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Виробничі компанії скаржаться на нестачу кваліфікованих кадрів робітничих професій, - експерт

Виробничі компанії скаржаться на нестачу кваліфікованих кадрів робітничих професій, - експерт

Українські виробничі компанії скаржаться на нестачу кваліфікованих працівників робітничих професій, викликаний невідповідністю вітчизняної системи освіти сучасним потребам ринку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це УНІАН розповіла експертка Центру економічної стратегії Ганна Сахно.

"Через застаріле обладнання у коледжах та технікумах, а також застарілу програму навчання, студентам потім складно працевлаштуватися. А компаніям доводиться витрачати ресурси на перенавчання таких студентів", - сказала вона.

Представники бізнесу скаржаться на розрив між теоретичною освітою, яку студенти отримують в університетах, і практикою та наголошують, що навіть провідні українські виші не встигають за темпами розвитку бізнес-середовища.

Для підготовки кваліфікованих кадрів виробничі компанії організовують практику і стажування для українських студентів, надають стипендії та гранти, а найкращих – зрештою працевлаштовують. Саме у співпраці бізнесу та вишів експерти вбачають розвиток системи освіти в Україні. Варіантом подальшого розвитку такої співпраці може стати відкриття приватних навчальних закладів за підтримки компаній. В Європі такі вже існують (наприклад, приватна бізнес-школа ESMT в Берліні).

Також читайте: Упродовж останніх років систему профтехосвіти фактично зруйнували. Країні катастрофічно бракує кадрів, - Зеленський

"Вважаю, що великі бізнеси створюватимуть власні академії у сферах з економічним потенціалом. Наприклад, електроінженерія, високотехнологічне сільське господарство, IT, металургія. Вдалий приклад – приватний університет "Метінвест Політехніка", - зазначила Сахно.

Група "Метінвест" заснувала свій університет у червні 2020 року в Маріуполі. Це перший недержавний гірничо-металургійний університет з правом видачі дипломів державного зразка. Університет готуватиме фахівців з матеріалознавства, металургії, комп'ютерних наук, автоматизації виробничих процесів, екології, хімічних технологій та інженерії, охорони праці та гірничої справи тощо.

При цьому, ректор "Метінвест Політехніка" Олександр Поважний відмітив, що виш планує випускати адаптованих фахівців зі знаннями не тільки технологічних процесів.

"Генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков каже, що ми повинні не стільки металургів готувати, як комп’ютерників з хорошими знаннями металургійної технології, технології гірничої справи тощо. Адже технології невпинно йдуть вперед, і завдання "Метінвест Політехніка" - не гнатися за прогресом, а випереджати його", - резюмував Поважний.

Довідка УНІАН. Група "Метінвест" - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні і одним з найбільших в СНД виробником залізорудної сировини і сталі.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) і група "Смарт-Холдинг" Вадима Новинського (23,76%).

Автор: 

профтехосвіта (76) робітники (52) Метінвест (954)


