кем. Нам этого было не понять, у нас же все должны были быть инженерами, совковое лицемерие об уважении к рабочей профессии никого, на самом деле, не обманывало.
А здесь людям стыдно сказать, что ты получаешь пособие, потому что ясно, что ленивый иждивенец, многие даже от друзей скрывают - стараются быстрее работу найти.
показать весь комментарий
16.04.2021 16:09 Ответить
Знакомый, нелегал в Йью-Йорке на стройке работает сантехником. Реакция наших - фи, сантехник, реакция американцев - как ты туда попал, это же круто. Нелегал получает 6000 баксов в месяц, точнее за 4 недели. Правда работа 6 дней в неделю по 10 часов, в субботу меньше 6 - 8.
показать весь комментарий
16.04.2021 16:22 Ответить
В заголовке ошибка - после слова "нехватку" надо поставить слово "ДЕШЕВОЙ". Тогда пазл сойдется.
показать весь комментарий
16.04.2021 16:12 Ответить
Ой, давайте не начинать. Уже давно нет у нас тех спецов, о которых тут в коментах бодро рассказывают. Молодняк реально едет собирать клубнику, потому что это вся работа руками, на которую они способны. Потому у нас нехватка не дешёвой, а квалифицированной рабочей силы.
показать весь комментарий
16.04.2021 16:21 Ответить
Нет, давайте начнем! Я из маленького городка, муж дипломированный инженер-электрик. Я то же с высшим образованием. Предприятие закрылось. Почти год без работы. Сейчас в Киеве. Мы на расхват, качаем права, за штуку баксов работать не хотим. А знаете сколько на предприятии было квалифицированных кадров? Почти пол тыщи. Нет работа в провинции есть, но платят копейки.
И молодняка квалифицированного хватает, в Киеве, во свяком случае. Я начальник ОК и знаю, что говорю. Квалифицированный персонал там, где есть деньги.
показать весь комментарий
16.04.2021 16:32 Ответить
вспомните Учителя года которой порошенко вручал награду, а через пол года она уехала в Польшу собирать клубнику ибо тупой сборщик клубники зарабатывает больше топового учителя года в Украине, при этом не и имея кучу гемороя и стрессов, вот что коротко надо знать о цене специалистов в нашей стране, пока наши работодатели будут считать людей за скот на котором можно заработать деньги, и ценить их, никто у них работать не будет, только дурачек
показать весь комментарий
16.04.2021 18:29 Ответить
С нашими налогами, говорите? Вы потише о налогах рассуждайте, а то вам зарплату польскую хрен дадут, а вот подоходный поднимут до уровня польского, в лучшем случае. Мало вам того, что по ценам на продукты мы Польшу уже перегнали?
показать весь комментарий
16.04.2021 19:38 Ответить
Друг уехал в Чехию ,зарплата на автомобильном заводе получает 1500 евро.
показать весь комментарий
16.04.2021 15:14 Ответить
Да ладно. За 1.5 тыс нужно работать 24/7. Нет там таких зарплат у рабочих.
показать весь комментарий
16.04.2021 15:28 Ответить
Так его друг небось так и работает 24/7, но они ж не умеют почасовку считать, а считают сколько на руки. А что за эти деньги ты света белого не видишь, это никого не волнует.
показать весь комментарий
16.04.2021 16:22 Ответить
Олег , кем работает ( специальность ) твой знакомый ? если спец , то зарплата по любому больше 1,5 косых , племяница была в санитарках ( 1200+плюшки ) , сейчас сестричка ( самая младшая ) 1,5 + плюшки , сдаст экзамен , будет больше
хотя по нашему и косарик получать - уже хорошо
показать весь комментарий
16.04.2021 18:54 Ответить
Более конструктивно, но тоже не совсем. О каких евриках речь если в Чехии в кронах платят? Сиди теперь и считай сколько ваши знакомые часов в сутки ишачат, по какому курсу кроны на евро меняют, сколько на жратву и жилье уходит, а потом нахрен вообще туда ехать...)))
