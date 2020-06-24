Міносвіти розповіло вишам і коледжам, як організувати змішане навчання під час карантину

Міністерство освіти і науки України розробило докладні рекомендації з організації змішаного навчання в закладах вищої та професійної освіти.

Ці рекомендації потрбіно використовувати для підготовки до нового навчального року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

"Університети та коледжі отримають поради щодо того, як розгорнути змішане навчання, яке нормативне забезпечення та технологічна база для цього потрібні, як підготувати персонал та спланувати навчальний процес", - сказано в повідомленні.

Для викладачів розробили докладні рекомендації щодо створення або адаптації навчальних курсів, планування результатів навчання і оцінювання успішності студентів.

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"Рекомендації доповнені чеклістами, прикладами моделей змішаного навчання, матрицями планування курсів та іншими допоміжними матеріалами, які керівники закладів та викладачі можуть використовувати у процесі підготовки до нового навчального року", - йдеться в повідомленні пресслужби Міносвіти.

Зазначається, що організація змішаного навчання неможлива без використання платформи електронного навчання. Рекомендації дають чіткі інструкції, як вибрати і розгорнути навчальну платформу, а також який інструментарій потрібен для створення навчального контенту.