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Топ коментарі
+25
Пусть зарплаты поднимают до уровня польских!
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16.04.2021 15:09 Відповісти
+17
в Украине есть работа, но нет зарплат
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16.04.2021 15:10 Відповісти
+15
есть же университет Поплавского. Там ищите
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16.04.2021 15:10 Відповісти
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Пусть зарплаты поднимают до уровня польских!
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16.04.2021 15:09 Відповісти
с нашими налогами могут поднять только давление...
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16.04.2021 15:11 Відповісти
да причем это все.. вот Немецкие железные дороги набирают наших людей на работу 1 конечно минимальный уровень языка потом курсы обучения на машиниста конкретной (конкретных моделей) и выдача тебе сертификации диплома и работа и точка.. и так работает вся Европа.. как то читал какой то роман о Норвегии или Швеции так вот адвокат причем популярный и имеющий спрос клиентуру вдруг устал от своей работы она его стала раздражать и что а ничего оставил он адвокатуру и ушел работать.... проводником на поезда дальнего следования.... у нас бы такой финт приняли бы за шутку и фантастику а я верю что особенно в Швеции и Норвегии и Финляндии Дании да и Нидерландах Брюсселе Франции Швейцарии Германии Словакии Чехии во всей Европе такое норма почему да все просто там не делают с должности ИДОЛА.. и человек после школы колледжа выходит с мнение что любая профессия занятие достойны а они реально достойны и уважаемы в обществе хочешь быть судьёй вперёд хочешь быть Президентом флаг тебе в руки хочешь быть фермером нет вопросов еще и льготы получишь немалые хочешь работать в магазине на стройке парикмахерской нет вопросов строить дороги чистить снег работать в полиции криминалистом врачом или у стола в морге все тебе самому решать оплата да может разница НО главное-- костяк работа и профессий и рода занятий-как правило не сильно отличается в тарифной базовой сетке между собой...
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16.04.2021 15:32 Відповісти
Вы правы, приехав сюда, хрен знает сколько лет назад, столкнулись с тем, что нужен был сантехник...
Кто такой сантехник, мы хорошо знали) Вызываем.
Звонок. Стоят два парня лет по 25 максимум, белые(!) комбинезоны с серыми полосками, чемоданчик с инструментами. Я показываю куда и говорю что. Говорят: спасибо, мы скажем, когда закончим. При этом столько достоинства, доброжелательности. Даже не понимаю, в чем это выражалось. Проходит минут 20, они прощаются, а я захожу в ванну и вижу, что не только заменили смеситель, сифон, вымыли полы и тряпку... спрашиваю: "Что это было?!"
Здесь, если человек работает - это вызывает уважение, не важно кем. Нам этого было не понять, у нас же все должны были быть инженерами, совковое лицемерие об уважении к рабочей профессии никого, на самом деле, не обманывало.
А здесь людям стыдно сказать, что ты получаешь пособие, потому что ясно, что ленивый иждивенец, многие даже от друзей скрывают - стараются быстрее работу найти.
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16.04.2021 16:09 Відповісти
Знакомый, нелегал в Йью-Йорке на стройке работает сантехником. Реакция наших - фи, сантехник, реакция американцев - как ты туда попал, это же круто. Нелегал получает 6000 баксов в месяц, точнее за 4 недели. Правда работа 6 дней в неделю по 10 часов, в субботу меньше 6 - 8.
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16.04.2021 16:22 Відповісти
В заголовке ошибка - после слова "нехватку" надо поставить слово "ДЕШЕВОЙ". Тогда пазл сойдется.
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16.04.2021 16:12 Відповісти
Ой, давайте не начинать. Уже давно нет у нас тех спецов, о которых тут в коментах бодро рассказывают. Молодняк реально едет собирать клубнику, потому что это вся работа руками, на которую они способны. Потому у нас нехватка не дешёвой, а квалифицированной рабочей силы.
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16.04.2021 16:21 Відповісти
