Упродовж останніх років систему профтехосвіти фактично зруйнували. Країні катастрофічно бракує кадрів, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що одним з найважливіших напрямків у сфері освіти України в 2021 році є розвиток професійно-технічної освіти, оскільки країні катастрофічно бракує кваліфікованих кадрів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Важливим напрямом для України є професійно-технічна освіта. За ці роки про неї фактично забули. Можна сказати правду - її фактично зруйнували. У країні катастрофічно бракує кваліфікованих робітничих кадрів", - сказав Зеленський під час відкриття партнерського форуму "Освіта України 2021: стратегічні цілі та пріоритетні напрями".

Зеленський заявив, що при президенті України буде створено Раду з розвитку загальної середньої освіти, а в Україні готують стратегію відродження професійної освіти, розраховану на десять років.

"Ми приділяємо особливу увагу вищій освіті. Моїм указом уряд України готує стратегію розвитку на наступні десять років", - заявив президент.

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Він додав, що до "державної програми оновлення входить будівництво мережі студентських гуртожитків, а також план популяризації освіти серед іноземних студентів".

"Українські виші мають готувати конкурентоспроможну в сучасному світі людину, але роботи на цьому шляху багато", - резюмував Зеленський.

Президент також додав, що "в його особі українська освіта завжди матиме надійного союзника".