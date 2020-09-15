У Міносвіти назвали п'ять найпопулярніших професій серед вступників до профтехів у 2020 році

Водій автотранспортних засобів, кухар, електрогазозварник, кондитер та перукар – такою є п’ятірка найбільш популярних професій серед вступників до закладів професійної освіти у 2020 році. Водночас вузькогалузеві професії або ж ті, що передбачають важкі умови праці, мають менший попит серед молоді.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти, таку інформацію подає Міністерство освіти і науки сьогодні, 15 вересня 2020 року, за оперативними даними з регіонів.

Серед професій, які є технологічно складними та менш популярними серед вступників – машиніст трубоукладача, контролер харчової продукції або прокатник гарячого металу.

"Починаючи з 2011 року в рейтингу найпопулярніших професій залишається незмінною така п’ятірка лідерів. І це є зрозумілим, оскільки професії сфери послуг дозволяють випускникам, які мають за плечима лише виробничу практику, відкривати власний бізнес і отримувати високий дохід. У цьому році ми бачимо схожий запит. Насправді, у наших профтехах можна здобути 690 професій, але щороку більше 70% вступників обирають лише 10-15 з них. Саме тому ми запустили окрему рубрику у Facebook, де пояснюємо переваги різних напрямів. Розповідаємо і про популярного візажиста, і про вузькопрофільного матроса" – коментує заступник Міністра освіти і науки Ігор Гарбарук.

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Кожен регіон має різну динаміку набору вступників за цими професіями. Наприклад, в Івано-Франківській та Тернопільській областях одними з найзатребуваніших є штукатур та перукар. А на півдні – в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях – вступники надають перевагу професії тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва. Серед чинників, які впливають на затребуваність конкретних професій – економічний розвиток регіону та локального бізнесу.

Дізнатися більше про професії, які популярні у регіонах, можна за посиланням.

Нагадаємо, що МОН роз’яснило як діяти у ситуації, коли в учня або працівника профтеху виявлені симптоми респіраторного захворювання.