Нет, давайте начнем! Я из маленького городка, муж дипломированный инженер-электрик. Я то же с высшим образованием. Предприятие закрылось. Почти год без работы. Сейчас в Киеве. Мы на расхват, качаем права, за штуку баксов работать не хотим. А знаете сколько на предприятии было квалифицированных кадров? Почти пол тыщи. Нет работа в провинции есть, но платят копейки.
И молодняка квалифицированного хватает, в Киеве, во свяком случае. Я начальник ОК и знаю, что говорю. Квалифицированный персонал там, где есть деньги.
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16.04.2021 16:32 Відповісти
вспомните Учителя года которой порошенко вручал награду, а через пол года она уехала в Польшу собирать клубнику ибо тупой сборщик клубники зарабатывает больше топового учителя года в Украине, при этом не и имея кучу гемороя и стрессов, вот что коротко надо знать о цене специалистов в нашей стране, пока наши работодатели будут считать людей за скот на котором можно заработать деньги, и ценить их, никто у них работать не будет, только дурачек
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16.04.2021 18:29 Відповісти
С нашими налогами, говорите? Вы потише о налогах рассуждайте, а то вам зарплату польскую хрен дадут, а вот подоходный поднимут до уровня польского, в лучшем случае. Мало вам того, что по ценам на продукты мы Польшу уже перегнали?
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16.04.2021 19:38 Відповісти
Друг уехал в Чехию ,зарплата на автомобильном заводе получает 1500 евро.
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16.04.2021 15:14 Відповісти
Да ладно. За 1.5 тыс нужно работать 24/7. Нет там таких зарплат у рабочих.
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16.04.2021 15:28 Відповісти
Так его друг небось так и работает 24/7, но они ж не умеют почасовку считать, а считают сколько на руки. А что за эти деньги ты света белого не видишь, это никого не волнует.
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16.04.2021 16:22 Відповісти
Олег , кем работает ( специальность ) твой знакомый ? если спец , то зарплата по любому больше 1,5 косых , племяница была в санитарках ( 1200+плюшки ) , сейчас сестричка ( самая младшая ) 1,5 + плюшки , сдаст экзамен , будет больше
хотя по нашему и косарик получать - уже хорошо
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16.04.2021 18:54 Відповісти
Более конструктивно, но тоже не совсем. О каких евриках речь если в Чехии в кронах платят? Сиди теперь и считай сколько ваши знакомые часов в сутки ишачат, по какому курсу кроны на евро меняют, сколько на жратву и жилье уходит, а потом нахрен вообще туда ехать...)))
Уборщица в частной клинике 6х12=26К крон, комната на двоих, оплата по счетчикам. Но весь день с ведрами и тряпками.
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16.04.2021 19:44 Відповісти
Работает на каре на автомобильном заводе по сборке Пежо,Рено и т.д.
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17.04.2021 18:15 Відповісти
тільки цінники вище польських
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16.04.2021 15:15 Відповісти
частная компания не может взять и поднять зарплаты!
Для этого выручка должна стать больше, а значит, нужно снизить издержки, поднять цены на продукцию и продажи!
А если продажи ориентированы на розничный рынок, на котором покупатели не могут платить больше, так как им зарплаты не поднимали, то все, картина маслом!
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16.04.2021 15:20 Відповісти
А ты не задумывался: почему в Украине такая большая пропасть между богатыми и бедными?
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16.04.2021 15:28 Відповісти
Между Ротшильдами и жителями гетто в США тоже большая пропасть. Не задумывался почему? Это вообще не аргумент. Наёмный рабочий физического труда выше головы по зарплате не прыгнет. Хотя опять же, спецы получают хорошие зарплаты и в Украине.
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16.04.2021 16:23 Відповісти
Как говорил Марк Соломонович: Не надо учить нас работать, лучше - научитесь платить.
В этом проблема- платить не хотят как в Европе, а квалификацию и цены хотят как в Европе
Производственные компании жалуются на нехватку квалифицированных кадров рабочих профессий, - эксперт - Цензор.НЕТ 5208
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16.04.2021 15:29 Відповісти
Так якщо не підвищувати зарплати, тобто, доходи населення і його купівельну спроможність, то яким хроном виручка збільшиться?

