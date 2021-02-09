Упродовж останніх років систему профтехосвіти фактично зруйнували. Країні катастрофічно бракує кадрів, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що одним з найважливіших напрямків у сфері освіти України в 2021 році є розвиток професійно-технічної освіти, оскільки країні катастрофічно бракує кваліфікованих кадрів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Важливим напрямом для України є професійно-технічна освіта. За ці роки про неї фактично забули. Можна сказати правду - її фактично зруйнували. У країні катастрофічно бракує кваліфікованих робітничих кадрів", - сказав Зеленський під час відкриття партнерського форуму "Освіта України 2021: стратегічні цілі та пріоритетні напрями".
Зеленський заявив, що при президенті України буде створено Раду з розвитку загальної середньої освіти, а в Україні готують стратегію відродження професійної освіти, розраховану на десять років.
"Ми приділяємо особливу увагу вищій освіті. Моїм указом уряд України готує стратегію розвитку на наступні десять років", - заявив президент.
Він додав, що до "державної програми оновлення входить будівництво мережі студентських гуртожитків, а також план популяризації освіти серед іноземних студентів".
"Українські виші мають готувати конкурентоспроможну в сучасному світі людину, але роботи на цьому шляху багато", - резюмував Зеленський.
Президент також додав, що "в його особі українська освіта завжди матиме надійного союзника".
Будь ласка, зачекайте...
Сов. заводы без современных технологий - это уже за рамками здравого смысла.
Там напрашивался выход - идти по следам Польши и Балтии. Отстранение сексотов от власти. Ломать основы "коррупции", совковой. Не про нас сказано...
Мало того что сами рабочие профессии не слишком популярны у молодёжи. Так ты ещё и понимаешь что хрен найдёшь работу у себя дома, и тебе придётся куда то ехать.
В России обучение большей частью передали в руки самим предприятиям. Либо поштучно берут учеников, и обучают с нуля на месте. Либо (крупные предприятия вроде Росвертола в Ростове, Завода СЕдина в Краснодаре) - организуют учебный центр при заводе, и там конкретно учат тех кто в данный момент требуется.
Потрібно доводити до кінця впровадження "Болонської системи" з якої у нас зробили покруча.
Держава або підприємство дає кредит випускнику школи, який йде навчатися чи то у виш, чи то в ПТУ, чи то автошколу чи кулінарні курси. Якщо, спеціальність необхідна державі але професія не прибуткова, якто зоряний астроном, археолог, інженер з водопостачання та відводу стоків чи біолог в СЕС то, кредит поступово гаситься 20% за рік роботи за спеціальністю.
Тоді молодь буде більш відповідально ставитися не тільки до вибору професії, а й стане вимогливіша до викладачів. Бо за хабар за оцінку доведеться потім платити з власної кишені роками. Університети, які не здатні надати якісні послуги закриються самі, а коледжі, які надають якісну професійну освіту в сфері виробничих спеціальностей не потребуватимуть державної допомоги. Вже зараз можна отримувати знання на комерційних курсах.
Інший аспект, що робити після курсів? Якщо я отримавши спеціальність токаря не можу знайти роботу, а токарний верстат для відкриття власної справи коштує скаженні гроші? До того ж, потрібно місце для роботи і надання послуг. Більшість земельних ресурсів вже давно прихватизували колишні і діючі мери тому тим, у кого немає власного шматка землі нічого не світить.
В то же время профессии с "кастрюлей" учили быстро...консультация была платной...как правило 5р на бутылочку...практиковалась и такой метод как *******...