Виробничі компанії скаржаться на нестачу кваліфікованих кадрів робітничих професій, - експерт

Українські виробничі компанії скаржаться на нестачу кваліфікованих працівників робітничих професій, викликаний невідповідністю вітчизняної системи освіти сучасним потребам ринку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це УНІАН розповіла експертка Центру економічної стратегії Ганна Сахно.

"Через застаріле обладнання у коледжах та технікумах, а також застарілу програму навчання, студентам потім складно працевлаштуватися. А компаніям доводиться витрачати ресурси на перенавчання таких студентів", - сказала вона.

Представники бізнесу скаржаться на розрив між теоретичною освітою, яку студенти отримують в університетах, і практикою та наголошують, що навіть провідні українські виші не встигають за темпами розвитку бізнес-середовища.

Для підготовки кваліфікованих кадрів виробничі компанії організовують практику і стажування для українських студентів, надають стипендії та гранти, а найкращих – зрештою працевлаштовують. Саме у співпраці бізнесу та вишів експерти вбачають розвиток системи освіти в Україні. Варіантом подальшого розвитку такої співпраці може стати відкриття приватних навчальних закладів за підтримки компаній. В Європі такі вже існують (наприклад, приватна бізнес-школа ESMT в Берліні).

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"Вважаю, що великі бізнеси створюватимуть власні академії у сферах з економічним потенціалом. Наприклад, електроінженерія, високотехнологічне сільське господарство, IT, металургія. Вдалий приклад – приватний університет "Метінвест Політехніка", - зазначила Сахно.

Група "Метінвест" заснувала свій університет у червні 2020 року в Маріуполі. Це перший недержавний гірничо-металургійний університет з правом видачі дипломів державного зразка. Університет готуватиме фахівців з матеріалознавства, металургії, комп'ютерних наук, автоматизації виробничих процесів, екології, хімічних технологій та інженерії, охорони праці та гірничої справи тощо.

При цьому, ректор "Метінвест Політехніка" Олександр Поважний відмітив, що виш планує випускати адаптованих фахівців зі знаннями не тільки технологічних процесів.

"Генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков каже, що ми повинні не стільки металургів готувати, як комп’ютерників з хорошими знаннями металургійної технології, технології гірничої справи тощо. Адже технології невпинно йдуть вперед, і завдання "Метінвест Політехніка" - не гнатися за прогресом, а випереджати його", - резюмував Поважний.

Довідка УНІАН. Група "Метінвест" - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні і одним з найбільших в СНД виробником залізорудної сировини і сталі.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) і група "Смарт-Холдинг" Вадима Новинського (23,76%).