Уборщица в частной клинике 6х12=26К крон, комната на двоих, оплата по счетчикам. Но весь день с ведрами и тряпками.
показать весь комментарий
16.04.2021 19:44 Ответить
Работает на каре на автомобильном заводе по сборке Пежо,Рено и т.д.
показать весь комментарий
17.04.2021 18:15 Ответить
тільки цінники вище польських
показать весь комментарий
16.04.2021 15:15 Ответить
частная компания не может взять и поднять зарплаты!
Для этого выручка должна стать больше, а значит, нужно снизить издержки, поднять цены на продукцию и продажи!
А если продажи ориентированы на розничный рынок, на котором покупатели не могут платить больше, так как им зарплаты не поднимали, то все, картина маслом!
показать весь комментарий
16.04.2021 15:20 Ответить
А ты не задумывался: почему в Украине такая большая пропасть между богатыми и бедными?
показать весь комментарий
16.04.2021 15:28 Ответить
Между Ротшильдами и жителями гетто в США тоже большая пропасть. Не задумывался почему? Это вообще не аргумент. Наёмный рабочий физического труда выше головы по зарплате не прыгнет. Хотя опять же, спецы получают хорошие зарплаты и в Украине.
показать весь комментарий
16.04.2021 16:23 Ответить
Как говорил Марк Соломонович: Не надо учить нас работать, лучше - научитесь платить.
В этом проблема- платить не хотят как в Европе, а квалификацию и цены хотят как в Европе
Производственные компании жалуются на нехватку квалифицированных кадров рабочих профессий, - эксперт - Цензор.НЕТ 5208
показать весь комментарий
16.04.2021 15:29 Ответить
Так якщо не підвищувати зарплати, тобто, доходи населення і його купівельну спроможність, то яким хроном виручка збільшиться?

А все починається з ПОДАТКІВ! Податкове навантаження в нас одне з найвищих в світі, при чому, найкорумпованіша система їх витрачання, точніше, дерибану!
Є така закономірність - якщо хочеш вбити економіку НАЙрозвинутішої країни світу то треба просто підняти податкове навантаження вище 30%. І ВСЕ! В нас воно сягає більше 60%! Звідси і низькі зарплати, і перманентний колапс економіки і решта всіх проблем.
показать весь комментарий
16.04.2021 15:30 Ответить
Збільшення зарплат має бути результатом змін в економіці країни, а не вольовим рішенням чергового популіста.
Ось що я хотів сказати.
показать весь комментарий
16.04.2021 15:39 Ответить
А з чого ті зміни починати? ЩО має бути первинним? Від чого можуть ті зміни розпочатись?
показать весь комментарий
16.04.2021 15:41 Ответить
це довга розмова і не дуже предметна для мене.
показать весь комментарий
16.04.2021 16:19 Ответить
Зміни розпочнуться с того, что будет введен налог на олигархов, чтобы было как в США - минимальная зп - $600 и ты с нее НИЧЕГО не платишь, а если у тебя в месяц в итоге получается меньше $1000 на человека, то тебе доплачивают еще $400.
С $1500 ты заплатишь налоги $150, а с $10 000 зпрлатишь $6000.
У них правило - богатый содержит бедный, а у нас правило - богатый доит бедных.
Без таких изменений - олигархи всегда будут покупать суды, депутатов и проталкивать в Раде законы, которые не дают развиваться Украине!
показать весь комментарий
16.04.2021 18:33 Ответить
я ще дивуюсь як деіндн лікарі залишаються, бо взький спеціаліст, що сидить на прийомі - 6 тис. як з куста.. по тисячі за кожен рік навчання.. гуляй до несхочу..
показать весь комментарий
16.04.2021 15:44 Ответить
И как он бедный свой БМВ обслуживает. Слезы мешают мне гаварить.
