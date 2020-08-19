Через карантин вступну кампанію до закладів профосвіти продовжили до листопада, - Міносвіти

Заклади професійної освіти зможуть приймати документи і зараховувати абітурієнтів до 1 листопада. Такі зміни обумовлені карантином, запровадженим у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це заявив заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОН.

"Загальними правилами прийому до профтехів визначено, що зарахування вступників триває до початку занять, тобто до 1 вересня. Традиційно вступна кампанія продовжувалася ще на місяць і заклади робили додатковий набір у межах ліцензованого обсягу. Оскільки цього року через карантин нам довелося змінювати терміни вступу до вишів, ми вирішили видовжити їх для закладів профосвіти", - казав чиновник.

Лист з рекомендацією продовжити терміни вступу розіслано 18 серпня.

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У МОН нагадали, що цього року абітурієнти можуть подавати копії документів у кілька навчальних закладів одночасно, а потім, визначившись із закладом і професією, подавати оригінали.

Навчатися у профтеху можуть не тільки випускники шкіл, а й дорослі, які можуть пройти підвищення кваліфікації, опанувати нові навички або повністю змінити фах.

У 2020 році для безоплатного навчання у закладах профосвіти за регіональним або державним замовленням є 119 674 місця, нагадали в МОН.

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