А все починається з ПОДАТКІВ! Податкове навантаження в нас одне з найвищих в світі, при чому, найкорумпованіша система їх витрачання, точніше, дерибану!
Є така закономірність - якщо хочеш вбити економіку НАЙрозвинутішої країни світу то треба просто підняти податкове навантаження вище 30%. І ВСЕ! В нас воно сягає більше 60%! Звідси і низькі зарплати, і перманентний колапс економіки і решта всіх проблем.
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16.04.2021 15:30 Відповісти
Збільшення зарплат має бути результатом змін в економіці країни, а не вольовим рішенням чергового популіста.
Ось що я хотів сказати.
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16.04.2021 15:39 Відповісти
А з чого ті зміни починати? ЩО має бути первинним? Від чого можуть ті зміни розпочатись?
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16.04.2021 15:41 Відповісти
це довга розмова і не дуже предметна для мене.
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16.04.2021 16:19 Відповісти
Зміни розпочнуться с того, что будет введен налог на олигархов, чтобы было как в США - минимальная зп - $600 и ты с нее НИЧЕГО не платишь, а если у тебя в месяц в итоге получается меньше $1000 на человека, то тебе доплачивают еще $400.
С $1500 ты заплатишь налоги $150, а с $10 000 зпрлатишь $6000.
У них правило - богатый содержит бедный, а у нас правило - богатый доит бедных.
Без таких изменений - олигархи всегда будут покупать суды, депутатов и проталкивать в Раде законы, которые не дают развиваться Украине!
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16.04.2021 18:33 Відповісти
я ще дивуюсь як деіндн лікарі залишаються, бо взький спеціаліст, що сидить на прийомі - 6 тис. як з куста.. по тисячі за кожен рік навчання.. гуляй до несхочу..
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16.04.2021 15:44 Відповісти
И как он бедный свой БМВ обслуживает. Слезы мешают мне гаварить.
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16.04.2021 15:53 Відповісти
ти, напевно, щось поплутав?. так я поясню.. приїхав до нас молодий невопатолог.. після інституту.. сидить на прийомі.. бабці приходять, ревматики тощо.. такі собі всі один в один олігархи.. і він їх стриже.. мільйонами.. а БМВ в нього то для прикриття..ти хіба не знав?.
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16.04.2021 16:09 Відповісти
а работать будете тоже как в польше?))
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16.04.2021 15:52 Відповісти
А працювати не пробували так, як у Польщі: 6-7 днів на тиждень по 10-12годин, контроль виробітку, чітке дотримання вимог щодо якості? І, звичайно, сухий закон. В Україні заробити за таку працю 1тис. у.е. не проблема. Було б бажання.
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17.04.2021 08:16 Відповісти
есть же университет Поплавского. Там ищите
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16.04.2021 15:10 Відповісти
в Украине есть работа, но нет зарплат
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16.04.2021 15:10 Відповісти
я вот тоже.. наладчик станков с ЧПУ (первое образование)..два раза их видел))
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16.04.2021 15:12 Відповісти
у меня свой собственный стоит, ни дня не простаивает, правда не большой, но КАК на предприятиях не могут приложить мозги, чтобы и работа была и зарплаты достойные?
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16.04.2021 15:14 Відповісти
Если олигархи начнут нормально платить - им не хватит на 3-ю яхту, а их детки останутся без кокаина.
Сам должен понимать, там еще любовницы, садовники и водители, не может олигарх позволить тебе платить нормальную зарплату!
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16.04.2021 15:33 Відповісти
Даже более того: он потратит на фейерверк, купание в ванне с шампанским, на нахер никому не упавший корпоратив, но зарплату роботягам не поднимет.
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16.04.2021 15:42 Відповісти
Производственные компании жалуются на нехватку квалифицированных кадров рабочих профессий, - эксперт