показать весь комментарий
16.04.2021 15:53 Ответить
ти, напевно, щось поплутав?. так я поясню.. приїхав до нас молодий невопатолог.. після інституту.. сидить на прийомі.. бабці приходять, ревматики тощо.. такі собі всі один в один олігархи.. і він їх стриже.. мільйонами.. а БМВ в нього то для прикриття..ти хіба не знав?.
показать весь комментарий
16.04.2021 16:09 Ответить
а работать будете тоже как в польше?))
показать весь комментарий
16.04.2021 15:52 Ответить
А працювати не пробували так, як у Польщі: 6-7 днів на тиждень по 10-12годин, контроль виробітку, чітке дотримання вимог щодо якості? І, звичайно, сухий закон. В Україні заробити за таку працю 1тис. у.е. не проблема. Було б бажання.
показать весь комментарий
17.04.2021 08:16 Ответить
есть же университет Поплавского. Там ищите
показать весь комментарий
16.04.2021 15:10 Ответить
в Украине есть работа, но нет зарплат
показать весь комментарий
16.04.2021 15:10 Ответить
я вот тоже.. наладчик станков с ЧПУ (первое образование)..два раза их видел))
показать весь комментарий
16.04.2021 15:12 Ответить
у меня свой собственный стоит, ни дня не простаивает, правда не большой, но КАК на предприятиях не могут приложить мозги, чтобы и работа была и зарплаты достойные?
показать весь комментарий
16.04.2021 15:14 Ответить
Если олигархи начнут нормально платить - им не хватит на 3-ю яхту, а их детки останутся без кокаина.
Сам должен понимать, там еще любовницы, садовники и водители, не может олигарх позволить тебе платить нормальную зарплату!
показать весь комментарий
16.04.2021 15:33 Ответить
Даже более того: он потратит на фейерверк, купание в ванне с шампанским, на нахер никому не упавший корпоратив, но зарплату роботягам не поднимет.
показать весь комментарий
16.04.2021 15:42 Ответить
Производственные компании жалуются на нехватку квалифицированных кадров рабочих профессий, - эксперт

Природные ресурсы уплывают за границу?
показать весь комментарий
16.04.2021 15:11 Ответить
30 000 грн на старте, гарантия стабильности выплаты зарплаты а не так как на ХАЗе, где задолженность по ЗП составляет у некоторых до 100 000 грн .... и я вернусь.. ЧПУшник, фрезеровщик... а так - идите к бениной маме за работниками
показать весь комментарий
16.04.2021 15:11 Ответить
Эти кадры, сейчас осваивают рынок труда Германии, Нидерландов, Италии...
показать весь комментарий
16.04.2021 15:12 Ответить
Да ладно про германию, нидерланды.. туда хер попадешь обычным работягой. А вот в польшу, чехию с опытом работы можно попасть даже без посредника, просто отпратвив резюме в контору. И если подойдешь, то сами порешают визу
показать весь комментарий
16.04.2021 15:22 Ответить
Разве речь о обычных работягах?
А вообще, мои знакомые, семейная пара, два года подряд работали на автозаводе в Германии.
Никакой проблемы с трудоустройством и получением виз у них не было.
показать весь комментарий
16.04.2021 15:30 Ответить
Звідки взятися...Їх й 5ть років,тому,вже небуло
показать весь комментарий
16.04.2021 15:13 Ответить
Дайте нормальну зарплату і робітники самі знайдуть необхідні знання в ютюбі.
показать весь комментарий
16.04.2021 15:13 Ответить
в Ютубе...То есть годы теоретической подготовки и практического опыта не обязательны? Странное у вас понимание квалификации. С таким подходом только в депутаты берут.
показать весь комментарий
16.04.2021 15:19 Ответить
Про практичний досвід я нічого не писав, якщо ви уважно читаєте, а не як депутат. Практичний досвід мають давати самі підприємства і брати студентів останніх курсів на практику.
показать весь комментарий
16.04.2021 15:26 Ответить
удвойте зарплаты и специалисты к вам подтянутся
показать весь комментарий
16.04.2021 15:14 Ответить
это ж надо своих сверхдоходы урезать, ущемить себя, что ты, барыги на такое не способны, как тогда они в офшоры свои миллиарды будут выводить?
