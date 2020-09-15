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У Міносвіти назвали п'ять найпопулярніших професій серед вступників до профтехів у 2020 році

У Міносвіти назвали п'ять найпопулярніших професій серед вступників до профтехів у 2020 році

Водій автотранспортних засобів, кухар, електрогазозварник, кондитер та перукар – такою є п’ятірка найбільш популярних професій серед вступників до закладів професійної освіти у 2020 році. Водночас вузькогалузеві професії або ж ті, що передбачають важкі умови праці, мають менший попит серед молоді.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти, таку інформацію подає Міністерство освіти і науки сьогодні, 15 вересня 2020 року, за оперативними даними з регіонів.

Серед професій, які є технологічно складними та менш популярними серед вступників – машиніст трубоукладача, контролер харчової продукції або прокатник гарячого металу.

"Починаючи з 2011 року в рейтингу найпопулярніших професій залишається незмінною така п’ятірка лідерів. І це є зрозумілим, оскільки професії сфери послуг дозволяють випускникам, які мають за плечима лише виробничу практику, відкривати власний бізнес і отримувати високий дохід. У цьому році ми бачимо схожий запит. Насправді, у наших профтехах можна здобути 690 професій, але щороку більше 70% вступників обирають лише 10-15 з них. Саме тому ми запустили окрему рубрику у Facebook, де пояснюємо переваги різних напрямів. Розповідаємо і про популярного візажиста, і про вузькопрофільного матроса" – коментує заступник Міністра освіти і науки Ігор Гарбарук.

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Кожен регіон має різну динаміку набору вступників за цими професіями. Наприклад, в Івано-Франківській та Тернопільській областях одними з найзатребуваніших є штукатур та перукар. А на півдні – в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях – вступники надають перевагу професії тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва. Серед чинників, які впливають на затребуваність конкретних професій – економічний розвиток регіону та локального бізнесу.

Дізнатися більше про професії, які популярні у регіонах, можна за посиланням.

Нагадаємо, що МОН роз’яснило як діяти у ситуації, коли в учня або працівника профтеху виявлені симптоми респіраторного захворювання.
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Топ коментарі
+7
Стране нужны клоуны!
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15.09.2020 12:49
+2
Клоуне, тут про вас, клоунів.
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15.09.2020 13:09
+2
До полного насыщения, пока назад не полезет.
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15.09.2020 13:16
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Стране нужны клоуны!
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15.09.2020 12:49 Відповісти
Та й так вже маємо 73,22%.
Куди ж ще.
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15.09.2020 12:58 Відповісти
До полного насыщения, пока назад не полезет.
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15.09.2020 13:16 Відповісти
и последователи сывочолого кондидера
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15.09.2020 13:06 Відповісти
Клоуне, тут про вас, клоунів.
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15.09.2020 13:09 Відповісти
Не грех быть последователем умного человека. Не сравнить же с зеленой чушкой
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15.09.2020 13:34 Відповісти
Не нужны.
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15.09.2020 13:20 Відповісти
Минобразования тонко намекнуло, что нечего пересичным лезть поступать в вузы.
Надо побольше шоферов и паликмахтеров.
Теперь высшее образование только для "элиты". Школа то не работает. Ну а им пофиг, их будут надрючивать частные преподы и репетиторы
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15.09.2020 13:03 Відповісти
Шо в Украине есть высшие учебные заведения? Нет , не слышал.

Как говорит мой тесть , моей жене , в Украине ты получишь букашку, а в Дании букашку и знания .
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15.09.2020 13:35 Відповісти
А ви не цікавилися тим, скільки водіїв таксі мають вищу освіту?
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15.09.2020 14:18 Відповісти
Молодежь, иди в эстрадно цирковое!
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15.09.2020 13:04 Відповісти
Па-пла-вок! Па-пла-вок!

В Минобразования назвали пять самых популярных профессий среди поступающих в профтехи в 2020 году - Цензор.НЕТ 7379
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15.09.2020 13:18 Відповісти
Украине нужны профессиональные специалисты , которые будут делать экономику Украины экспортно ориентированной .
Повара , парикмахеры , штукатурки это хорошо , только они не дают валютной выручки стране и тем самым не будет благосостояния .
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15.09.2020 13:41 Відповісти
Зато можуть легко знайти роботу за кордоном.
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15.09.2020 14:19 Відповісти
если отсутствует порядочность - до лампады кого выпускать
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15.09.2020 14:46 Відповісти
Професію треба вибирати таку, яка має попит за кордоном.
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15.09.2020 14:20 Відповісти
 
 