Природные ресурсы уплывают за границу?
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16.04.2021 15:11 Відповісти
30 000 грн на старте, гарантия стабильности выплаты зарплаты а не так как на ХАЗе, где задолженность по ЗП составляет у некоторых до 100 000 грн .... и я вернусь.. ЧПУшник, фрезеровщик... а так - идите к бениной маме за работниками
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16.04.2021 15:11 Відповісти
Эти кадры, сейчас осваивают рынок труда Германии, Нидерландов, Италии...
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16.04.2021 15:12 Відповісти
Да ладно про германию, нидерланды.. туда хер попадешь обычным работягой. А вот в польшу, чехию с опытом работы можно попасть даже без посредника, просто отпратвив резюме в контору. И если подойдешь, то сами порешают визу
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16.04.2021 15:22 Відповісти
Разве речь о обычных работягах?
А вообще, мои знакомые, семейная пара, два года подряд работали на автозаводе в Германии.
Никакой проблемы с трудоустройством и получением виз у них не было.
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16.04.2021 15:30 Відповісти
Звідки взятися...Їх й 5ть років,тому,вже небуло
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16.04.2021 15:13 Відповісти
Дайте нормальну зарплату і робітники самі знайдуть необхідні знання в ютюбі.
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16.04.2021 15:13 Відповісти
в Ютубе...То есть годы теоретической подготовки и практического опыта не обязательны? Странное у вас понимание квалификации. С таким подходом только в депутаты берут.
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16.04.2021 15:19 Відповісти
Про практичний досвід я нічого не писав, якщо ви уважно читаєте, а не як депутат. Практичний досвід мають давати самі підприємства і брати студентів останніх курсів на практику.
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16.04.2021 15:26 Відповісти
удвойте зарплаты и специалисты к вам подтянутся
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16.04.2021 15:14 Відповісти
это ж надо своих сверхдоходы урезать, ущемить себя, что ты, барыги на такое не способны, как тогда они в офшоры свои миллиарды будут выводить?
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16.04.2021 18:33 Відповісти
коли треба було думати про кадри, вони купляли вілли по Франціях та Італіях.
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16.04.2021 15:14 Відповісти
Доктор, у меня аллергия.
На что?
На работу.
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16.04.2021 15:15 Відповісти
Давайте уточним-кто жалуется. "Производственные компании". Это начальники компаний жалуются. На слесарей, а на самих себя начальники конечно не жалуются. А надо бы. Количество рукожопов огромно среди рабочих, но среди руководителей их ещё больше.
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16.04.2021 15:15 Відповісти
Треба було проізводствєнним кАмпаніям платити достойну заробітну платню робітникам то й не поїхали б вони по білу-світу кращої долі шукати. Хто ж вам буде за 200 баксів горба гнути? Нема дурних.
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16.04.2021 15:16 Відповісти
зачем, если можно пройти по списку слуги урода и получать бабки в конвертах
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16.04.2021 15:16 Відповісти
А зарплаты работодатели не пробовали платить нормальные?
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16.04.2021 15:18 Відповісти
а вы пробовали хорошо работать?
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16.04.2021 15:54 Відповісти
Критерії "хорошей работы"?
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16.04.2021 16:13 Відповісти
Чтоб корова меньше ела и давала больше молока - её надо меньше кормить, и больше доить!
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16.04.2021 18:58 Відповісти
для начала не пить и хотя бы уметь читать))))
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17.04.2021 10:52 Відповісти
Какие, пля, коледжи для токарей и фрезеровщиков с экскаваторщиками. Почему на Западе достаточно полтора года обучения для пилота коммерческого боинга или эрбаса, здесь же начиная с совка для продавца хозмага техникум требовали. Будет нормальная зарплата появятся работники у станков. Буквально в считаные месяцы.
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16.04.2021 15:19 Відповісти
За два года обучения в ПТУ, в среднем получается плохой токарь третьего разряда (совершенно без опыта, до сих пор эпизодически требующий помощи наставника). До шестого разряда - ему больше 10 лет работать и набираться опыта (некоторые - пройдут этот путь быстрее, но некоторые его не осилят до конца жизни).