показать весь комментарий
16.04.2021 18:33 Ответить
коли треба було думати про кадри, вони купляли вілли по Франціях та Італіях.
показать весь комментарий
16.04.2021 15:14 Ответить
Доктор, у меня аллергия.
На что?
На работу.
показать весь комментарий
16.04.2021 15:15 Ответить
Давайте уточним-кто жалуется. "Производственные компании". Это начальники компаний жалуются. На слесарей, а на самих себя начальники конечно не жалуются. А надо бы. Количество рукожопов огромно среди рабочих, но среди руководителей их ещё больше.
показать весь комментарий
16.04.2021 15:15 Ответить
Треба було проізводствєнним кАмпаніям платити достойну заробітну платню робітникам то й не поїхали б вони по білу-світу кращої долі шукати. Хто ж вам буде за 200 баксів горба гнути? Нема дурних.
показать весь комментарий
16.04.2021 15:16 Ответить
зачем, если можно пройти по списку слуги урода и получать бабки в конвертах
показать весь комментарий
16.04.2021 15:16 Ответить
А зарплаты работодатели не пробовали платить нормальные?
показать весь комментарий
16.04.2021 15:18 Ответить
а вы пробовали хорошо работать?
показать весь комментарий
16.04.2021 15:54 Ответить
Критерії "хорошей работы"?
показать весь комментарий
16.04.2021 16:13 Ответить
Чтоб корова меньше ела и давала больше молока - её надо меньше кормить, и больше доить!
показать весь комментарий
16.04.2021 18:58 Ответить
для начала не пить и хотя бы уметь читать))))
показать весь комментарий
17.04.2021 10:52 Ответить
Какие, пля, коледжи для токарей и фрезеровщиков с экскаваторщиками. Почему на Западе достаточно полтора года обучения для пилота коммерческого боинга или эрбаса, здесь же начиная с совка для продавца хозмага техникум требовали. Будет нормальная зарплата появятся работники у станков. Буквально в считаные месяцы.
показать весь комментарий
16.04.2021 15:19 Ответить
За два года обучения в ПТУ, в среднем получается плохой токарь третьего разряда (совершенно без опыта, до сих пор эпизодически требующий помощи наставника). До шестого разряда - ему больше 10 лет работать и набираться опыта (некоторые - пройдут этот путь быстрее, но некоторые его не осилят до конца жизни).

Если идти обучаться непосредственно на завод - процесс пойдёт чуть быстрее, но не на много.
показать весь комментарий
16.04.2021 18:56 Ответить
А на нехватку начальников не жалуются.
показать весь комментарий
16.04.2021 15:20 Ответить
Все школьники понимают, стать богатыми можно только если честно работать на заводе.
показать весь комментарий
16.04.2021 15:20 Ответить
квалифицированные кадры рабочих профессий уезжают от вас, клепторкатов, деньги зарабатывать - туда, где отношение как к людям а не как к скоту, работающему на коммуналку и дешевые нездоровые продукты
показать весь комментарий
16.04.2021 15:21 Ответить
Говорят, что под патронажем администрации президента для молодежи откроют бесплатные курсы по уборке клубники.
показать весь комментарий
16.04.2021 15:24 Ответить
Всі повтікали закордон.
Ви ж мало грошей їм платили.. тож знімайте краватки, завертайте рукави і до праці.
показать весь комментарий
16.04.2021 15:25 Ответить
Основной поток был в 2016-2017гг.
показать весь комментарий
16.04.2021 15:33 Ответить
Слезы наворачиваются на глаза от такой трогательной заботы Метинвеста (и конечно же лично - Ахметова) об образовании нашей молодежи. Шо, рабы закончились?
показать весь комментарий
16.04.2021 15:26 Ответить
Рабы-суки не хотят работать даром. Совсем оборзели.
