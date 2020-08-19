Из-за карантина вступительную кампанию в заведения профобразования продлили до ноября, - Минобразования

Заведения профессионального образования смогут принимать документы и зачислять абитуриентов до 1 ноября. Такие изменения обусловлены карантином, введенным в связи с пандемией коронавируса.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОН.

"Общими правилами приема в профтехи определено, что зачисление поступающих продолжается до начала занятий, то есть до 1 сентября. Традиционно вступительная кампания продлевалась еще на месяц и заведения делали дополнительный набор в пределах лицензированного объема. Поскольку в этом году из-за карантина нам пришлось менять сроки поступления в вузы, мы решили продлить их для учреждений профобразования", - сказал чиновник.

Письмо с рекомендацией продлить сроки вступления разослано 18 августа.

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В МОН напомнили, что в этом году абитуриенты могут подавать копии документов в несколько учебных заведений одновременно, а потом, определившись с заведением и профессией, подавать оригиналы.

Учиться в профтехе могут не только выпускники школ, но и взрослые, которые могут пройти повышение квалификации, приобрести новые навыки или полностью сменить профессию.

В 2020 году для бесплатного обучения в учреждениях профобразования по региональному или государственному заказу есть 119 674 места, напомнили в МОН.

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