Если идти обучаться непосредственно на завод - процесс пойдёт чуть быстрее, но не на много.
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16.04.2021 18:56 Відповісти
А на нехватку начальников не жалуются.
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16.04.2021 15:20 Відповісти
Все школьники понимают, стать богатыми можно только если честно работать на заводе.
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16.04.2021 15:20 Відповісти
квалифицированные кадры рабочих профессий уезжают от вас, клепторкатов, деньги зарабатывать - туда, где отношение как к людям а не как к скоту, работающему на коммуналку и дешевые нездоровые продукты
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16.04.2021 15:21 Відповісти
Говорят, что под патронажем администрации президента для молодежи откроют бесплатные курсы по уборке клубники.
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16.04.2021 15:24 Відповісти
Всі повтікали закордон.
Ви ж мало грошей їм платили.. тож знімайте краватки, завертайте рукави і до праці.
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16.04.2021 15:25 Відповісти
Основной поток был в 2016-2017гг.
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16.04.2021 15:33 Відповісти
Слезы наворачиваются на глаза от такой трогательной заботы Метинвеста (и конечно же лично - Ахметова) об образовании нашей молодежи. Шо, рабы закончились?
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16.04.2021 15:26 Відповісти
Рабы-суки не хотят работать даром. Совсем оборзели.
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16.04.2021 15:30 Відповісти
А что, работать честно это значит быть рабом? Закончились квалифицированные кадры. Причём закончились везде, не только у Метинвеста. Просто они могут себе позволить самостоятельно готовить себе кадры, а другим придётся выискивать среди десятков кандидатур. Пообщайтесь с бизнесом о том, как работают выпускники.
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16.04.2021 16:25 Відповісти
Причем тут "работать честно"? К чему эти, всем известные, банальные лозунги? Статья была про Метинвест и их "институт". Ты, дядя, поинтересуйся кого туда берут и на каких условиях. А потом поинтересуйся з/п на заводах Метинвеста. Может тогда станет понятнее про "рабов" ...
"Кадры заканчиваются" у тех бизнесменов, которые вместо мотивации сотрудников предпочитают себе новые Мерседесы покупать и виллы строить. Что-то я не встречал голодранцев, среди хозяев обанкротившихся заводов.
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16.04.2021 16:42 Відповісти
Суддям, нардепам, міністрам, наглядовим радам , голові Нафтогазу, прокурорам, державним топ-чиновникам, антикорупційним органам на зарплати кошти є, а іші будьласка на виїзд.
Тільки всьому приходить кінець.
Терпіння у людей вже закічилось, дивитись на цю соціальну несправедливість вже неможливо.
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16.04.2021 15:31 Відповісти
Платити не пробували?.
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16.04.2021 15:37 Відповісти
Всі поїхали пити каву у Відень )
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16.04.2021 15:41 Відповісти
Вспоминаю любимую фразу наших производственных руководителей :"не нравится - вали за забор". Из десятка производственных предприятий, где я работал - 70% руководителей считают производственного рабочего - дерьмом.
Кстати, работал на предприятии Ахметова - отношение топ-менеджмента к рабочим отличное, на руках носят. А вот средние управленцы делают всё, чтобы ты оттуда свалил. Конкретно: начальник, цеха, зам, зам.директор по производству.
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16.04.2021 15:46 Відповісти
а почему ты не рассказываешь сколько станков спалили, сколько украли?)))
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16.04.2021 15:56 Відповісти
Если ты работаешь на сделку - то вообще не в твоих интересах простои и поломки. А вот когда у тебя над станком не горит освещение в ночную смену, цеховой туалет в котором при входе рыгаешь от запаха, и столовская еда - это корм для скота - до даже и нормальная з.п. не нужна - сам там жизнь проживай.
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16.04.2021 18:20 Відповісти
у меня опыта более 20 лет, я уверенно заявляю что работники у нас малограмотные, бестолковые. хоть и сделка но за оборудованием они вообще не следят. станки убирают только после большой пиз*юлины или штрафа. не все конечно но процентов 70
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17.04.2021 06:54 Відповісти
Так это проблема младшего и среднего руководящего звена. На предприятиях, где с этим порядок - дебилов либо вовсе не держат, либо их там критическое меньшинство. И всё там норм. (почти) И наоборот, есть такие предприятия, где дебилов наоборот растят, холят и лелеют, потому что работать больше некому, а все умные сбегают (сам сбежал, и ещё двоих увёл - никто не жалеет)