показать весь комментарий
16.04.2021 15:30 Ответить
А что, работать честно это значит быть рабом? Закончились квалифицированные кадры. Причём закончились везде, не только у Метинвеста. Просто они могут себе позволить самостоятельно готовить себе кадры, а другим придётся выискивать среди десятков кандидатур. Пообщайтесь с бизнесом о том, как работают выпускники.
показать весь комментарий
16.04.2021 16:25 Ответить
Причем тут "работать честно"? К чему эти, всем известные, банальные лозунги? Статья была про Метинвест и их "институт". Ты, дядя, поинтересуйся кого туда берут и на каких условиях. А потом поинтересуйся з/п на заводах Метинвеста. Может тогда станет понятнее про "рабов" ...
"Кадры заканчиваются" у тех бизнесменов, которые вместо мотивации сотрудников предпочитают себе новые Мерседесы покупать и виллы строить. Что-то я не встречал голодранцев, среди хозяев обанкротившихся заводов.
показать весь комментарий
16.04.2021 16:42 Ответить
Суддям, нардепам, міністрам, наглядовим радам , голові Нафтогазу, прокурорам, державним топ-чиновникам, антикорупційним органам на зарплати кошти є, а іші будьласка на виїзд.
Тільки всьому приходить кінець.
Терпіння у людей вже закічилось, дивитись на цю соціальну несправедливість вже неможливо.
показать весь комментарий
16.04.2021 15:31 Ответить
Платити не пробували?.
показать весь комментарий
16.04.2021 15:37 Ответить
Всі поїхали пити каву у Відень )
показать весь комментарий
16.04.2021 15:41 Ответить
Вспоминаю любимую фразу наших производственных руководителей :"не нравится - вали за забор". Из десятка производственных предприятий, где я работал - 70% руководителей считают производственного рабочего - дерьмом.
Кстати, работал на предприятии Ахметова - отношение топ-менеджмента к рабочим отличное, на руках носят. А вот средние управленцы делают всё, чтобы ты оттуда свалил. Конкретно: начальник, цеха, зам, зам.директор по производству.
показать весь комментарий
16.04.2021 15:46 Ответить
а почему ты не рассказываешь сколько станков спалили, сколько украли?)))
показать весь комментарий
16.04.2021 15:56 Ответить
Если ты работаешь на сделку - то вообще не в твоих интересах простои и поломки. А вот когда у тебя над станком не горит освещение в ночную смену, цеховой туалет в котором при входе рыгаешь от запаха, и столовская еда - это корм для скота - до даже и нормальная з.п. не нужна - сам там жизнь проживай.
показать весь комментарий
16.04.2021 18:20 Ответить
у меня опыта более 20 лет, я уверенно заявляю что работники у нас малограмотные, бестолковые. хоть и сделка но за оборудованием они вообще не следят. станки убирают только после большой пиз*юлины или штрафа. не все конечно но процентов 70
показать весь комментарий
17.04.2021 06:54 Ответить
Так это проблема младшего и среднего руководящего звена. На предприятиях, где с этим порядок - дебилов либо вовсе не держат, либо их там критическое меньшинство. И всё там норм. (почти) И наоборот, есть такие предприятия, где дебилов наоборот растят, холят и лелеют, потому что работать больше некому, а все умные сбегают (сам сбежал, и ещё двоих увёл - никто не жалеет)
показать весь комментарий
17.04.2021 09:06 Ответить
дык у нас 70% дебилов)))) ты думаешь почему в европе приживается максимум 30% заробитчан? именно поэтому
показать весь комментарий
17.04.2021 10:42 Ответить
Если ты считаешь, что у нас в стране 70% дебилов, это значит в твоей семье из 4 человек - трое дебилы, а если вас трое - то дебилы все, но не до конца. Осторожней с цифрами.
показать весь комментарий
18.04.2021 10:36 Ответить
у меня в семье 6 чел и 4 из них малолетки))) так что примерно так и есть.
показать весь комментарий
18.04.2021 17:45 Ответить
А як з цим питанням в Ізраїлі?
