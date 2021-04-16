Виробничі компанії скаржаться на нестачу кваліфікованих кадрів робітничих професій, - експерт
Українські виробничі компанії скаржаться на нестачу кваліфікованих працівників робітничих професій, викликаний невідповідністю вітчизняної системи освіти сучасним потребам ринку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це УНІАН розповіла експертка Центру економічної стратегії Ганна Сахно.
"Через застаріле обладнання у коледжах та технікумах, а також застарілу програму навчання, студентам потім складно працевлаштуватися. А компаніям доводиться витрачати ресурси на перенавчання таких студентів", - сказала вона.
Представники бізнесу скаржаться на розрив між теоретичною освітою, яку студенти отримують в університетах, і практикою та наголошують, що навіть провідні українські виші не встигають за темпами розвитку бізнес-середовища.
Для підготовки кваліфікованих кадрів виробничі компанії організовують практику і стажування для українських студентів, надають стипендії та гранти, а найкращих – зрештою працевлаштовують. Саме у співпраці бізнесу та вишів експерти вбачають розвиток системи освіти в Україні. Варіантом подальшого розвитку такої співпраці може стати відкриття приватних навчальних закладів за підтримки компаній. В Європі такі вже існують (наприклад, приватна бізнес-школа ESMT в Берліні).
"Вважаю, що великі бізнеси створюватимуть власні академії у сферах з економічним потенціалом. Наприклад, електроінженерія, високотехнологічне сільське господарство, IT, металургія. Вдалий приклад – приватний університет "Метінвест Політехніка", - зазначила Сахно.
Група "Метінвест" заснувала свій університет у червні 2020 року в Маріуполі. Це перший недержавний гірничо-металургійний університет з правом видачі дипломів державного зразка. Університет готуватиме фахівців з матеріалознавства, металургії, комп'ютерних наук, автоматизації виробничих процесів, екології, хімічних технологій та інженерії, охорони праці та гірничої справи тощо.
При цьому, ректор "Метінвест Політехніка" Олександр Поважний відмітив, що виш планує випускати адаптованих фахівців зі знаннями не тільки технологічних процесів.
"Генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков каже, що ми повинні не стільки металургів готувати, як комп’ютерників з хорошими знаннями металургійної технології, технології гірничої справи тощо. Адже технології невпинно йдуть вперед, і завдання "Метінвест Політехніка" - не гнатися за прогресом, а випереджати його", - резюмував Поважний.
Довідка УНІАН. Група "Метінвест" - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні і одним з найбільших в СНД виробником залізорудної сировини і сталі.
Основними акціонерами "Метінвесту" є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) і група "Смарт-Холдинг" Вадима Новинського (23,76%).
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Кто такой сантехник, мы хорошо знали) Вызываем.
Звонок. Стоят два парня лет по 25 максимум, белые(!) комбинезоны с серыми полосками, чемоданчик с инструментами. Я показываю куда и говорю что. Говорят: спасибо, мы скажем, когда закончим. При этом столько достоинства, доброжелательности. Даже не понимаю, в чем это выражалось. Проходит минут 20, они прощаются, а я захожу в ванну и вижу, что не только заменили смеситель, сифон, вымыли полы и тряпку... спрашиваю: "Что это было?!"
Здесь, если человек работает - это вызывает уважение, не важно кем. Нам этого было не понять, у нас же все должны были быть инженерами, совковое лицемерие об уважении к рабочей профессии никого, на самом деле, не обманывало.
А здесь людям стыдно сказать, что ты получаешь пособие, потому что ясно, что ленивый иждивенец, многие даже от друзей скрывают - стараются быстрее работу найти.
И молодняка квалифицированного хватает, в Киеве, во свяком случае. Я начальник ОК и знаю, что говорю. Квалифицированный персонал там, где есть деньги.
хотя по нашему и косарик получать - уже хорошо
Уборщица в частной клинике 6х12=26К крон, комната на двоих, оплата по счетчикам. Но весь день с ведрами и тряпками.
Для этого выручка должна стать больше, а значит, нужно снизить издержки, поднять цены на продукцию и продажи!
А если продажи ориентированы на розничный рынок, на котором покупатели не могут платить больше, так как им зарплаты не поднимали, то все, картина маслом!
В этом проблема- платить не хотят как в Европе, а квалификацию и цены хотят как в Европе
А все починається з ПОДАТКІВ! Податкове навантаження в нас одне з найвищих в світі, при чому, найкорумпованіша система їх витрачання, точніше, дерибану!
Є така закономірність - якщо хочеш вбити економіку НАЙрозвинутішої країни світу то треба просто підняти податкове навантаження вище 30%. І ВСЕ! В нас воно сягає більше 60%! Звідси і низькі зарплати, і перманентний колапс економіки і решта всіх проблем.
Ось що я хотів сказати.
С $1500 ты заплатишь налоги $150, а с $10 000 зпрлатишь $6000.
У них правило - богатый содержит бедный, а у нас правило - богатый доит бедных.
Без таких изменений - олигархи всегда будут покупать суды, депутатов и проталкивать в Раде законы, которые не дают развиваться Украине!
Сам должен понимать, там еще любовницы, садовники и водители, не может олигарх позволить тебе платить нормальную зарплату!
Природные ресурсы уплывают за границу?
А вообще, мои знакомые, семейная пара, два года подряд работали на автозаводе в Германии.
Никакой проблемы с трудоустройством и получением виз у них не было.
На что?
На работу.
Если идти обучаться непосредственно на завод - процесс пойдёт чуть быстрее, но не на много.
Ви ж мало грошей їм платили.. тож знімайте краватки, завертайте рукави і до праці.
"Кадры заканчиваются" у тех бизнесменов, которые вместо мотивации сотрудников предпочитают себе новые Мерседесы покупать и виллы строить. Что-то я не встречал голодранцев, среди хозяев обанкротившихся заводов.
Тільки всьому приходить кінець.
Терпіння у людей вже закічилось, дивитись на цю соціальну несправедливість вже неможливо.
Кстати, работал на предприятии Ахметова - отношение топ-менеджмента к рабочим отличное, на руках носят. А вот средние управленцы делают всё, чтобы ты оттуда свалил. Конкретно: начальник, цеха, зам, зам.директор по производству.
Це потрібно було робити 20 років тому, тепер всі хто не платить ринкову зарплату виявилися лузерами. Всі кажуть про ринок, ось маєте ринок, той хто платить той працює.
А сейчас скулят что "нет квалифицированных рабочих и специалистов". Их создавать нужно было, растить. Мне рассказывали на заводе инженеры как это делалось при СССР, все было разрушено, система подготовки. Нужны готовенькие, без опыта но чтобы все знали и умели.