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17.04.2021 09:06 Відповісти
дык у нас 70% дебилов)))) ты думаешь почему в европе приживается максимум 30% заробитчан? именно поэтому
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17.04.2021 10:42 Відповісти
Если ты считаешь, что у нас в стране 70% дебилов, это значит в твоей семье из 4 человек - трое дебилы, а если вас трое - то дебилы все, но не до конца. Осторожней с цифрами.
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18.04.2021 10:36 Відповісти
у меня в семье 6 чел и 4 из них малолетки))) так что примерно так и есть.
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18.04.2021 17:45 Відповісти
А як з цим питанням в Ізраїлі?
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16.04.2021 15:47 Відповісти
Кваліфікованих кадрів робітничих професій може і нема, зато активістів доібенематері, на п'ять поколінь наперед вистачить...
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16.04.2021 15:50 Відповісти
Нікого той метінвест готувати не буде, бо не має ні бази, ні ліцензій на освіту. Це тільки піар. А ящо бракує робітничих кадрів, хай скоротять і ліквідують роздуті штати численних управлінь і відділів "безперевного вдосконалення і контролю".
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16.04.2021 16:09 Відповісти
Так у нас профессионально-техническое образование убивалось 30 лет. Ну и в школе не учат математику, физику, химию, как можно стать нормальным спецом без этих знаний? Вот вам и результат.
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16.04.2021 16:19 Відповісти
ПТО в ПТУ, в сегодняшнем виде, изживает себя.Лучше будет вернуться,типа, к ФЗУ,где каждое солидное предприятие готовило рабочие кадры для себя.Кстати, подобные заведения присутствуют в ФРГ
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16.04.2021 17:02 Відповісти
Тут с другой стороны - а нафига токарю химия или физика хотя бы среднего уровня (хотя бы знать, что упушенная болванка больно упадёт на ногу, и уметь складывать - вычитать)??? Тут уже важнее просто память и чуточку абстрактного мышления. Сейчас дошло до того, что даже инженеру в 1000 раз быстрее и проще на компьютере задать расчёт, который требовал серьёзных знаний физики и математики с геометрией.
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16.04.2021 18:39 Відповісти
упущенная болванка (автозамена!)
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16.04.2021 18:41 Відповісти
Удаленное обучение даст удаленных рабочих, что ещё кому надо.
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16.04.2021 16:31 Відповісти
Жлобы - платите больше и люди не будут ехать за границу.
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16.04.2021 17:03 Відповісти
Заказная статья от Метинвеста
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16.04.2021 17:05 Відповісти
пусть платят как положено 2-3 тысячи долларов специалистам, тогда нехватки не будет, а то за 12000грн хотят и рыбку съесть и на... сесть.
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16.04.2021 18:23 Відповісти
кваліфікованик кадрам потрібна зарплата трохи більша ніж у хорошого менеджера чи чиновника
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16.04.2021 18:28 Відповісти
Как вы все за зарплаты тут заговорили. А кому зарплаты поднимать если спецы уже все в Еропе? Найдите тут специалистов при памяти. Либо уже за 50, либо с проблемами по здоровью, а таких брать никто не хочет. Молодежь вообще гайки крутить не умеет - не учат.
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16.04.2021 19:47 Відповісти
Виробничим компаніям потрібно самім навчати кадри для своїх виробництв, платити гідну зарплату й заохочувати молодь.
Це потрібно було робити 20 років тому, тепер всі хто не платить ринкову зарплату виявилися лузерами. Всі кажуть про ринок, ось маєте ринок, той хто платить той працює.
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16.04.2021 22:09 Відповісти
Это просто анекдот. В моем Херсоне ГОДАМИ не брали на производства молодежь, про обучение вообще молчу. Работал на заводе 15 лет назад, который закрылся - пытался искать работу на производстве, мне один зам директора сказал работу на предприятиях не ищи, ее нет, молодых не берут, дорабатывают советские пенсионеры. Когда позже работал в строительном магазине, то к нам приходили продавцами пацаны из техникумов-училищ, все мной написанное подтверждали, просто никуда не берут без знакомства, никто не учит.

А сейчас скулят что "нет квалифицированных рабочих и специалистов". Их создавать нужно было, растить. Мне рассказывали на заводе инженеры как это делалось при СССР, все было разрушено, система подготовки. Нужны готовенькие, без опыта но чтобы все знали и умели.
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17.04.2021 15:28 Відповісти
 
 