показать весь комментарий
16.04.2021 15:47 Ответить
Кваліфікованих кадрів робітничих професій може і нема, зато активістів доібенематері, на п'ять поколінь наперед вистачить...
показать весь комментарий
16.04.2021 15:50 Ответить
Нікого той метінвест готувати не буде, бо не має ні бази, ні ліцензій на освіту. Це тільки піар. А ящо бракує робітничих кадрів, хай скоротять і ліквідують роздуті штати численних управлінь і відділів "безперевного вдосконалення і контролю".
показать весь комментарий
16.04.2021 16:09 Ответить
Так у нас профессионально-техническое образование убивалось 30 лет. Ну и в школе не учат математику, физику, химию, как можно стать нормальным спецом без этих знаний? Вот вам и результат.
показать весь комментарий
16.04.2021 16:19 Ответить
ПТО в ПТУ, в сегодняшнем виде, изживает себя.Лучше будет вернуться,типа, к ФЗУ,где каждое солидное предприятие готовило рабочие кадры для себя.Кстати, подобные заведения присутствуют в ФРГ
показать весь комментарий
16.04.2021 17:02 Ответить
Тут с другой стороны - а нафига токарю химия или физика хотя бы среднего уровня (хотя бы знать, что упушенная болванка больно упадёт на ногу, и уметь складывать - вычитать)??? Тут уже важнее просто память и чуточку абстрактного мышления. Сейчас дошло до того, что даже инженеру в 1000 раз быстрее и проще на компьютере задать расчёт, который требовал серьёзных знаний физики и математики с геометрией.
показать весь комментарий
16.04.2021 18:39 Ответить
упущенная болванка (автозамена!)
показать весь комментарий
16.04.2021 18:41 Ответить
Удаленное обучение даст удаленных рабочих, что ещё кому надо.
показать весь комментарий
16.04.2021 16:31 Ответить
Жлобы - платите больше и люди не будут ехать за границу.
показать весь комментарий
16.04.2021 17:03 Ответить
Заказная статья от Метинвеста
показать весь комментарий
16.04.2021 17:05 Ответить
пусть платят как положено 2-3 тысячи долларов специалистам, тогда нехватки не будет, а то за 12000грн хотят и рыбку съесть и на... сесть.
показать весь комментарий
16.04.2021 18:23 Ответить
кваліфікованик кадрам потрібна зарплата трохи більша ніж у хорошого менеджера чи чиновника
показать весь комментарий
16.04.2021 18:28 Ответить
Как вы все за зарплаты тут заговорили. А кому зарплаты поднимать если спецы уже все в Еропе? Найдите тут специалистов при памяти. Либо уже за 50, либо с проблемами по здоровью, а таких брать никто не хочет. Молодежь вообще гайки крутить не умеет - не учат.
показать весь комментарий
16.04.2021 19:47 Ответить
Виробничим компаніям потрібно самім навчати кадри для своїх виробництв, платити гідну зарплату й заохочувати молодь.
Це потрібно було робити 20 років тому, тепер всі хто не платить ринкову зарплату виявилися лузерами. Всі кажуть про ринок, ось маєте ринок, той хто платить той працює.
показать весь комментарий
16.04.2021 22:09 Ответить
Это просто анекдот. В моем Херсоне ГОДАМИ не брали на производства молодежь, про обучение вообще молчу. Работал на заводе 15 лет назад, который закрылся - пытался искать работу на производстве, мне один зам директора сказал работу на предприятиях не ищи, ее нет, молодых не берут, дорабатывают советские пенсионеры. Когда позже работал в строительном магазине, то к нам приходили продавцами пацаны из техникумов-училищ, все мной написанное подтверждали, просто никуда не берут без знакомства, никто не учит.

А сейчас скулят что "нет квалифицированных рабочих и специалистов". Их создавать нужно было, растить. Мне рассказывали на заводе инженеры как это делалось при СССР, все было разрушено, система подготовки. Нужны готовенькие, без опыта но чтобы все знали и умели.
показать весь комментарий
17.04.2021 15:28 Ответить
 
 